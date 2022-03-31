Рейтинг@Mail.ru
Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/karabakh-1781173370.html
Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана
Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.03.2022
Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:00
2022-03-31T21:00
в мире
россия
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_0:217:3254:2047_1920x0_80_0_0_4f198a0fcf539d5173f5564755b5023a.jpg
ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, сообщили в в четверг в пресс-службе армянского правительства."Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ", - говорится на сайте кабмина.Отмечается, что Пашинян подробно рассказал о действиях Азербайджана "по запугиванию жителей сел Нагорного Карабаха по громкоговорителям, психологическому давлению. "Он вновь заявил, что эти действия в присутствии миротворцев и вторжение в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вызывают вопросы, и поблагодарил президента России за позитивное отношение к вопросу расследования сложившейся ситуации", - отмечается в сообщении.Кроме того, говорится в сообщении, Пашинян проинформировал Путина, что армянская сторона ожидает от российского миротворческого контингента принятия мер по выводу вторгшихся азербайджанских подразделений из своей зоны ответственности. По данным пресс-службы, лидеры двух стран договорились принять меры для скорейшего урегулирования ситуации. Они отметили важность полноценного выполнение трехсторонних заявлений президента Российской Федерации, премьер-министра Армении и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорилось ранее в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a5601c287ffd78142ac31b4365f50c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин
21:00 31.03.2022
 
Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана

Пашинян сообщил Путину о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Защитный шлем военнослужащего
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о рисках новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, сообщили в в четверг в пресс-службе армянского правительства.
"Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ", - говорится на сайте кабмина.
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 13:07Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану
Отмечается, что Пашинян подробно рассказал о действиях Азербайджана "по запугиванию жителей сел Нагорного Карабаха по громкоговорителям, психологическому давлению. "Он вновь заявил, что эти действия в присутствии миротворцев и вторжение в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вызывают вопросы, и поблагодарил президента России за позитивное отношение к вопросу расследования сложившейся ситуации", - отмечается в сообщении.
Кроме того, говорится в сообщении, Пашинян проинформировал Путина, что армянская сторона ожидает от российского миротворческого контингента принятия мер по выводу вторгшихся азербайджанских подразделений из своей зоны ответственности. По данным пресс-службы, лидеры двух стран договорились принять меры для скорейшего урегулирования ситуации. Они отметили важность полноценного выполнение трехсторонних заявлений президента Российской Федерации, премьер-министра Армении и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Спикер парламента Азербайджана Сагиба Гафарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорилось ранее в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала