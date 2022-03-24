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Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/teatr-1779870310.html
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара - РИА Новости, 24.03.2022
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:57
2022-03-24T17:20
земфира
рената литвинова
культура
театр
знаменитости
новости культуры
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В театре не стали комментировать вопрос о причине отмены постановок, сама Литвинова, судя по ее официальному Телеграм-каналу, гостит у дочери в Бельгии.Предполагалось, что на Малой сцене МХТ 27 и 28 марта будет сыгран спектакль "Северный ветер", который стал для Литвиновой режиссерским дебютом в театре (она поставила его в 2017 году). Литвинова также исполняла одну из главных ролей, а композитором выступила певица Земфира.Также был отменен спектакль "Звезда вашего периода" (премьера состоялась в 2021 году), намеченный на 6 апреля. В нем Литвинова тоже числится режиссером и играет ключевую роль (Маргариты Леско). В этой постановке, которую артистка охарактеризовала как "оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет", она продолжила коллаборацию с Земфирой.На сцене в спектакле "Звезда вашего периода" также появляются Юрий Чурсин, Павел Табаков, Раиса Максимова и другие.
https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html
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земфира, рената литвинова, театр, знаменитости, новости культуры
15:57 24.03.2022 (обновлено: 17:20 24.03.2022)
 
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара

В МХТ заявили об отмене постановок с Литвиновой

© Фото : галерея Триумф / Никита ЧёрныйДизайнер, фотограф Гоша Рубчинский и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки "Северный ветер" в галерее "Триумф"
Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский и актриса, режиссер Рената Литвинова на открытии своей выставки Северный ветер в галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : галерея Триумф / Никита Чёрный
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Северный ветер"
Прогон спектакля Северный ветер - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Прогон спектакля "Северный ветер"

"Спектакли 27, 28 марта, 6 апреля отменены, но они остаются в репертуаре", — пояснили в пресс-службе МХТ.

В театре не стали комментировать вопрос о причине отмены постановок, сама Литвинова, судя по ее официальному Телеграм-каналу, гостит у дочери в Бельгии.
Предполагалось, что на Малой сцене МХТ 27 и 28 марта будет сыгран спектакль "Северный ветер", который стал для Литвиновой режиссерским дебютом в театре (она поставила его в 2017 году). Литвинова также исполняла одну из главных ролей, а композитором выступила певица Земфира.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"
Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"
Также был отменен спектакль "Звезда вашего периода" (премьера состоялась в 2021 году), намеченный на 6 апреля. В нем Литвинова тоже числится режиссером и играет ключевую роль (Маргариты Леско). В этой постановке, которую артистка охарактеризовала как "оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет", она продолжила коллаборацию с Земфирой.
На сцене в спектакле "Звезда вашего периода" также появляются Юрий Чурсин, Павел Табаков, Раиса Максимова и другие.
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля Сирано де Бержерак на сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ
 
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