https://ria.ru/20220328/loukoster-1780408435.html

Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 28.03.2022

Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus

Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:58

2022-03-28T10:58

2022-03-28T10:58

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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского аэропорта.Citrus должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе, но в S7 отложили сроки начала проекта."Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы", — рассказали пресс-службе.В начале февраля этого года лоукостер получил сертификат эксплуатанта. Продажа билетов должна была стартовать в апреле, а перелеты начаться в июле. Однако в летнем расписании омского аэропорта информации о рейсах перевозчика пока нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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