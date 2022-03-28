https://ria.ru/20220328/tretyakovka-1780412780.html

Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане

Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане - РИА Новости, 28.03.2022

Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане

Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:28

2022-03-28T11:28

2022-03-28T11:28

культура

новости культуры

тигран мкртычев

государственный русский музей

узбекистан

третьяковская галерея

санкт-петербург

выставки

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ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского учреждения, уточняет пресс-служба.Фонд и галерея в ноябре 2021 года подписали соглашение, предусматривающее проведение совместных выставок российского и узбекистанского музеев. В мае 2021 года музей Савицкого принял участие в проведении выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщал РИА Новости, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.Государственный музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе, который часто называют "жемчужиной в песках" и даже "Лувром в пустыне", был основан в 1966 году. В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html

https://ria.ru/20220323/bruskin-1779635952.html

узбекистан

санкт-петербург

каракалпакстан

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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