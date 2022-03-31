https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html

Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России

Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России - РИА Новости, 31.03.2022

Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии рассказал, как будет развиваться сфера путешествий в России РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:59

2022-03-31T14:59

2022-03-31T14:59

туризм

туризм

дмитрий чернышенко

владивосток

россия

омск

железноводск

владимирская область

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии рассказал, как будет развиваться сфера путешествий в РоссииПолитик отметил, что за последний год произошел взрывной рост туристической инфраструктуры. По его словам, правительство приняло около 200 различных мер стабилизации и поддержки экономики, часть из них напрямую относится к сфере путешествий. Революционным решением он назвал обнуление НДС для гостиниц. Кроме того, в план первоочередных мер включено субсидирование половины стоимости путевок в детские лагеря, на что выделено 7,5 миллиарда рублей.Также правительством было поддержано строительство кемпингов, автокемпингов. Предусмотрена помощь компаниям и, в том числе, туроператорам, которые вывозят россиян из-за рубежа. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей, сейчас домой вернулись примерно 117 тысяч наших соотечественников.По его словам, также в этом году откроются новые гостиницы во Владимирской области, во Владивостоке, Омске, Железноводске. К уже запланированным 38 объектам с общим объемом 14 тысяч номеров будут дополнительно отобраны инвестпроекты еще почти на шесть тысяч комнат. По линии корпорации "Туризм.РФ" поступило порядка 500 инвестиционных заявок на создание инфраструктуры, первые 53 проекта уже запущены в 27 регионах России.Кроме того, Дмитрий Чернышенко поблагодарил участников туриндустрии, которые подключились к акции "Мы вместе. Туризм" и предоставили спецпредложения на отдых в России, таких компаний уже более 200. "Я призываю остальных присоединиться. Это очень правильный, хороший жест в текущей ситуации – идти навстречу нашим туристам. Акция не только объединяет усилия, но и стимулирует граждан путешествовать по стране", – резюмировал вице-премьер.

https://ria.ru/20220331/oteli-1781011630.html

https://ria.ru/20220331/kaliningrad-1781026927.html

https://ria.ru/20220331/rosturizm-1781023813.html

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Лана Баева

туризм, дмитрий чернышенко, владивосток, россия, омск, железноводск, владимирская область, новости - туризм, туристы