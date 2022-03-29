https://ria.ru/20220329/turoperatory-1780609785.html
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы - РИА Новости, 29.03.2022
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы
Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости представители отрасли.На данный момент процедуру уже завершили "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&Sun (бывший "TUI Россия").Уточняется, что возвращать россиян на родину в компании закончили 26 марта. В "Интуристе" на день позже — 27 марта.Завершают вывоз туристов и в Anex Tour. "Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе, отметив, что за минувшие выходные в РФ прибыло больше тысячи клиентов, 38 из которых прилетели регулярными рейсами из ОАЭ, Турции, с Мальдив, Шри-Ланки. "Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Им продлили проживание и питание на время ожидания самолета", — добавили в Anex Tour.Ранее в четверг Ростуризм сообщил, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90 процентов организованных туристов – это около 83 тысяч человек.
https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html
https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, армения, бали (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), flydubai, туристы, туризм, египет, турция, авиакомпании, оаэ, мальдивы, шри-ланка
Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы
Туроператоры почти завершили вывоз застрявших россиян из Египта, Турции и стран Европы
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости представители отрасли.
На данный момент процедуру уже завершили "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&Sun (бывший "TUI Россия").
"В условиях ограниченного количества бортов с начала марта мы смогли вывезти около семи тысяч человек, из них более шести тысяч — из Египта", — заявил гендиректор Fun&Sun Тарас Демура.
Уточняется, что возвращать россиян на родину в компании закончили 26 марта. В "Интуристе" на день позже — 27 марта.
Завершают вывоз туристов и в Anex Tour. "Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе, отметив, что за минувшие выходные в РФ прибыло больше тысячи клиентов, 38 из которых прилетели регулярными рейсами из ОАЭ, Турции, с Мальдив, Шри-Ланки.
"Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Им продлили проживание и питание на время ожидания самолета", — добавили в Anex Tour.
Ранее в четверг Ростуризм сообщил
, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90 процентов организованных туристов – это около 83 тысяч человек.