https://ria.ru/20220328/tretyakovka-1780412780.html
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане - РИА Новости, 28.03.2022
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:28
2022-03-28T11:28
2022-03-28T11:28
культура
новости культуры
тигран мкртычев
государственный русский музей
узбекистан
третьяковская галерея
санкт-петербург
выставки
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ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского учреждения, уточняет пресс-служба.Фонд и галерея в ноябре 2021 года подписали соглашение, предусматривающее проведение совместных выставок российского и узбекистанского музеев. В мае 2021 года музей Савицкого принял участие в проведении выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщал РИА Новости, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.Государственный музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе, который часто называют "жемчужиной в песках" и даже "Лувром в пустыне", был основан в 1966 году. В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html
https://ria.ru/20220323/bruskin-1779635952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, тигран мкртычев, государственный русский музей, узбекистан, третьяковская галерея, санкт-петербург, выставки, музеи, каракалпакстан, москва
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию русского авангарда нукусского музея в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.
Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского учреждения, уточняет пресс-служба.
Фонд и галерея в ноябре 2021 года подписали
соглашение, предусматривающее проведение совместных выставок российского и узбекистанского музеев.
В мае 2021 года музей Савицкого принял
участие в проведении выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщал РИА Новости, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.
Государственный музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе, который часто называют "жемчужиной в песках" и даже "Лувром в пустыне", был основан в 1966 году. В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.