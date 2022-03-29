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Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/litvinova-1780736101.html
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" - РИА Новости, 29.03.2022
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"
Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:28
2022-03-29T18:28
культура
новости культуры
театр
рената литвинова
ташкент
узбекистан
мxt имени чехова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра. Спектакль будет сыгран 16 апреля в столице Узбекистана Ташкенте. Ранее пресс-служба сообщала об отмене постановок "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой, запланированных на 27, 28 марта, 6 апреля.Тогда в театре не стали комментировать вопрос о причине отмены спектаклей.
https://ria.ru/20220325/litvinova-1780003165.html
ташкент
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новости культуры, театр, рената литвинова, ташкент, узбекистан, мxt имени чехова
18:28 29.03.2022
 
Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер"

Ренату Литвинову в спектакле "Северный ветер" заменит Софья Эрнст

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"
Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке "Северный ветер" МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"Софья Эрнст в роли Анны Бельской
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
© Пресс-служба фильма "Союз Спасения"
Софья Эрнст в роли Анны Бельской
Спектакль будет сыгран 16 апреля в столице Узбекистана Ташкенте.
Ранее пресс-служба сообщала об отмене постановок "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой, запланированных на 27, 28 марта, 6 апреля.
Тогда в театре не стали комментировать вопрос о причине отмены спектаклей.
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:47Шоубиз
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге
 
КультураНовости культурыТеатрРената ЛитвиноваТашкентУзбекистанМXT имени Чехова
 
 
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