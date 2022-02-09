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Туризм
https://ria.ru/20220209/citrus-1771918788.html
Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта
Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 09.02.2022
Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта
Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:03
2022-02-09T17:34
экономика
россия
s7 airlines
s7 group
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько."Глобус" получил сертификат, я его подписал в понедельник", - сказал Нерадько журналистам в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.Сертификат эксплуатанта Citrus восстанавливался на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines)."У них последовательное приобретение воздушных судов, потому что нельзя сразу приобрести определенное количество. Мы выдали сертификат под то, что у них есть сейчас самолеты, и самолеты они могут использовать своей материнской компании. Поэтому я не вижу здесь каких-то ограничений для деятельности этой компании", - отметил глава Росавиации.S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.
https://ria.ru/20211208/citrus-1762738399.html
https://ria.ru/20220118/aviakompanii-1768413386.html
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экономика, россия, s7 airlines, s7 group, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, казань
17:03 09.02.2022 (обновлено: 17:34 09.02.2022)
 
Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Росавиация выдала сертификат эксплуатанта авиакомпании-лоукостеру Citrus

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
"Глобус" получил сертификат, я его подписал в понедельник", - сказал Нерадько журналистам в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
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Сертификат эксплуатанта Citrus восстанавливался на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).
"У них последовательное приобретение воздушных судов, потому что нельзя сразу приобрести определенное количество. Мы выдали сертификат под то, что у них есть сейчас самолеты, и самолеты они могут использовать своей материнской компании. Поэтому я не вижу здесь каких-то ограничений для деятельности этой компании", - отметил глава Росавиации.
S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.
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