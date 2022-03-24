https://ria.ru/20220324/teatr-1779870310.html

Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара

Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара - РИА Новости, 24.03.2022

Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара

Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:57

2022-03-24T15:57

2022-03-24T17:20

земфира

рената литвинова

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В театре не стали комментировать вопрос о причине отмены постановок, сама Литвинова, судя по ее официальному Телеграм-каналу, гостит у дочери в Бельгии.Предполагалось, что на Малой сцене МХТ 27 и 28 марта будет сыгран спектакль "Северный ветер", который стал для Литвиновой режиссерским дебютом в театре (она поставила его в 2017 году). Литвинова также исполняла одну из главных ролей, а композитором выступила певица Земфира.Также был отменен спектакль "Звезда вашего периода" (премьера состоялась в 2021 году), намеченный на 6 апреля. В нем Литвинова тоже числится режиссером и играет ключевую роль (Маргариты Леско). В этой постановке, которую артистка охарактеризовала как "оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет", она продолжила коллаборацию с Земфирой.На сцене в спектакле "Звезда вашего периода" также появляются Юрий Чурсин, Павел Табаков, Раиса Максимова и другие.

https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

земфира, рената литвинова, театр, знаменитости, новости культуры