https://ria.ru/20220328/shoygu-1780451273.html

Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной

Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию в медиапространстве относительно состояния здоровья министра обороны России Сергея... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:16

2022-03-28T13:16

2022-03-28T13:16

политика

россия

сергей лавров

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию в медиапространстве относительно состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу и якобы недовольства олигархов, обсуждающих "отстранение от власти президента Владимира Путина".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы Минобороны России сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности. На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем Шойгу Песков сказал, что "не нужно слушать издание "Агентство", и посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.Лаврову в интервью с сербскими СМИ задали вопрос о том, что главное управление разведки минобороны Украины распространило слух, что "российские олигархи, недовольные политическим руководством президента Владимира Путина, обсуждают вариант его отстранения от власти", а также в медиапространстве были слухи о состоянии здоровья министра обороны РФ."Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это все откровенная ложь. Все живы, все здоровы, и все работают, как вы сказали, регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, всё правительство работает, вся администрация работает", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html

https://ria.ru/20220324/sovbez-1779854863.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей лавров, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей шойгу