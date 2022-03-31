16:23 31.03.2022 (обновлено: 16:31 31.03.2022)
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Президент Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезиденты России, Азербайджана и премьер Армении
Президенты России, Азербайджана и премьер Армении
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Стороны условились о дальнейших контактах.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорилось ранее в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.