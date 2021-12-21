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Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси

Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси - РИА Новости, 21.12.2021

Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси

Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она (как принято считать) первой, кто сделал это в России? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад.

2021-12-21T14:00

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Опыта на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она первой, кто сделал это в России, как принято считать? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад. audio/mpeg

Опыта на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она первой, кто сделал это в России, как принято считать? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад. audio/mpeg

12 октября 1768 Екатерину II тайно вакцинировали от оспы. Национальный праздник, поздравление от сената и щедрые вознаграждения всем причастным: почему прививание императрицы так бурно встретили в Российской империи? Выпуск подготовлен совместно с Государственным историческим музеем. Продолжить знакомство с историей вы можете, посетив выставку "Российская империя", которая продлится до 1 марта 2022 года.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Дмитрий Москалев, Георгий Сладков, Анастасия Глущенко и Юлия МирейСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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