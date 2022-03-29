Россия пытается заставить Украину капитулировать, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: Россия пытается заставить Украину и ее союзников капитулировать
© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе
ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии заявил, что Россия пытается "заставить капитулировать Украину и ее союзников".
"Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе", - говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Лидеры стран также договорились не допускать "послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.