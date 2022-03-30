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Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/oscars-1780820440.html
Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"
Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 30.03.2022
Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"
Джим Керри раскритиковал реакцию зрителей на вручение премии "Оскар" Уиллу Смиту через несколько минут после того, как тот ударил ведущего церемонии Криса Рока, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:51
2022-03-30T11:51
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Джим Керри раскритиковал реакцию зрителей на вручение премии "Оскар" Уиллу Смиту через несколько минут после того, как тот ударил ведущего церемонии Криса Рока, пишет Variety. Он считает, что Смита должны были вывести с церемонии "Оскар" сразу после того, как тот поднял руку на Рока. По мнению, Керри, комик не написал заявление в полицию только потому, что не хотел лишних хлопот.Актер уверяет, что, будь он на месте Рока, то подал бы на Смита иск на 200 миллионов долларов. Ведь кадры с ударом останутся в Сети навсегда.Керри предполагает, что Смит дал пощечину Року, потому что актера "разрывает депрессия"."Я желаю ему только добра. Ничего не имею против Уилла. Он много сделал хорошего, но тут показал себя явно не с лучшей стороны", — подытожил Керри. Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, страдающей от выпадения волос. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.Уилл Смит уже извинился перед Роком. Актер признал, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), джим керри, уилл смит, сша, голливуд
11:51 30.03.2022
 
Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"

Джим Керри раскритиковал зрителей "Оскара" за аплодисменты Уиллу Смиту после пощечины Року

© AP Photo / Richard ShotwellАктер Джим Керри
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Джим Керри раскритиковал реакцию зрителей на вручение премии "Оскар" Уиллу Смиту через несколько минут после того, как тот ударил ведущего церемонии Криса Рока, пишет Variety.

"Меня чуть не стошнило от всех этих стоячих оваций. Голливуд просто бесхребетный. Явный признак того, что мы больше не крутой клуб", — заявил Керри.

Он считает, что Смита должны были вывести с церемонии "Оскар" сразу после того, как тот поднял руку на Рока. По мнению, Керри, комик не написал заявление в полицию только потому, что не хотел лишних хлопот.
Актер уверяет, что, будь он на месте Рока, то подал бы на Смита иск на 200 миллионов долларов. Ведь кадры с ударом останутся в Сети навсегда.

"Это оскорбление запомнится надолго. Если уж невмоготу, то прокричи ты что-нибудь из зала и так покажи свое неодобрение. Или напиши у себя в микроблоге. Но никто не имеет права выходить на сцену и бить другого человека по лицу только за то, что он что-то не так сказал", — объясняет свою позицию Керри.

Керри предполагает, что Смит дал пощечину Року, потому что актера "разрывает депрессия".
"Я желаю ему только добра. Ничего не имею против Уилла. Он много сделал хорошего, но тут показал себя явно не с лучшей стороны", — подытожил Керри.
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 06:03Культура
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения "Оскара"
Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, страдающей от выпадения волос. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.
Уилл Смит уже извинился перед Роком. Актер признал, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
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КультураНовости культурыКино и сериалыОскар (премия)Джим КерриУилл СмитСШАГолливуд
 
 
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