https://ria.ru/20220329/turoperatory-1780609785.html

Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы

Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы - РИА Новости, 29.03.2022

Туроператоры почти закончили вывоз застрявших россиян из-за границы

Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:39

2022-03-29T10:39

2022-03-29T10:39

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туроператоры заканчивают вывоз россиян из Египта, Турции, стран Европы и Карибского бассейна, но им понадобится еще несколько дней, заявили РИА Новости представители отрасли.На данный момент процедуру уже завершили "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&Sun (бывший "TUI Россия").Уточняется, что возвращать россиян на родину в компании закончили 26 марта. В "Интуристе" на день позже — 27 марта.Завершают вывоз туристов и в Anex Tour. "Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе, отметив, что за минувшие выходные в РФ прибыло больше тысячи клиентов, 38 из которых прилетели регулярными рейсами из ОАЭ, Турции, с Мальдив, Шри-Ланки. "Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Им продлили проживание и питание на время ожидания самолета", — добавили в Anex Tour.Ранее в четверг Ростуризм сообщил, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90 процентов организованных туристов – это около 83 тысяч человек.

https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html

https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, армения, бали (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), flydubai, туристы, туризм, египет, турция, авиакомпании, оаэ, мальдивы, шри-ланка