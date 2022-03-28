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Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 28.03.2022
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:58
2022-03-28T10:58
туризм
туризм
омская область
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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского аэропорта.Citrus должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе, но в S7 отложили сроки начала проекта."Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы", — рассказали пресс-службе.В начале февраля этого года лоукостер получил сертификат эксплуатанта. Продажа билетов должна была стартовать в апреле, а перелеты начаться в июле. Однако в летнем расписании омского аэропорта информации о рейсах перевозчика пока нет.
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туризм, омская область, s7 airlines, airbus a320, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, санкции в отношении россии
10:58 28.03.2022
 
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 отложила запуск лоукостера Citrus

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрап самолета в международном аэропорту Омск Центральный
Трап самолета в международном аэропорту Омск Центральный - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского аэропорта.
Citrus должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе, но в S7 отложили сроки начала проекта.
"Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы", — рассказали пресс-службе.
В начале февраля этого года лоукостер получил сертификат эксплуатанта. Продажа билетов должна была стартовать в апреле, а перелеты начаться в июле. Однако в летнем расписании омского аэропорта информации о рейсах перевозчика пока нет.
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