https://ria.ru/20220328/karta-1780395497.html

В Казахстане наладили поставку банковских карт для россиян

В Казахстане наладили поставку банковских карт для россиян - РИА Новости, 28.03.2022

В Казахстане наладили поставку банковских карт для россиян

Уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:16

2022-03-28T09:16

2022-03-28T09:16

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АЛМА-АТА, 28 мар - РИА Новости. Уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.Международные системы Visa и Mastercard 6 март сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК), однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир-UnionPay", которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру. Достаточно развитые мобильные приложения ведущих казахстанских банков позволяют проводить подавляющее большинство операций онлайн - без обращений в банк. К каждой карте могут быть привязаны несколько счетов в разной валюте, в том числе в тенге, рублях, долларах или евро.Однако важно помнить, что расплачиваться казахстанскими картами в российских магазинах или снимать с них деньги в российских банкоматах из-за санкций не получится.Открытие банковских счетов для нерезидентов в Казахстане является достаточно простой процедурой, однако проделать ее самостоятельно в удаленном режиме не удастся. Во-первых, для открытия счета иностранцу необходимо получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов. Для присвоения ИИН необходимо обратиться в любой из центров обслуживания населения госкорпорации "Правительство для граждан". Сделать это можно лично, или доверив это право другому человеку, например, представителю компании-посредника. Заявку на получение ИИН посредники могут подать и онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Единственный необходимый для этой процедуры документ - скан паспорта.Во-вторых, казахстанские банки не высылают карты по почте за рубеж, в связи с чем получить пластик можно только на руки. В этом случае тоже на помощь могут прийти посредники с соответствующей нотариальной доверенностью.Ну и наконец, для регистрации в мобильном банкинге казахстанских банков держателю карты нужна sim-карта местного оператора связи.Спрос рождает предложение. Сразу после вступления в силу решения о прекращении работы Visa и Mastercard на территории России в интернете появилось множество объявлений о предоставлении посреднических услуг по открытию карт в Казахстане. Эти услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий.Схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу любым доступным способом (например, переводом по системе "Золотая корона") и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора. Все процедуры оформления документов и карточек могут занять от четырех до семи рабочих дней. Стоимость услуги посредников - от 70 долларов США у "частников" до 300 долларов США у профессиональных юристов. Расходы на курьерские и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.В казахстанских банках отмечают растущий спрос на открытие карточных счетов со стороны граждан России."Число заявок на открытие мультивалютных карт от граждан РФ начало расти с середины марта. О точной статистике по открытию карт для этой категории клиентов и какой-то аналитике по их операциям говорить пока рано", - сообщили РИА Новости в одном из казахстанских банков.Вместе с тем банкиры отмечают, что с определенной настороженностью наблюдают за формированием нового рыночного тренда. "Если эта тенденция станет массовой, то нельзя исключать возникновения каких-то дополнительных ограничений со стороны международных платежных систем в отношении казахстанских банков", - сказал собеседник агентства.Кроме того, казахстанские банкиры призывают клиентов к бдительности и предупреждают, что предоставление доверенности на открытие банковского счета "незнакомцам из интернета" может впоследствии привести к потере денег, так как данные карты будут скомпрометированы.

https://ria.ru/20220325/karta-1780181461.html

https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

https://ria.ru/20210823/paypal-1746810562.html

сша

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, казахстан, whatsapp inc., санкции в отношении россии, экономика