https://ria.ru/20220322/kholera-1779439504.html

Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине

Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине - РИА Новости, 22.03.2022

Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине

Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи?

2022-03-22T14:00

2022-03-22T14:00

2022-03-22T14:00

истории.doc

подкаст

история

российская империя

исторический музей

московский медико-стоматологический университет

эпидемия

медицина

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Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи? audio/mpeg

Борьба с эпидемиями на Руси: холера. Подвиг Николая I и Пушкин на карантине Буквально за сутки она могла "высушить" человека насмерть. Ее не умели лечить, да и толком не понимали, как она передается. Холера — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества. Повсеместные карантины, брошюры с количеством заболевших, и кровавые бунты отрицающих болезнь. Как боролись с эпидемией холеры в Российской империи? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем и Музеем истории медицины МГМСУ им. Александра Евдокимова.О том, как государство боролось с эпидемией оспы, и как вакцинировали императрицу Екатерину II мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, SoundStream, Castbox и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперты эпизода: Татьяна Петрова, Елена ВагинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Георгий СладковСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и каналы в Telegram и Яндекс.Дзене.

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