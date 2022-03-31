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Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа - РИА Новости, 31.03.2022
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Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа
Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа - РИА Новости, 31.03.2022
Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа
Минцифры совместно с Минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего они будут связаны с налогом на прибыль и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:45
2022-03-31T18:45
экономика
технологии
михаил мишустин
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры совместно с Минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего они будут связаны с налогом на прибыль и понижением тарифов страховых взносов, заявил глав Минцифры РФ Максут Шадаев.На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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экономика, технологии, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
18:45 31.03.2022
 
Минцифры и Минфин проработают предоставление льгот цифровым медиа

Минцифры совместно с Минфином проработают возможность предоставления льгот цифровым медиа

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры совместно с Минфином России прорабатывают возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего они будут связаны с налогом на прибыль и понижением тарифов страховых взносов, заявил глав Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Роль медиа, особенно цифровых, стала более значима. ... Правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа, поэтому сейчас Минцифры совместно с Минфином прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего, связанных с налогом на прибыль и пониженным тарифом страховых взносов. В общем, мы прелагаем цифровые медиа прировнять к IT-компаниям, которые у нас уже сейчас этими льготами пользуются", - сказал Шадаев.
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 13:48
Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России
 
ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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