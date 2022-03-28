https://ria.ru/20220328/loukoster-1780408435.html
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 28.03.2022
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:58
2022-03-28T10:58
2022-03-28T10:58
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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе омского аэропорта.Citrus должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе, но в S7 отложили сроки начала проекта."Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы", — рассказали пресс-службе.В начале февраля этого года лоукостер получил сертификат эксплуатанта. Продажа билетов должна была стартовать в апреле, а перелеты начаться в июле. Однако в летнем расписании омского аэропорта информации о рейсах перевозчика пока нет.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
Авиакомпания S7 отложила запуск лоукостера Citrus