https://ria.ru/20220329/litvinova-1780736101.html

Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"

Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" - РИА Новости, 29.03.2022

Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"

Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:28

2022-03-29T18:28

2022-03-29T18:28

культура

новости культуры

театр

рената литвинова

ташкент

узбекистан

мxt имени чехова

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. Спектакль будет сыгран 16 апреля в столице Узбекистана Ташкенте. Ранее пресс-служба сообщала об отмене постановок "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой, запланированных на 27, 28 марта, 6 апреля.Тогда в театре не стали комментировать вопрос о причине отмены спектаклей.

https://ria.ru/20220325/litvinova-1780003165.html

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узбекистан

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, рената литвинова, ташкент, узбекистан, мxt имени чехова