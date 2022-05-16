https://ria.ru/20220516/tenge-1788802847.html

Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов

Тенге: валюта Казахстана, прогнозы, история происхождения денежной единицы

Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов

Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:03

2022-05-16T15:03

2022-05-16T15:03

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по дизайну и степени защиты. Раньше банкноты рисовали тайно, а первую партию купюр печатали в Лондоне. История происхождения, сколько серий выпущено и прогнозы курса от экспертов — в материале РИА Новости.Казахстанский тенгеЭто официальная валюта Республики Казахстан. Введена в обращение 15 ноября 1993 года (до распада СССР в республике ходил российский рубль). Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет "денге" или "таньга".Описание валюты"Казахстан стал одной из последних стран СНГ, которая запустила в оборот свою национальную валюту. Первая партия тенге была напечатана за границей, в Англии, а первые монеты чеканились в Германии. Эмиссию и денежное обращение осуществляет Национальный банк Республики Казахстан", — поясняет Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами.Курс тенгеКазахстан использует плавающий валютный курс тенге. Стоимость национальной валюты определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE. Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club, рассказал следующее:Прогнозы курса тенгеПо словам Валерия Полховского, тенге сейчас восстанавливает свои позиции по отношению к мировым валютам после того, как он упал к уровню исторического минимума вслед за российским рублем. Сейчас можно ожидать рост курса тенге к 440 тенге за доллар и 550 тенге за евро.Тенге— перспективная валюта развивающихся рынков, по мнению Валерия Корнейчука. "Развивающиеся экономические отношения между Россией и Казахстаном оказывают взаимное влияние на курс национальных валют обеих стран, — отмечает эксперт. — В частности, увеличившийся импорт из России, а также импортируемая в этой связи из России инфляция и общая экономическая ситуация, привели к ослаблению тенге”. Еще один фактор влияния на его курс, по мнению специалиста, – это антироссийские санкции. "Введение новых пакетов санкций ослабляет курс национальной валюты. Однако относительно рубля колебания тенге не так значительны", — говорит Валерий Корнейчук.СимволБуквенный код — KZT, официальный символ — ₸. Символьный знак валюты – tenge sign - большая буква "Т" с горизонтальной чертой сверху был выбран в 2006 году. Дизайнеры Вадим Давиденко и Санжар Амерханов выиграли конкурс и получили премию от Нацбанка Республики Казахстан.Банкноты и монетыКупюры разного достоинства имеют схожий дизайн, но отличаются размером и цветом. С 2006 года каждый следующий номинал стал больше предыдущего на три мм по ширине и на четыре мм — по длине. На лицевой стороне бумажных денег — вертикальные изображения, а на оборотной - горизонтальные. На банкнотах изображен один из символов современного Казахстана — монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот гимна, открытая ладонь и наскальное изображение.Сейчас в обороте находятся купюры с изображением уникальных зданий и пейзажей Казахстана следующего номинала:А также монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тенге.Валерий Корнейчук отмечает, что до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын (1/100 часть тенге).Помимо обычных монет Национальный банк РК выпускает их юбилейные и памятные варианты. Чеканят их ограниченным тиражом, продают по коллекционной стоимости в Казахстане и за рубежом. Первая серия из серебра была выпущена в 1995 году (пять монет - "Любовь", "Мать", "Мердесе", "Беркутчи", "Кочевье" - каждая тиражом шесть тысяч штук). В 2003 году на 10-летний юбилей национальной валюты были выпущены первые цветные монеты с изображением флага и герба страны. А в 2013 году появилась самая дорогая и тяжелая (два килограмма) золотая номиналом в 100 000 тенге.По сей день в республике продолжают выпускать необычные монеты разной тематики: редкие животные, выдающиеся личности, спорт, прикладное искусство, народные обряды и традиции, археологические находки.Страны обращения"Казахстанская валюта относится к ограниченно-конвертируемым валютам стран СНГ. Ее стоимость определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE", — поясняет Валерий Корнейчук. На основе показателей с биржи Национальный банк рассчитывает официальные курсы иностранных валют.Интересные фактыИстория названияНазвание казахстанской валюты "тенге" было не единственным вариантом для обозначения денежной единицы и вызвало немало споров. Предлагались и такие варианты как "сум", "алтын", "сом", "акша". Глава государства Нурсултан Назарбаев выделял название "алтын". А "тенге" предложил Саук Такежанов, председатель планово-бюджетной комиссии парламента.История происхожденияРазработка и введение национальной валюты Казахстана в оборот происходило поэтапно:Серии казахстанских тенге:Советы туристам“В Казахстан можно спокойно отправляться с рублями и картой Сбербанка”, — говорит Анжелика Кретова, представитель туристического агентства. В крупных городах есть банкоматы этого банка, где можно снять с минимальной комиссией местную валюту. А также к оплате принимаются главные европейские и международные кредитные карточки.Производить обмен наличных эксперт рекомендует в банках, а не у уличных менял. "При обмене обращайте внимание, чтобы при выдаче были купюры и нового образца. На сегодняшний день в республике Казахстан в ходу и новые, и старые купюры, но при обратном обмене старые могут вовсе не принять", — предупреждает эксперт. На практике к оплате принимают и доллары США и евро. В маленьких магазинах и на рынках, по словам специалиста, иногда принимают рубли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казахстан, валюта, деньги