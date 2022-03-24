https://ria.ru/20220324/teatr-1779870310.html
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара - РИА Новости, 24.03.2022
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:57
2022-03-24T15:57
2022-03-24T17:20
земфира
рената литвинова
культура
театр
знаменитости
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752661097_0:147:828:613_1920x0_80_0_0_ed8e7950146f7ae29799b576fd699525.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В театре не стали комментировать вопрос о причине отмены постановок, сама Литвинова, судя по ее официальному Телеграм-каналу, гостит у дочери в Бельгии.Предполагалось, что на Малой сцене МХТ 27 и 28 марта будет сыгран спектакль "Северный ветер", который стал для Литвиновой режиссерским дебютом в театре (она поставила его в 2017 году). Литвинова также исполняла одну из главных ролей, а композитором выступила певица Земфира.Также был отменен спектакль "Звезда вашего периода" (премьера состоялась в 2021 году), намеченный на 6 апреля. В нем Литвинова тоже числится режиссером и играет ключевую роль (Маргариты Леско). В этой постановке, которую артистка охарактеризовала как "оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет", она продолжила коллаборацию с Земфирой.На сцене в спектакле "Звезда вашего периода" также появляются Юрий Чурсин, Павел Табаков, Раиса Максимова и другие.
https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752661097_0:131:828:752_1920x0_80_0_0_426979db9b0cbb8003fdb93e28132446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, рената литвинова, театр, знаменитости, новости культуры
15:57 24.03.2022 (обновлено: 17:20 24.03.2022)
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
В МХТ заявили об отмене постановок с Литвиновой
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спектакли "Северный ветер" и "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в МХТ имени Чехова отменены, но продолжают числиться в актуальном репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Спектакли 27, 28 марта, 6 апреля отменены, но они остаются в репертуаре", — пояснили в пресс-службе МХТ.
В театре не стали комментировать вопрос о причине отмены постановок, сама Литвинова, судя по ее официальному Телеграм-каналу, гостит у дочери в Бельгии.
Предполагалось, что на Малой сцене МХТ 27 и 28 марта будет сыгран спектакль "Северный ветер", который стал для Литвиновой режиссерским дебютом в театре (она поставила его в 2017 году). Литвинова также исполняла одну из главных ролей, а композитором выступила певица Земфира.
Также был отменен спектакль "Звезда вашего периода" (премьера состоялась в 2021 году), намеченный на 6 апреля. В нем Литвинова тоже числится режиссером и играет ключевую роль (Маргариты Леско). В этой постановке, которую артистка охарактеризовала как "оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет", она продолжила коллаборацию с Земфирой.
На сцене в спектакле "Звезда вашего периода" также появляются Юрий Чурсин, Павел Табаков, Раиса Максимова и другие.