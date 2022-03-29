https://ria.ru/20220329/ukraina-1780758758.html

Россия пытается заставить Украину капитулировать, заявил Джонсон

Россия пытается заставить Украину капитулировать, заявил Джонсон - РИА Новости, 29.03.2022

Россия пытается заставить Украину капитулировать, заявил Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии заявил, что Россия пытается "заставить... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:47

2022-03-29T20:47

2022-03-29T20:47

обострение ситуации в днр и лнр

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борис джонсон

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии заявил, что Россия пытается "заставить капитулировать Украину и ее союзников"."Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе", - говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Лидеры стран также договорились не допускать "послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220324/pomosch-1779771588.html

https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр