https://ria.ru/20220329/litvinova-1780736101.html
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" - РИА Новости, 29.03.2022
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"
Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:28
2022-03-29T18:28
2022-03-29T18:28
культура
новости культуры
театр
рената литвинова
ташкент
узбекистан
мxt имени чехова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. Спектакль будет сыгран 16 апреля в столице Узбекистана Ташкенте. Ранее пресс-служба сообщала об отмене постановок "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой, запланированных на 27, 28 марта, 6 апреля.Тогда в театре не стали комментировать вопрос о причине отмены спектаклей.
https://ria.ru/20220325/litvinova-1780003165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, рената литвинова, ташкент, узбекистан, мxt имени чехова
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"
Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" заменит Софья Эрнст