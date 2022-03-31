05:00 31.03.2022 (обновлено: 05:31 31.03.2022)
Китай всегда уважал независимость Афганистана, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда уважал независимость Афганистана
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Мирный, стабильный и развитый Афганистан соответствует общим интересам региона и международного сообщества, говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам Третьей встречи глав МИД стран-соседей Афганистана.
Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Мирный, стабильный, развитый и процветающий Афганистан является стремлением всего афганского народа, а также отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и привержен поддержке достижения Афганистаном мирного и стабильного развития".
По его словам, с момента своего создания в прошлом году механизм координации и сотрудничества соседних с Афганистаном стран использовал преимущества государств-соседей и играл конструктивную роль в плавном переходе ситуации в Афганистане.
Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла 8 сентября в формате видеоконференции, вторая прошла в Тегеране 27 октября в очном формате.