Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России - РИА Новости, 31.03.2022
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии рассказал, как будет развиваться сфера путешествий в России РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:59
2022-03-31T14:59
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
владивосток
россия
омск
железноводск
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760403732_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_9c2b568824eec73986fbf1bda1b1de3c.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии рассказал, как будет развиваться сфера путешествий в РоссииПолитик отметил, что за последний год произошел взрывной рост туристической инфраструктуры. По его словам, правительство приняло около 200 различных мер стабилизации и поддержки экономики, часть из них напрямую относится к сфере путешествий. Революционным решением он назвал обнуление НДС для гостиниц. Кроме того, в план первоочередных мер включено субсидирование половины стоимости путевок в детские лагеря, на что выделено 7,5 миллиарда рублей.Также правительством было поддержано строительство кемпингов, автокемпингов. Предусмотрена помощь компаниям и, в том числе, туроператорам, которые вывозят россиян из-за рубежа. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей, сейчас домой вернулись примерно 117 тысяч наших соотечественников.По его словам, также в этом году откроются новые гостиницы во Владимирской области, во Владивостоке, Омске, Железноводске. К уже запланированным 38 объектам с общим объемом 14 тысяч номеров будут дополнительно отобраны инвестпроекты еще почти на шесть тысяч комнат. По линии корпорации "Туризм.РФ" поступило порядка 500 инвестиционных заявок на создание инфраструктуры, первые 53 проекта уже запущены в 27 регионах России.Кроме того, Дмитрий Чернышенко поблагодарил участников туриндустрии, которые подключились к акции "Мы вместе. Туризм" и предоставили спецпредложения на отдых в России, таких компаний уже более 200. "Я призываю остальных присоединиться. Это очень правильный, хороший жест в текущей ситуации – идти навстречу нашим туристам. Акция не только объединяет усилия, но и стимулирует граждан путешествовать по стране", – резюмировал вице-премьер.
https://ria.ru/20220331/oteli-1781011630.html
https://ria.ru/20220331/kaliningrad-1781026927.html
https://ria.ru/20220331/rosturizm-1781023813.html
владивосток
россия
омск
железноводск
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760403732_485:0:3214:2047_1920x0_80_0_0_a13e996d0fb5e6ed09e2178034b89d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, дмитрий чернышенко, владивосток, россия, омск, железноводск, владимирская область, новости - туризм, туристы
14:59 31.03.2022
 
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обозначил главные тенденции развития туризма в России

© Фото : Пресс-служба вице-премьераДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба вице-премьера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии рассказал, как будет развиваться сфера путешествий в России
Политик отметил, что за последний год произошел взрывной рост туристической инфраструктуры.
"Сейчас, в текущей ситуации, важно не потерять этот темп. Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых. Туризм – один из самых мощнейших драйверов экономического и социального развития нашей страны", – сказал Чернышенко.
По его словам, правительство приняло около 200 различных мер стабилизации и поддержки экономики, часть из них напрямую относится к сфере путешествий. Революционным решением он назвал обнуление НДС для гостиниц.
Кроме того, в план первоочередных мер включено субсидирование половины стоимости путевок в детские лагеря, на что выделено 7,5 миллиарда рублей.
Также правительством было поддержано строительство кемпингов, автокемпингов. Предусмотрена помощь компаниям и, в том числе, туроператорам, которые вывозят россиян из-за рубежа. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей, сейчас домой вернулись примерно 117 тысяч наших соотечественников.
Хостел в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:50Туризм
В России появится новая единая площадка для бронирования отелей

"Дополнительно к тем средствам, которые уже были предусмотрены нацпроектом из федерального бюджета на первоочередную поддержку туротрасли и граждан, выделена уже почти половина бюджета – более 20 миллиардов рублей", – сказал Дмитрий Чернышенко.

По его словам, также в этом году откроются новые гостиницы во Владимирской области, во Владивостоке, Омске, Железноводске. К уже запланированным 38 объектам с общим объемом 14 тысяч номеров будут дополнительно отобраны инвестпроекты еще почти на шесть тысяч комнат.
По линии корпорации "Туризм.РФ" поступило порядка 500 инвестиционных заявок на создание инфраструктуры, первые 53 проекта уже запущены в 27 регионах России.
Пассажиры у Международного аэропорта Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:37Туризм
Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона
Кроме того, Дмитрий Чернышенко поблагодарил участников туриндустрии, которые подключились к акции "Мы вместе. Туризм" и предоставили спецпредложения на отдых в России, таких компаний уже более 200.
"Я призываю остальных присоединиться. Это очень правильный, хороший жест в текущей ситуации – идти навстречу нашим туристам. Акция не только объединяет усилия, но и стимулирует граждан путешествовать по стране", – резюмировал вице-премьер.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
11:36Туризм
Глава Ростуризма рассказала, как вырастет турпоток по России этим летом
 
ТуризмТуризмДмитрий ЧернышенкоВладивостокРоссияОмскЖелезноводскВладимирская областьНовости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала