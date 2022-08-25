https://ria.ru/20220825/avtokemping-1812108738.html

Автокемпинг в России: виды и лучшие места для отдыха

Кемпинг в России 2022: лучшие места для отдыха в палатках, все виды автокемпинга

Автокемпинг в России: виды и лучшие места для отдыха

Автокемпинг – это лагерь для путешественников на автомобилях. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:58

2022-08-25T15:58

2022-08-25T15:58

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автокемпинг – это лагерь для путешественников на автомобилях. Все виды кемпинга в России безопасны, так как предназначенные для него места находятся недалеко от населенных пунктов и добраться до них можно на общественном транспорте. Также почти везде разрешается поставить несколько палаток и развести костер. Лучшие места для кемпинга, куда стоит поехать на отдых в 2022 году – в материале РИА Новости.Кемпинг на мореВо многих регионах России побережья предлагают туристам множество красивых и пустых кемпингов. Морской кемпинг в нашей стране считается не самым популярным вариантом, поэтому живописные пляжи со скалистой местностью или песком зачастую пустуют.Краснодарский крайВ каждом кемпинге на Черном море берег бывает разным. Иногда это каменистый пляж из черных камней, расположенный возле леса, а если проехать несколько десятков километров, то можно попасть на луг с высокими соснами и белыми горами.В любом случае, такие пляжи скорее всего пусты. Можно провести целый день на свежем воздухе и увидеть других людей всего два или три раза.Ростовская областьРостовская область славится обилием кемпингов на любой вкус и бюджет. Здесь каждый сможет окунуться с головой в казачий колорит местности. На территории кемпинга можно:Калининградская областьКалининградская область насчитывает порядка восьми официальных кемпингов. Но самым популярным местом считается парк-отель "Ангел", на территории которого можно разместить автодом или палатку. Также там есть почти все условия для приятного времяпровождения:КрымВ Крыму много кемпингов и красивых мест для отдыха с палаткой. Они есть как в окрестностях известных курортов, так и в глуши. Лучше располагаться на западном и восточном берегах, так как там еще остались незанятые территории. На самом западе лазурного берега Караджинской бухты находится одно из самых живописных мест в Крыму – "Оленевка".Кемпинг в лесуВ России есть 16 оборудованных зон для кемпинга в лесу. Благодаря разнообразию предлагаемых удобств, начиная от полного оснащения (наличие кровати, оборудованной кухни, ванной комнаты и террасы) и заканчивая местами в глуши. Каждый сможет найти то, что ему по душе, например, живописные поляны или отдых в комфортабельных домиках на дереве.Московская областьНесмотря на то, что это не самое необычное место для кемпинга, "Сокольники" – единственный официальный кемпинг в Москве. Он находится в парке "Сокольники", который является одним из крупнейших парков Москвы недалеко от центра города (около 20-30 минут на машине или 50 минут на общественном транспорте). Кемпинг предоставляет доступ к горячему душу, канализации и электричеству бесплатно или за небольшую плату. На территории организовано сразу несколько зон: парковка, дома на колесах, палаточный лагерь, санитарная зона, детская и спортивная площадка.Также каждый желающий сможет прогуляться по живописным местам парка и насладиться чистым воздухом, кроме того, здесь можно провести вечер у костра или пожарить шашлыки.ТатарстанBestGlamp "Лесная поляна" находится всего в 30 минутах езды от Казани. Жить предлагают в треугольных домиках или стеклянных кубах на дереве. В кемпинге можно устроить пикник на природе или пообедать в панорамном геокуполе. Также можно уединиться на пирсе с видом на Волгу.Кемпинг у озераКемпинг у озер всегда популярен, а выбор огромен. Поэтому можно провести отдых в отдаленных уголках России или на территории знаменитых парков.БайкалВосточный берег Байкала славится своими солнечными бухтами и песчаными пляжами. До него можно добраться на машине (250 км или 4 часа езды) от Улан-Удэ. Туда приезжают туристы, которые разбивают маленькие палаточные городки. Восточная сторона занята меньше, чем западная, поэтому она отлично подходит для уединения и семейного отдыха.Также стоит посетить и деревню Горячинск, которая находится всего в паре минут ходьбы от озера Байкал. Сюда часто приезжают туристы на выходные, в будние дни там можно насладится тихим и спокойным отдыхом. Это прежде всего лечебные процедуры (отсюда и название деревни- она была построена вокруг природных термальных источников).КарелияОдин из самых популярных кемпингов в Карелии – это Nord Camping Karelia. На территории есть места для палаток с чудесным видом на озеро или под деревьями. Также здесь оборудована отдельная зона для автодомов. В Nord Camping есть столовая, где можно приготовить завтрак, обед, а также ужин или заказать их.Валдайский заповедникВалдайский национальный парк – хорошо известное место для туристов. которые любят отдых на природе. Здесь много красивых озер, сосновых лесов, летом можно порыбачить, поплавать, собрать ягоды и грибы, а зимой покататься на сноубайках. Озеро Боровно – отличное место для кемпинга, так как оно не слишком многолюдно и расположено всего в 30 минутах езды на машине от новой автомагистрали М11 и скоростного железнодорожного маршрута, соединяющего Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что он идеально подходит для короткого отдыха от шумной городской жизни, так как туда можно добраться всего за три часа.Озеро окружено таежными лесами. Можно часами гулять вокруг него, собирая бруснику, клюкву и грибы. Несмотря на то, что лес находится на территории Валдайского национального парка, там разрешено разводить костры и разбивать лагерь, не рискуя быть оштрафованным.Ленинградская областьКемпинг Shanti Home имеет два филиала: в лесу и рядом с озером. Здесь можно наслаждаться потрескиванием открытого камина, ароматным чаем, прогулками на свежем воздухе и, конечно же, потрясающими видами. В двухэтажной хижине есть все необходимое: двуспальная кровать, гамак, туалет, душ, оборудованная кухня, терраса и персональная ванна.Местность отлично подходит для активного отдыха и пеших походов. К услугам гостей прокат лодок и велосипедов, баня на берегу озера и гидромассажная ванна в японском стиле. Сезон здесь открывается в мае и длится до сентября.Кемпинг в горахЛюбителям активного отдыха лучше задуматься о горных походах, чтобы исследовать природу на свежем воздухе. Кемпинг в горах - один из лучших способов увидеть снежные вершины вблизи.АлтайТуристический кемпинг "Золотой Верблюд" расположен в сердце горного Алтая, в долине реки Тыдтуярык. Буквально 100 лет назад там встречались купцы для продажи своего товара. Со временем шумный рынок исчез, но кемпинг сохранил дух этого места.АдыгеяКемпинг "Уют" расположен в Республике Адыгея, в поселке Каменномостский Майкопского района. Удивительная красота гор, водопадов, пещер, знаменитый Кавказский заповедник, достопримечательности плато Лаго-Наки завораживают туристов, оставляя незабываемые впечатления о путешествии по этим уголкам природы. В кемпинге есть:Кабардино-БалкарияЭтот регион славится не только высочайшей вершиной Европы, Эльбрусом, но и своей фантастической первозданной природой — здесь можно отдохнуть как морально, так и физически. Каждый может прогуляться по альпийским лугам, искупаться в минеральных источниках и полюбоваться захватывающими дух горными озерами. Большинство туристов, решивших открыть для себя красоты Приэльбрусья, начинают с ущелья Адыр-Су и альплагеря Уллу-Тау. Все начинается с 14-километрового путешествия на высоту 1000 метров на гигантском горнолыжном подъемнике. А сразу за ним можно увидеть цветущие альпийские луга и завораживающий вид на гору Уллу-Тау. Гора Уллу-Тау и одноименный кемпинг расположены на границе России и Грузии, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности, так как его проверят.Карачаево-ЧеркесияНа берегу озера есть несколько мест, где можно устроить кемпинг в дикой природе. Лучшие из них находятся недалеко от станицы Преградная, туда легко добраться на машине или автобусе. Возле озера есть место для установки палаток. Также там можно встретить местных жителей утром и вечером, но большую часть времени будет пусто. Сезон начинается в июне и заканчивается в августе, но разбить лагерь на берегу можно всегда.Советы туристамПутешествуя по России, можно исследовать некоторые нетронутые уголки. Однако есть несколько моментов, которые стоит учитывать:

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https://ria.ru/20220713/turizm-1802294823.html

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Артем Смирнов

отдых, путешествия, россия, отдых на море, леса, туристы, актуальное - туризм