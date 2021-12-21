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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211221/vaktsina-1764127225.html
Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси
Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси - РИА Новости, 21.12.2021
Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси
Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она (как принято считать) первой, кто сделал это в России? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад.
2021-12-21T14:00
2021-12-21T14:00
истории.doc
общество
образование - общество
образование
история
медицина
наука
вакцинация
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Опыта на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси
Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она первой, кто сделал это в России, как принято считать? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад.
audio/mpeg
Опыта на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси
Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она первой, кто сделал это в России, как принято считать? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад.
audio/mpeg
12 октября 1768 Екатерину II тайно вакцинировали от оспы. Национальный праздник, поздравление от сената и щедрые вознаграждения всем причастным: почему прививание императрицы так бурно встретили в Российской империи? Выпуск подготовлен совместно с Государственным историческим музеем. Продолжить знакомство с историей вы можете, посетив выставку "Российская империя", которая продлится до 1 марта 2022 года.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Дмитрий Москалев, Георгий Сладков, Анастасия Глущенко и Юлия МирейСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, образование - общество, образование, история, медицина, наука, вакцинация, екатерина ii, здоровье - общество, здоровье, российская империя, эпидемия, подкаст, россия, пандемия, обязательная вакцинация, аудио
14:00 21.12.2021
 

Опыты на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси

Истории.doc
Опыта на детях и секретная прививка от оспы: борьба с эпидемиями на Руси
14:00
Читать ria.ru в
Оспа — один из самых смертоносных вирусов в истории. От оспы вымирали целые города, но почему десятилетиями население противилось вакцинации? Как Екатерина II решилась на прививание и была ли она (как принято считать) первой, кто сделал это в России? Проповеди, агитационные плакаты и мода: как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад.
12 октября 1768 Екатерину II тайно вакцинировали от оспы. Национальный праздник, поздравление от сената и щедрые вознаграждения всем причастным: почему прививание императрицы так бурно встретили в Российской империи?
Выпуск подготовлен совместно с Государственным историческим музеем. Продолжить знакомство с историей вы можете, посетив выставку "Российская империя", которая продлится до 1 марта 2022 года.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Дмитрий Москалев, Георгий Сладков, Анастасия Глущенко и Юлия Мирей
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