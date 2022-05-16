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Тенге: валюта Казахстана, прогнозы, история происхождения денежной единицы
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Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов
Тенге: валюта Казахстана, прогнозы, история происхождения денежной единицы
Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов
Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:03
2022-05-16T15:03
россия
казахстан
валюта
деньги
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по дизайну и степени защиты. Раньше банкноты рисовали тайно, а первую партию купюр печатали в Лондоне. История происхождения, сколько серий выпущено и прогнозы курса от экспертов — в материале РИА Новости.Казахстанский тенгеЭто официальная валюта Республики Казахстан. Введена в обращение 15 ноября 1993 года (до распада СССР в республике ходил российский рубль). Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет "денге" или "таньга".Описание валюты"Казахстан стал одной из последних стран СНГ, которая запустила в оборот свою национальную валюту. Первая партия тенге была напечатана за границей, в Англии, а первые монеты чеканились в Германии. Эмиссию и денежное обращение осуществляет Национальный банк Республики Казахстан", — поясняет Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами.Курс тенгеКазахстан использует плавающий валютный курс тенге. Стоимость национальной валюты определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE. Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club, рассказал следующее:Прогнозы курса тенгеПо словам Валерия Полховского, тенге сейчас восстанавливает свои позиции по отношению к мировым валютам после того, как он упал к уровню исторического минимума вслед за российским рублем. Сейчас можно ожидать рост курса тенге к 440 тенге за доллар и 550 тенге за евро.Тенге— перспективная валюта развивающихся рынков, по мнению Валерия Корнейчука. "Развивающиеся экономические отношения между Россией и Казахстаном оказывают взаимное влияние на курс национальных валют обеих стран, — отмечает эксперт. — В частности, увеличившийся импорт из России, а также импортируемая в этой связи из России инфляция и общая экономическая ситуация, привели к ослаблению тенге”. Еще один фактор влияния на его курс, по мнению специалиста, – это антироссийские санкции. "Введение новых пакетов санкций ослабляет курс национальной валюты. Однако относительно рубля колебания тенге не так значительны", — говорит Валерий Корнейчук.СимволБуквенный код — KZT, официальный символ — ₸. Символьный знак валюты – tenge sign - большая буква "Т" с горизонтальной чертой сверху был выбран в 2006 году. Дизайнеры Вадим Давиденко и Санжар Амерханов выиграли конкурс и получили премию от Нацбанка Республики Казахстан.Банкноты и монетыКупюры разного достоинства имеют схожий дизайн, но отличаются размером и цветом. С 2006 года каждый следующий номинал стал больше предыдущего на три мм по ширине и на четыре мм — по длине. На лицевой стороне бумажных денег — вертикальные изображения, а на оборотной - горизонтальные. На банкнотах изображен один из символов современного Казахстана — монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот гимна, открытая ладонь и наскальное изображение.Сейчас в обороте находятся купюры с изображением уникальных зданий и пейзажей Казахстана следующего номинала:А также монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тенге.Валерий Корнейчук отмечает, что до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын (1/100 часть тенге).Помимо обычных монет Национальный банк РК выпускает их юбилейные и памятные варианты. Чеканят их ограниченным тиражом, продают по коллекционной стоимости в Казахстане и за рубежом. Первая серия из серебра была выпущена в 1995 году (пять монет - "Любовь", "Мать", "Мердесе", "Беркутчи", "Кочевье" - каждая тиражом шесть тысяч штук). В 2003 году на 10-летний юбилей национальной валюты были выпущены первые цветные монеты с изображением флага и герба страны. А в 2013 году появилась самая дорогая и тяжелая (два килограмма) золотая номиналом в 100 000 тенге.По сей день в республике продолжают выпускать необычные монеты разной тематики: редкие животные, выдающиеся личности, спорт, прикладное искусство, народные обряды и традиции, археологические находки.Страны обращения"Казахстанская валюта относится к ограниченно-конвертируемым валютам стран СНГ. Ее стоимость определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE", — поясняет Валерий Корнейчук. На основе показателей с биржи Национальный банк рассчитывает официальные курсы иностранных валют.Интересные фактыИстория названияНазвание казахстанской валюты "тенге" было не единственным вариантом для обозначения денежной единицы и вызвало немало споров. Предлагались и такие варианты как "сум", "алтын", "сом", "акша". Глава государства Нурсултан Назарбаев выделял название "алтын". А "тенге" предложил Саук Такежанов, председатель планово-бюджетной комиссии парламента.История происхожденияРазработка и введение национальной валюты Казахстана в оборот происходило поэтапно:Серии казахстанских тенге:Советы туристам“В Казахстан можно спокойно отправляться с рублями и картой Сбербанка”, — говорит Анжелика Кретова, представитель туристического агентства. В крупных городах есть банкоматы этого банка, где можно снять с минимальной комиссией местную валюту. А также к оплате принимаются главные европейские и международные кредитные карточки.Производить обмен наличных эксперт рекомендует в банках, а не у уличных менял. "При обмене обращайте внимание, чтобы при выдаче были купюры и нового образца. На сегодняшний день в республике Казахстан в ходу и новые, и старые купюры, но при обратном обмене старые могут вовсе не принять", — предупреждает эксперт. На практике к оплате принимают и доллары США и евро. В маленьких магазинах и на рынках, по словам специалиста, иногда принимают рубли.
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россия, казахстан, валюта, деньги
15:03 16.05.2022
 

Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов

© Pixabay / Andy_Bay Тенге
Тенге - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / Andy_Bay
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по дизайну и степени защиты. Раньше банкноты рисовали тайно, а первую партию купюр печатали в Лондоне. История происхождения, сколько серий выпущено и прогнозы курса от экспертов — в материале РИА Новости.

Казахстанский тенге

Это официальная валюта Республики Казахстан. Введена в обращение 15 ноября 1993 года (до распада СССР в республике ходил российский рубль). Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет "денге" или "таньга".
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Описание валюты

"Казахстан стал одной из последних стран СНГ, которая запустила в оборот свою национальную валюту. Первая партия тенге была напечатана за границей, в Англии, а первые монеты чеканились в Германии. Эмиссию и денежное обращение осуществляет Национальный банк Республики Казахстан", — поясняет Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами.

Курс тенге

Казахстан использует плавающий валютный курс тенге. Стоимость национальной валюты определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE. Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club, рассказал следующее:
  • к доллару торгуется на уровне 435 тенге;
  • к евро – на отметке 460 тенге;
  • к российскому рублю – 6,34 рублей за тенге;
  • к китайскому юаню – 63,72 казахстанского тенге.
© РИА Новости / Павел Михеев / Перейти в фотобанкМужчина у обменного пункта валюты в Алма-Ате
Мужчина у обменного пункта валюты в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Михеев
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Мужчина у обменного пункта валюты в Алма-Ате

Прогнозы курса тенге

По словам Валерия Полховского, тенге сейчас восстанавливает свои позиции по отношению к мировым валютам после того, как он упал к уровню исторического минимума вслед за российским рублем. Сейчас можно ожидать рост курса тенге к 440 тенге за доллар и 550 тенге за евро.
Тенге— перспективная валюта развивающихся рынков, по мнению Валерия Корнейчука. "Развивающиеся экономические отношения между Россией и Казахстаном оказывают взаимное влияние на курс национальных валют обеих стран, — отмечает эксперт. — В частности, увеличившийся импорт из России, а также импортируемая в этой связи из России инфляция и общая экономическая ситуация, привели к ослаблению тенге”. Еще один фактор влияния на его курс, по мнению специалиста, – это антироссийские санкции. "Введение новых пакетов санкций ослабляет курс национальной валюты. Однако относительно рубля колебания тенге не так значительны", — говорит Валерий Корнейчук.
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Символ

Буквенный код — KZT, официальный символ — ₸. Символьный знак валюты – tenge sign - большая буква "Т" с горизонтальной чертой сверху был выбран в 2006 году. Дизайнеры Вадим Давиденко и Санжар Амерханов выиграли конкурс и получили премию от Нацбанка Республики Казахстан.

Банкноты и монеты

Купюры разного достоинства имеют схожий дизайн, но отличаются размером и цветом. С 2006 года каждый следующий номинал стал больше предыдущего на три мм по ширине и на четыре мм — по длине. На лицевой стороне бумажных денег — вертикальные изображения, а на оборотной - горизонтальные. На банкнотах изображен один из символов современного Казахстана — монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот гимна, открытая ладонь и наскальное изображение.
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Сейчас в обороте находятся купюры с изображением уникальных зданий и пейзажей Казахстана следующего номинала:
  • 200 тенге - Министерство транспорта и связи, Министерство обороны и степь;
  • 500 тенге - Министерство финансов и акимат (мэрия) Астаны и море;
  • 1000 тенге - Президентский центр культурыи ландшафт Западного Казахстана;
  • 2000 тенге - оперный театр Абая и горное озеро;
  • 5000 тенге - Монумент Независимости и гостиница "Казахстан";
  • 10 000 тенге - резиденция Акорда (президентский дворец) на фоне каньонов.
© РИА Новости / Павел Михеев / Перейти в фотобанкТенге - национальная валюта Казахстана в одном из обменных пунктов в Алма-Ате
Тенге - национальная валюта Казахстана в одном из обменных пунктов в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Михеев
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Тенге - национальная валюта Казахстана в одном из обменных пунктов в Алма-Ате
А также монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тенге.
Валерий Корнейчук отмечает, что до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын (1/100 часть тенге).
Помимо обычных монет Национальный банк РК выпускает их юбилейные и памятные варианты. Чеканят их ограниченным тиражом, продают по коллекционной стоимости в Казахстане и за рубежом. Первая серия из серебра была выпущена в 1995 году (пять монет - "Любовь", "Мать", "Мердесе", "Беркутчи", "Кочевье" - каждая тиражом шесть тысяч штук). В 2003 году на 10-летний юбилей национальной валюты были выпущены первые цветные монеты с изображением флага и герба страны. А в 2013 году появилась самая дорогая и тяжелая (два килограмма) золотая номиналом в 100 000 тенге.
По сей день в республике продолжают выпускать необычные монеты разной тематики: редкие животные, выдающиеся личности, спорт, прикладное искусство, народные обряды и традиции, археологические находки.
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Страны обращения

"Казахстанская валюта относится к ограниченно-конвертируемым валютам стран СНГ. Ее стоимость определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE", — поясняет Валерий Корнейчук. На основе показателей с биржи Национальный банк рассчитывает официальные курсы иностранных валют.

Интересные факты

  • Первые напечатанные в Лондоне банкноты завозили в Казахстан партиями по сорок тонн грузовыми самолетами "ИЛ-76". Они совершили 18 авиарейсов, а для хранения первой партии денег подготовили особые подземные склады.
  • 19 мая 1995 года в стране появилась своя Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан, благодаря чему национальную валюту стали печатать в стране.
  • Дизайн казахстанского тенге не раз признавали самым красивым на планете и неоднократно присуждали денежной единице различные награды.
  • Тенге – одна из самых защищенных валют в мире. Имеет 18 степеней защиты (водяные знаки, магнитные полосы, голограммы, рельефная печать, микрошрифты, цветопеременные элементы, микроперфорация, тиснение, кипп-эффект, совмещающиеся изображения и другие).
  • Почти все купюры номиналом 2000 и 5000 тенге, которые были запущены в оборот в 2006 году, содержали орфографическую ошибку (в названии Национального Банка на казахстанском языке была пропущена буква "i").
  • "Эта валюта пережила многое: несколько волн девальвации, инфляцию в размере 30-61 % в год", — добавил Валерий Корнейчук.
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История названия

Название казахстанской валюты "тенге" было не единственным вариантом для обозначения денежной единицы и вызвало немало споров. Предлагались и такие варианты как "сум", "алтын", "сом", "акша". Глава государства Нурсултан Назарбаев выделял название "алтын". А "тенге" предложил Саук Такежанов, председатель планово-бюджетной комиссии парламента.

История происхождения

Разработка и введение национальной валюты Казахстана в оборот происходило поэтапно:
  • в 1992 году творческая группа дизайнеров и художников — Кайрулла Габжалелов, Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин и Агимсалы Дузельханов в обстановке строжайшей секретности приступили к работе над созданием тенге;
  • 12 ноября 1993 года после утверждения дизайна банкнот президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан";
  • Валюту разработали в рекордные сроки и уже с 15 ноября 1993 года тенге действовали на территории страны в соотношении 500 рублей = один тенге;
  • в 1995 году в Казахстане заработала собственная Банкнотная фабрика, а в 1998 году — Монетный двор.
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Серии казахстанских тенге:
  • Первая серия — портретная номиналом от одного до 100 тенге с изображением исторических личностей (философ Абу Насра аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, композитор Курмангазы, ученый Шокан Уалиханов, поэт Абай Кунанбаев, правители Абулхаир хан и Абылай хан) была напечатана в Англии. Цветовая гамма купюр — красный, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый — послужила цветовым кодом для остальных банкнот.
  • Вторая серия тенге "Аль-Фараби" отпечатана уже на казахстанской Банкнотной фабрике. На каждой купюре от 200 до 10 000 тенге был размещен портрет философа и ученого. В ходу эта серия денег была недолго.
  • Дизайн банкнот третьего поколения "Байтерек" связан с историей, природой, архитектурой страны. На купюрах открытая ладонь, Каспийское море и чайки над ним, Большое Алматинское озеро, ноты гимна Казахстана, подпись Нурсултана Назарбаева. С 2006 года банкноты старого и нового образца имели параллельное хождение.
  • Четвертое поколение банкнот "Самрук" вышло в 2011 году и сейчас находится в ходу вместе с предыдущей серией. Интересно, что новые банкноты – вертикальные. На лицевой стороне размещен монумент "Қазақ Елi" ("Страна казахов") – главный символ суверенитета страны, а на задней отражены разные регионы Казахстана: река Иртыш, Каспийское море, Заилийский Алатау и памятники архитектуры Алматы, плато Устюрт, Акорда.
© Sputnik / Болат Шайхинов Банкноты 500 тенге
Банкноты 500 тенге - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Банкноты 500 тенге

Советы туристам

“В Казахстан можно спокойно отправляться с рублями и картой Сбербанка”, — говорит Анжелика Кретова, представитель туристического агентства. В крупных городах есть банкоматы этого банка, где можно снять с минимальной комиссией местную валюту. А также к оплате принимаются главные европейские и международные кредитные карточки.
Производить обмен наличных эксперт рекомендует в банках, а не у уличных менял. "При обмене обращайте внимание, чтобы при выдаче были купюры и нового образца. На сегодняшний день в республике Казахстан в ходу и новые, и старые купюры, но при обратном обмене старые могут вовсе не принять", — предупреждает эксперт. На практике к оплате принимают и доллары США и евро. В маленьких магазинах и на рынках, по словам специалиста, иногда принимают рубли.
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