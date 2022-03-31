https://ria.ru/20220331/lgoty-1781152485.html

Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа

Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа - РИА Новости, 31.03.2022

Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа

Минцифры совместно с Минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего они будут связаны с налогом на прибыль и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:45

2022-03-31T18:45

2022-03-31T18:45

экономика

технологии

михаил мишустин

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры совместно с Минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего они будут связаны с налогом на прибыль и понижением тарифов страховых взносов, заявил глав Минцифры РФ Максут Шадаев.На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220330/superseti-1780860119.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев