https://ria.ru/20220331/karabakh-1781173370.html

Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана

Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2022

Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:00

2022-03-31T21:00

2022-03-31T21:00

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ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, сообщили в в четверг в пресс-службе армянского правительства."Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ", - говорится на сайте кабмина.Отмечается, что Пашинян подробно рассказал о действиях Азербайджана "по запугиванию жителей сел Нагорного Карабаха по громкоговорителям, психологическому давлению. "Он вновь заявил, что эти действия в присутствии миротворцев и вторжение в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вызывают вопросы, и поблагодарил президента России за позитивное отношение к вопросу расследования сложившейся ситуации", - отмечается в сообщении.Кроме того, говорится в сообщении, Пашинян проинформировал Путина, что армянская сторона ожидает от российского миротворческого контингента принятия мер по выводу вторгшихся азербайджанских подразделений из своей зоны ответственности. По данным пресс-службы, лидеры двух стран договорились принять меры для скорейшего урегулирования ситуации. Они отметили важность полноценного выполнение трехсторонних заявлений президента Российской Федерации, премьер-министра Армении и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорилось ранее в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин