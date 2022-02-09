https://ria.ru/20220209/citrus-1771918788.html

Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 09.02.2022

Лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:03

2022-02-09T17:03

2022-02-09T17:34

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько."Глобус" получил сертификат, я его подписал в понедельник", - сказал Нерадько журналистам в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.Сертификат эксплуатанта Citrus восстанавливался на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines)."У них последовательное приобретение воздушных судов, потому что нельзя сразу приобрести определенное количество. Мы выдали сертификат под то, что у них есть сейчас самолеты, и самолеты они могут использовать своей материнской компании. Поэтому я не вижу здесь каких-то ограничений для деятельности этой компании", - отметил глава Росавиации.S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.

https://ria.ru/20211208/citrus-1762738399.html

https://ria.ru/20220118/aviakompanii-1768413386.html

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экономика, россия, s7 airlines, s7 group, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, казань