https://ria.ru/20220331/afganistan-1780989016.html

Китай всегда уважал независимость Афганистана, заявил Си Цзиньпин

Китай всегда уважал независимость Афганистана, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.03.2022

Китай всегда уважал независимость Афганистана, заявил Си Цзиньпин

Мирный, стабильный и развитый Афганистан соответствует общим интересам региона и международного сообщества, говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T05:00

2022-03-31T05:00

2022-03-31T05:31

в мире

си цзиньпин

афганистан

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ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Мирный, стабильный и развитый Афганистан соответствует общим интересам региона и международного сообщества, говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам Третьей встречи глав МИД стран-соседей Афганистана.Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Он отметил, что "Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и привержен поддержке достижения Афганистаном мирного и стабильного развития".По его словам, с момента своего создания в прошлом году механизм координации и сотрудничества соседних с Афганистаном стран использовал преимущества государств-соседей и играл конструктивную роль в плавном переходе ситуации в Афганистане.Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла 8 сентября в формате видеоконференции, вторая прошла в Тегеране 27 октября в очном формате.

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, си цзиньпин, афганистан