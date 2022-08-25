Автокемпинг в России: виды и лучшие места для отдыха
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКемпинг отдыхающих на пляже бухты Рифовой вблизи поселка Ливадия Приморского края
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автокемпинг – это лагерь для путешественников на автомобилях. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от населенных пунктов и добраться до них можно на общественном транспорте. Также почти везде разрешается поставить несколько палаток и развести костер. Лучшие места для кемпинга, куда стоит поехать на отдых в 2022 году – в материале РИА Новости.
Кемпинг на море
Во многих регионах России побережья предлагают туристам множество красивых и пустых кемпингов. Морской кемпинг в нашей стране считается не самым популярным вариантом, поэтому живописные пляжи со скалистой местностью или песком зачастую пустуют.
Краснодарский край
В каждом кемпинге на Черном море берег бывает разным. Иногда это каменистый пляж из черных камней, расположенный возле леса, а если проехать несколько десятков километров, то можно попасть на луг с высокими соснами и белыми горами.
В любом случае, такие пляжи скорее всего пусты. Можно провести целый день на свежем воздухе и увидеть других людей всего два или три раза.
Ростовская область
Ростовская область славится обилием кемпингов на любой вкус и бюджет. Здесь каждый сможет окунуться с головой в казачий колорит местности. На территории кемпинга можно:
- —взять в аренду беседку;
- —воспользоваться мангальной зоной;
- —взять напрокат лодку;
- —провести несколько дней на живописном песчаном пляже реки Дон;
- —воспользоваться банными услугами;
- —порыбачить.
Калининградская область
Калининградская область насчитывает порядка восьми официальных кемпингов. Но самым популярным местом считается парк-отель "Ангел", на территории которого можно разместить автодом или палатку.
Также там есть почти все условия для приятного времяпровождения:
Также там есть почти все условия для приятного времяпровождения:
- —прокат байдарок;
- —площадки для детей;
- —бани на берегу Калининградского залива;
- —питание по предварительному заказу.
Крым
Отдых в Крыму
В Крыму много кемпингов и красивых мест для отдыха с палаткой. Они есть как в окрестностях известных курортов, так и в глуши. Лучше располагаться на западном и восточном берегах, так как там еще остались незанятые территории. На самом западе лазурного берега Караджинской бухты находится одно из самых живописных мест в Крыму – "Оленевка".
Кемпинг в лесу
В России есть 16 оборудованных зон для кемпинга в лесу. Благодаря разнообразию предлагаемых удобств, начиная от полного оснащения (наличие кровати, оборудованной кухни, ванной комнаты и террасы) и заканчивая местами в глуши. Каждый сможет найти то, что ему по душе, например, живописные поляны или отдых в комфортабельных домиках на дереве.
Московская область
Несмотря на то, что это не самое необычное место для кемпинга, "Сокольники" – единственный официальный кемпинг в Москве. Он находится в парке "Сокольники", который является одним из крупнейших парков Москвы недалеко от центра города (около 20-30 минут на машине или 50 минут на общественном транспорте).
Кемпинг предоставляет доступ к горячему душу, канализации и электричеству бесплатно или за небольшую плату. На территории организовано сразу несколько зон: парковка, дома на колесах, палаточный лагерь, санитарная зона, детская и спортивная площадка.
Кемпинг предоставляет доступ к горячему душу, канализации и электричеству бесплатно или за небольшую плату. На территории организовано сразу несколько зон: парковка, дома на колесах, палаточный лагерь, санитарная зона, детская и спортивная площадка.
26 июля, 17:03В РоссииОтдых рядом: как провести выходные в Подмосковье
Также каждый желающий сможет прогуляться по живописным местам парка и насладиться чистым воздухом, кроме того, здесь можно провести вечер у костра или пожарить шашлыки.
Татарстан
BestGlamp "Лесная поляна" находится всего в 30 минутах езды от Казани. Жить предлагают в треугольных домиках или стеклянных кубах на дереве. В кемпинге можно устроить пикник на природе или пообедать в панорамном геокуполе. Также можно уединиться на пирсе с видом на Волгу.
Кемпинг у озера
Кемпинг у озер всегда популярен, а выбор огромен. Поэтому можно провести отдых в отдаленных уголках России или на территории знаменитых парков.
Байкал
Восточный берег Байкала славится своими солнечными бухтами и песчаными пляжами. До него можно добраться на машине (250 км или 4 часа езды) от Улан-Удэ. Туда приезжают туристы, которые разбивают маленькие палаточные городки. Восточная сторона занята меньше, чем западная, поэтому она отлично подходит для уединения и семейного отдыха.
Также стоит посетить и деревню Горячинск, которая находится всего в паре минут ходьбы от озера Байкал. Сюда часто приезжают туристы на выходные, в будние дни там можно насладится тихим и спокойным отдыхом. Это прежде всего лечебные процедуры (отсюда и название деревни- она была построена вокруг природных термальных источников).
Также стоит посетить и деревню Горячинск, которая находится всего в паре минут ходьбы от озера Байкал. Сюда часто приезжают туристы на выходные, в будние дни там можно насладится тихим и спокойным отдыхом. Это прежде всего лечебные процедуры (отсюда и название деревни- она была построена вокруг природных термальных источников).
Карелия
Туристские палатки в лесу Суоярвского района Карелии
Один из самых популярных кемпингов в Карелии – это Nord Camping Karelia. На территории есть места для палаток с чудесным видом на озеро или под деревьями. Также здесь оборудована отдельная зона для автодомов. В Nord Camping есть столовая, где можно приготовить завтрак, обед, а также ужин или заказать их.
Валдайский заповедник
Валдайский национальный парк – хорошо известное место для туристов. которые любят отдых на природе. Здесь много красивых озер, сосновых лесов, летом можно порыбачить, поплавать, собрать ягоды и грибы, а зимой покататься на сноубайках.
Озеро Боровно – отличное место для кемпинга, так как оно не слишком многолюдно и расположено всего в 30 минутах езды на машине от новой автомагистрали М11 и скоростного железнодорожного маршрута, соединяющего Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что он идеально подходит для короткого отдыха от шумной городской жизни, так как туда можно добраться всего за три часа.
Озеро окружено таежными лесами. Можно часами гулять вокруг него, собирая бруснику, клюкву и грибы. Несмотря на то, что лес находится на территории Валдайского национального парка, там разрешено разводить костры и разбивать лагерь, не рискуя быть оштрафованным.
Ленинградская область
Кемпинг Shanti Home имеет два филиала: в лесу и рядом с озером. Здесь можно наслаждаться потрескиванием открытого камина, ароматным чаем, прогулками на свежем воздухе и, конечно же, потрясающими видами. В двухэтажной хижине есть все необходимое: двуспальная кровать, гамак, туалет, душ, оборудованная кухня, терраса и персональная ванна.
Местность отлично подходит для активного отдыха и пеших походов. К услугам гостей прокат лодок и велосипедов, баня на берегу озера и гидромассажная ванна в японском стиле. Сезон здесь открывается в мае и длится до сентября.
Кемпинг в горах
Любителям активного отдыха лучше задуматься о горных походах, чтобы исследовать природу на свежем воздухе. Кемпинг в горах - один из лучших способов увидеть снежные вершины вблизи.
Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЮрточный кемпинг "Тыдтуярык" в Республике Алтай
Юрточный кемпинг "Тыдтуярык" в Республике Алтай
Туристический кемпинг "Золотой Верблюд" расположен в сердце горного Алтая, в долине реки Тыдтуярык. Буквально 100 лет назад там встречались купцы для продажи своего товара. Со временем шумный рынок исчез, но кемпинг сохранил дух этого места.
Адыгея
Кемпинг "Уют" расположен в Республике Адыгея, в поселке Каменномостский Майкопского района. Удивительная красота гор, водопадов, пещер, знаменитый Кавказский заповедник, достопримечательности плато Лаго-Наки завораживают туристов, оставляя незабываемые впечатления о путешествии по этим уголкам природы. В кемпинге есть:
- 1экскурсии;
- 2бани и сауны;
- 3парковка;
- 4беседки с мангалами.
Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПалатка туристов на горном плато Шаджатмаз в Республике Кабардино-Балкария
Палатка туристов на горном плато Шаджатмаз в Республике Кабардино-Балкария
Этот регион славится не только высочайшей вершиной Европы, Эльбрусом, но и своей фантастической первозданной природой — здесь можно отдохнуть как морально, так и физически. Каждый может прогуляться по альпийским лугам, искупаться в минеральных источниках и полюбоваться захватывающими дух горными озерами.
Большинство туристов, решивших открыть для себя красоты Приэльбрусья, начинают с ущелья Адыр-Су и альплагеря Уллу-Тау. Все начинается с 14-километрового путешествия на высоту 1000 метров на гигантском горнолыжном подъемнике. А сразу за ним можно увидеть цветущие альпийские луга и завораживающий вид на гору Уллу-Тау.
Гора Уллу-Тау и одноименный кемпинг расположены на границе России и Грузии, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности, так как его проверят.
Большинство туристов, решивших открыть для себя красоты Приэльбрусья, начинают с ущелья Адыр-Су и альплагеря Уллу-Тау. Все начинается с 14-километрового путешествия на высоту 1000 метров на гигантском горнолыжном подъемнике. А сразу за ним можно увидеть цветущие альпийские луга и завораживающий вид на гору Уллу-Тау.
Гора Уллу-Тау и одноименный кемпинг расположены на границе России и Грузии, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности, так как его проверят.
Карачаево-Черкесия
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПалаточный городок у горной реки на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Палаточный городок у горной реки на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
На берегу озера есть несколько мест, где можно устроить кемпинг в дикой природе. Лучшие из них находятся недалеко от станицы Преградная, туда легко добраться на машине или автобусе.
Возле озера есть место для установки палаток. Также там можно встретить местных жителей утром и вечером, но большую часть времени будет пусто. Сезон начинается в июне и заканчивается в августе, но разбить лагерь на берегу можно всегда.
Возле озера есть место для установки палаток. Также там можно встретить местных жителей утром и вечером, но большую часть времени будет пусто. Сезон начинается в июне и заканчивается в августе, но разбить лагерь на берегу можно всегда.
Советы туристам
Путешествуя по России, можно исследовать некоторые нетронутые уголки. Однако есть несколько моментов, которые стоит учитывать:
- 1Животные. Выбирая место для отдыха, стоит следить за тем, нет ли поблизости животных. Помимо северных оленей и быков можно встретить медведей, снежных барсов, рысей, змей, диких кабанов и волков.
- 2Виза. Въезд в Россию возможен только при наличии действующей визы. Для этого нужно подать соответствующее заявление в посольство страны, так как в данный момент подать заявление онлайн нельзя.
- 3Подготовка. К путешествию нужно хорошо подготовиться, особенно если это лесистая местность. Также стоит убедиться, что топлива и еды будет достаточно на несколько дней.
- 4Дороги. Особенно вдали от крупных городов дорожные условия иногда очень плохие и даже опасные. По возможности следует избегать езды ночью по неизвестным маршрутам и обращать особое внимание на дорожное покрытие.
Туристы в Прибайкальском национальном парке