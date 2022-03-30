https://ria.ru/20220330/oscars-1780820440.html

Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"

Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 30.03.2022

Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"

Джим Керри раскритиковал реакцию зрителей на вручение премии "Оскар" Уиллу Смиту через несколько минут после того, как тот ударил ведущего церемонии Криса Рока, РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:51

2022-03-30T11:51

2022-03-30T11:51

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Джим Керри раскритиковал реакцию зрителей на вручение премии "Оскар" Уиллу Смиту через несколько минут после того, как тот ударил ведущего церемонии Криса Рока, пишет Variety. Он считает, что Смита должны были вывести с церемонии "Оскар" сразу после того, как тот поднял руку на Рока. По мнению, Керри, комик не написал заявление в полицию только потому, что не хотел лишних хлопот.Актер уверяет, что, будь он на месте Рока, то подал бы на Смита иск на 200 миллионов долларов. Ведь кадры с ударом останутся в Сети навсегда.Керри предполагает, что Смит дал пощечину Року, потому что актера "разрывает депрессия"."Я желаю ему только добра. Ничего не имею против Уилла. Он много сделал хорошего, но тут показал себя явно не с лучшей стороны", — подытожил Керри. Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, страдающей от выпадения волос. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.Уилл Смит уже извинился перед Роком. Актер признал, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".

https://ria.ru/20220328/smit-1780385155.html

https://ria.ru/20220328/bezrukov-1780508880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), джим керри, уилл смит, сша, голливуд