Стартовал детско-юношеский конкурс на премию "Экология — дело каждого"

"Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то, что их волнует. В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого", - заявила Радионова.