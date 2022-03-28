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Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/tretyakovka-1780412780.html
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане - РИА Новости, 28.03.2022
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:28
2022-03-28T11:28
культура
новости культуры
тигран мкртычев
государственный русский музей
узбекистан
третьяковская галерея
санкт-петербург
выставки
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ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского учреждения, уточняет пресс-служба.Фонд и галерея в ноябре 2021 года подписали соглашение, предусматривающее проведение совместных выставок российского и узбекистанского музеев. В мае 2021 года музей Савицкого принял участие в проведении выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщал РИА Новости, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.Государственный музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе, который часто называют "жемчужиной в песках" и даже "Лувром в пустыне", был основан в 1966 году. В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html
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новости культуры, тигран мкртычев, государственный русский музей, узбекистан, третьяковская галерея, санкт-петербург, выставки, музеи, каракалпакстан, москва
11:28 28.03.2022
 
Третьяковка оцифрует коллекцию музея русского авангарда в Узбекистане

Третьяковская галерея оцифрует коллекцию русского авангарда нукусского музея в Узбекистане

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.
Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского учреждения, уточняет пресс-служба.
Фонд и галерея в ноябре 2021 года подписали соглашение, предусматривающее проведение совместных выставок российского и узбекистанского музеев.
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В мае 2021 года музей Савицкого принял участие в проведении выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщал РИА Новости, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.
Государственный музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе, который часто называют "жемчужиной в песках" и даже "Лувром в пустыне", был основан в 1966 году. В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
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КультураНовости культурыТигран МкртычевГосударственный Русский музейУзбекистанТретьяковская галереяСанкт-ПетербургВыставкиМузеиКаракалпакстанМосква
 
 
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