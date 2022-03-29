Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220329/turoperatory-1780609785.html
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы - РИА Новости, 29.03.2022
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы
Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
туризм
новости - туризм
россия
армения
бали (остров)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
flydubai
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1686e5d3d55e290b370712a7503d39ec.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости представители отрасли.На данный момент процедуру уже завершили "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия").Уточняется, что возвращать россиян на родину в компании закончили 26 марта. В "Интуристе" на день позже — 27 марта.Завершают вывоз туристов и в Anex Tour. "Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе, отметив, что за минувшие выходные в РФ прибыло больше тысячи клиентов, 38 из которых прилетели регулярными рейсами из ОАЭ, Турции, с Мальдив, Шри-Ланки. "Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Им продлили проживание и питание на время ожидания самолета", — добавили в Anex Tour.Ранее в четверг Ростуризм сообщил, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90 процентов организованных туристов – это около 83 тысяч человек.
https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html
https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
россия
армения
бали (остров)
египет
турция
оаэ
мальдивы
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b762a190df7bf5886d403e73db0c1f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, армения, бали (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), flydubai, туристы, туризм, египет, турция, авиакомпании, оаэ, мальдивы, шри-ланка
10:39 29.03.2022
 
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы

Туроператоры почти завершили вывоз застрявших россиян из Египта, Турции и стран Европы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости представители отрасли.
На данный момент процедуру уже завершили "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&Sun (бывший "TUI Россия").
"В условиях ограниченного количества бортов с начала марта мы смогли вывезти около семи тысяч человек, из них более шести тысяч — из Египта", — заявил гендиректор Fun&Sun Тарас Демура.
Уточняется, что возвращать россиян на родину в компании закончили 26 марта. В "Интуристе" на день позже — 27 марта.
Завершают вывоз туристов и в Anex Tour. "Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе, отметив, что за минувшие выходные в РФ прибыло больше тысячи клиентов, 38 из которых прилетели регулярными рейсами из ОАЭ, Турции, с Мальдив, Шри-Ланки.
Самолет Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:49Туризм
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
"Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Им продлили проживание и питание на время ожидания самолета", — добавили в Anex Tour.
Ранее в четверг Ростуризм сообщил, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90 процентов организованных туристов – это около 83 тысяч человек.
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:37Туризм
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияАрменияБали (остров)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)FlydubaiтуристыТуризмЕгипетТурцияавиакомпанииОАЭМальдивыШри-Ланка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала