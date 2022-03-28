Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной
Глава МИД Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной и ложью
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию в медиапространстве относительно состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу и якобы недовольства олигархов, обсуждающих "отстранение от власти президента Владимира Путина".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы Минобороны России сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности. На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем Шойгу Песков сказал, что "не нужно слушать издание "Агентство", и посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.
Лаврову в интервью с сербскими СМИ задали вопрос о том, что главное управление разведки минобороны Украины распространило слух, что "российские олигархи, недовольные политическим руководством президента Владимира Путина, обсуждают вариант его отстранения от власти", а также в медиапространстве были слухи о состоянии здоровья министра обороны РФ.
"Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это все откровенная ложь. Все живы, все здоровы, и все работают, как вы сказали, регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, всё правительство работает, вся администрация работает", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
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