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Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине - РИА Новости, 22.03.2022
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220322/kholera-1779439504.html
Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине
Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине - РИА Новости, 22.03.2022
Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине
Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи?
2022-03-22T14:00
2022-03-22T14:00
истории.doc
подкаст
история
российская империя
исторический музей
московский медико-стоматологический университет
эпидемия
медицина
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Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине
Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи?
audio/mpeg
Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине
Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем и Музеем истории медицины МГМСУ им. Александра Евдокимова.О том, как государство боролось с эпидемией оспы, и как вакцинировали императрицу Екатерину II мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, SoundStream, Castbox и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперты эпизода: Татьяна Петрова, Елена ВагинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Георгий СладковСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и каналы в Telegram и Яндекс.Дзене.
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подкаст, история, российская империя, исторический музей, московский медико-стоматологический университет, эпидемия, медицина, здоровье, здоровье - общество, воз, биология, николай i, а. с. пушкин, москва, санкт-петербург, аудио
14:00 22.03.2022
 

Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине

Истории.doc
Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи?
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем и Музеем истории медицины МГМСУ им. Александра Евдокимова.
О том, как государство боролось с эпидемией оспы, и как вакцинировали императрицу Екатерину II мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси".
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, SoundStream, Castbox и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Эксперты эпизода: Татьяна Петрова, Елена Вагина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Георгий Сладков
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и каналы в Telegram и Яндекс.Дзене.
 
Истории.docПодкастисторияРоссийская империяИсторический музейМосковский медико-стоматологический университетЭпидемияМедицинаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗбиологияНиколай IА. С. ПушкинМоскваСанкт-Петербург
 
 
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