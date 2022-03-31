https://ria.ru/20220331/karabakh-1781116237.html

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 31.03.2022

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:23

2022-03-31T16:23

2022-03-31T16:31

в мире

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

россия

армения

азербайджан

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.Стороны условились о дальнейших контактах.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорилось ранее в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах