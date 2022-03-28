06:03 28.03.2022 (обновлено: 08:56 28.03.2022)
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения "Оскара"
Уилл Смит вступился за жену и ударил ведущего церемонии вручения "Оскара" Криса Рока
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американский актер Уилл Смит, получивший "Оскара" за фильм "Король Ричард", вступился на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США за честь супруги, не обошлось без рукоприкладства, а организаторы были вынуждены отключить звук, трансляцию церемонии ведет телеканал ABC.
Инцидент произошел после того, как Крис Рок пошутил о прическе супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. "Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2", - сказал ведущий, сравнив актрису с персонажем Деми Мур в фильме "Солдат Джейн", где та была обрита наголо. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой.
После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по цеху по лицу. После того как актер вернулся на место, он прокричал Року, чтобы тот не трогал его жену. Несмотря на то, что организаторы выключили звук, по мимике и губам рассерженного Смита отлично читаются его слова.
Примечательно, что на записи инцидента видно, что сначала Смит вместе со всей аудиторий смеется над шуткой ведущего, но по выражению лица его жены видно, что ей лично сравнение с солдатом Джейн не пришлось по вкусу.