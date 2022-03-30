10:00 30.03.2022 (обновлено: 10:26 30.03.2022)
Стартовал детско-юношеский конкурс на премию "Экология — дело каждого"
© Фото : Предоставлено пресс-центром международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Стартовал детско-юношеский конкурс на премию "Экология - дело каждого"
© Фото : Предоставлено пресс-центром международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступившая инициатором международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов дали старт конкурсу этого года, сообщил пресс-центр международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
"Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то, что их волнует. В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого", - заявила Радионова.
По ее словам, чрезвычайно важно, чтобы активисты, общественники и обычные люди также прилагали усилия и заботились об окружающем нас мире.
В свою очередь Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет оставаться людям романтиками.
"Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, загрязнять Землю, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое что увидел – у нее горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живем вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Я был на всех континентах и многое видел. Одно усвоил: нашу планету и мир создал Господь Бог, и он создал ее очень красивой. Нет на земном шаре некрасивых мест, некрасивых людей или чего-то плохого, потому что Господь Бог не мог создать уродливое... А детская премия прекрасная инициатива и очень нужная, поздравляю всех с началом проекта этого года", - сказал Конюхов.
С этого года в премии смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. Дети и подростки смогут соревноваться по 9 номинациям. В новой номинации "ESG-поколение" могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям.
Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте. Итоги конкурса объявят в ноябре.