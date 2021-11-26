https://ria.ru/20211126/sotrudnichestvo-1760862120.html
Третьяковка договорилась сотрудничать с музеями Узбекистана
Третьяковка договорилась сотрудничать с музеями Узбекистана - РИА Новости, 26.11.2021
Третьяковка договорилась сотрудничать с музеями Узбекистана
Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Республики Узбекистан и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение об изучении... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:51
2021-11-26T14:51
2021-11-26T15:02
культура
новости культуры
искусство
третьяковская галерея
дубай (город)
узбекистан
зельфира трегулова
выставки
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Республики Узбекистан и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение об изучении коллекций Государственного музея искусств имени Савицкого — одного из крупнейших в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. Главная цель этого соглашения — установить партнерские отношения и развить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество между учреждениями культуры. Церемония прошла на "Экспо-2020" в Дубае. Важный документ подписали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. Она добавила, что Третьяковка уже начала подготовку к серьезной и интересной экспозиции. "Ее невозможно осуществить без музея в Нукусе", — подчеркнула Зельфира Трегулова. По информации пресс-службы, Фонд и Галерея обязуются разработать и реализовать совместные выставочные проекты и программы, образовательные, научные и культурно-просветительские мероприятия; обмениваться информацией о сохранении культурного наследия, а также осуществить комплекс научно-исследовательских и реставрационныхпроектов.
https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html
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новости культуры, искусство, третьяковская галерея, дубай (город), узбекистан, зельфира трегулова, выставки
14:51 26.11.2021 (обновлено: 15:02 26.11.2021)
Третьяковка договорилась сотрудничать с музеями Узбекистана
Третьяковская галерея договорилась о сотрудничестве с фондом развития культуры Узбекистана
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Республики Узбекистан и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение об изучении коллекций Государственного музея искусств имени Савицкого — одного из крупнейших в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.
Главная цель этого соглашения — установить партнерские отношения и развить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество между учреждениями культуры.
Церемония прошла на "Экспо-2020" в Дубае. Важный документ подписали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.
"Подписание соглашения – результат почти четырех лет сотрудничества между Третьяковской галерей и создавшемся в 2017 году Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Впечатляющим результатом нашей совместной работы стала выставка Ивана Кудряшова, развернутая в Третьяковской галерее весной 2021 года. — прокомментировала Трегулова. — На мой взгляд, уже состоявшийся проект — залог того, что результатом работы соглашения станут интереснейшие выставочные проекты.
Она добавила, что Третьяковка уже начала подготовку к серьезной и интересной экспозиции. "Ее невозможно осуществить без музея в Нукусе", — подчеркнула Зельфира Трегулова.
По информации пресс-службы, Фонд и Галерея обязуются разработать и реализовать совместные выставочные проекты и программы, образовательные, научные и культурно-просветительские мероприятия; обмениваться информацией о сохранении культурного наследия, а также осуществить комплекс научно-исследовательских и реставрационных
проектов.