Тенге: история национальной валюты Казахстана и прогнозы экспертов
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Казахстанский тенге в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей. Национальную денежную единицу Казахстана неоднократно признавали лучшей валютой на планете по дизайну и степени защиты. Раньше банкноты рисовали тайно, а первую партию купюр печатали в Лондоне. История происхождения, сколько серий выпущено и прогнозы курса от экспертов — в материале РИА Новости.
Казахстанский тенге
Это официальная валюта Республики Казахстан. Введена в обращение 15 ноября 1993 года (до распада СССР в республике ходил российский рубль). Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет "денге" или "таньга".
Описание валюты
"Казахстан стал одной из последних стран СНГ, которая запустила в оборот свою национальную валюту. Первая партия тенге была напечатана за границей, в Англии, а первые монеты чеканились в Германии. Эмиссию и денежное обращение осуществляет Национальный банк Республики Казахстан", — поясняет Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами.
Курс тенге
- —к доллару торгуется на уровне 435 тенге;
- —к евро – на отметке 460 тенге;
- —к российскому рублю – 6,34 рублей за тенге;
- —к китайскому юаню – 63,72 казахстанского тенге.
Мужчина у обменного пункта валюты в Алма-Ате
Прогнозы курса тенге
По словам Валерия Полховского, тенге сейчас восстанавливает свои позиции по отношению к мировым валютам после того, как он упал к уровню исторического минимума вслед за российским рублем. Сейчас можно ожидать рост курса тенге к 440 тенге за доллар и 550 тенге за евро.
Тенге— перспективная валюта развивающихся рынков, по мнению Валерия Корнейчука. "Развивающиеся экономические отношения между Россией и Казахстаном оказывают взаимное влияние на курс национальных валют обеих стран, — отмечает эксперт. — В частности, увеличившийся импорт из России, а также импортируемая в этой связи из России инфляция и общая экономическая ситуация, привели к ослаблению тенге”. Еще один фактор влияния на его курс, по мнению специалиста, – это антироссийские санкции. "Введение новых пакетов санкций ослабляет курс национальной валюты. Однако относительно рубля колебания тенге не так значительны", — говорит Валерий Корнейчук.
Символ
Буквенный код — KZT, официальный символ — ₸. Символьный знак валюты – tenge sign - большая буква "Т" с горизонтальной чертой сверху был выбран в 2006 году. Дизайнеры Вадим Давиденко и Санжар Амерханов выиграли конкурс и получили премию от Нацбанка Республики Казахстан.
Банкноты и монеты
Купюры разного достоинства имеют схожий дизайн, но отличаются размером и цветом. С 2006 года каждый следующий номинал стал больше предыдущего на три мм по ширине и на четыре мм — по длине. На лицевой стороне бумажных денег — вертикальные изображения, а на оборотной - горизонтальные. На банкнотах изображен один из символов современного Казахстана — монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот гимна, открытая ладонь и наскальное изображение.
Сейчас в обороте находятся купюры с изображением уникальных зданий и пейзажей Казахстана следующего номинала:
- —200 тенге - Министерство транспорта и связи, Министерство обороны и степь;
- —500 тенге - Министерство финансов и акимат (мэрия) Астаны и море;
- —1000 тенге - Президентский центр культурыи ландшафт Западного Казахстана;
- —2000 тенге - оперный театр Абая и горное озеро;
- —5000 тенге - Монумент Независимости и гостиница "Казахстан";
- —10 000 тенге - резиденция Акорда (президентский дворец) на фоне каньонов.
© РИА Новости / Павел Михеев / Перейти в фотобанкТенге - национальная валюта Казахстана в одном из обменных пунктов в Алма-Ате
Тенге - национальная валюта Казахстана в одном из обменных пунктов в Алма-Ате
А также монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тенге.
Валерий Корнейчук отмечает, что до сих пор являются платежным средством монеты достоинством 50, 20, 10 и 5 тиын (1/100 часть тенге).
Помимо обычных монет Национальный банк РК выпускает их юбилейные и памятные варианты. Чеканят их ограниченным тиражом, продают по коллекционной стоимости в Казахстане и за рубежом. Первая серия из серебра была выпущена в 1995 году (пять монет - "Любовь", "Мать", "Мердесе", "Беркутчи", "Кочевье" - каждая тиражом шесть тысяч штук). В 2003 году на 10-летний юбилей национальной валюты были выпущены первые цветные монеты с изображением флага и герба страны. А в 2013 году появилась самая дорогая и тяжелая (два килограмма) золотая номиналом в 100 000 тенге.
По сей день в республике продолжают выпускать необычные монеты разной тематики: редкие животные, выдающиеся личности, спорт, прикладное искусство, народные обряды и традиции, археологические находки.
Страны обращения
"Казахстанская валюта относится к ограниченно-конвертируемым валютам стран СНГ. Ее стоимость определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE", — поясняет Валерий Корнейчук. На основе показателей с биржи Национальный банк рассчитывает официальные курсы иностранных валют.
Интересные факты
- —Первые напечатанные в Лондоне банкноты завозили в Казахстан партиями по сорок тонн грузовыми самолетами "ИЛ-76". Они совершили 18 авиарейсов, а для хранения первой партии денег подготовили особые подземные склады.
- —19 мая 1995 года в стране появилась своя Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан, благодаря чему национальную валюту стали печатать в стране.
- —Дизайн казахстанского тенге не раз признавали самым красивым на планете и неоднократно присуждали денежной единице различные награды.
- —Тенге – одна из самых защищенных валют в мире. Имеет 18 степеней защиты (водяные знаки, магнитные полосы, голограммы, рельефная печать, микрошрифты, цветопеременные элементы, микроперфорация, тиснение, кипп-эффект, совмещающиеся изображения и другие).
- —Почти все купюры номиналом 2000 и 5000 тенге, которые были запущены в оборот в 2006 году, содержали орфографическую ошибку (в названии Национального Банка на казахстанском языке была пропущена буква "i").
- —"Эта валюта пережила многое: несколько волн девальвации, инфляцию в размере 30-61 % в год", — добавил Валерий Корнейчук.
История названия
Название казахстанской валюты "тенге" было не единственным вариантом для обозначения денежной единицы и вызвало немало споров. Предлагались и такие варианты как "сум", "алтын", "сом", "акша". Глава государства Нурсултан Назарбаев выделял название "алтын". А "тенге" предложил Саук Такежанов, председатель планово-бюджетной комиссии парламента.
История происхождения
Разработка и введение национальной валюты Казахстана в оборот происходило поэтапно:
- —в 1992 году творческая группа дизайнеров и художников — Кайрулла Габжалелов, Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин и Агимсалы Дузельханов в обстановке строжайшей секретности приступили к работе над созданием тенге;
- —12 ноября 1993 года после утверждения дизайна банкнот президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан";
- —Валюту разработали в рекордные сроки и уже с 15 ноября 1993 года тенге действовали на территории страны в соотношении 500 рублей = один тенге;
- —в 1995 году в Казахстане заработала собственная Банкнотная фабрика, а в 1998 году — Монетный двор.
Серии казахстанских тенге:
- —Первая серия — портретная номиналом от одного до 100 тенге с изображением исторических личностей (философ Абу Насра аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, композитор Курмангазы, ученый Шокан Уалиханов, поэт Абай Кунанбаев, правители Абулхаир хан и Абылай хан) была напечатана в Англии. Цветовая гамма купюр — красный, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый — послужила цветовым кодом для остальных банкнот.
- —Вторая серия тенге "Аль-Фараби" отпечатана уже на казахстанской Банкнотной фабрике. На каждой купюре от 200 до 10 000 тенге был размещен портрет философа и ученого. В ходу эта серия денег была недолго.
- —Дизайн банкнот третьего поколения "Байтерек" связан с историей, природой, архитектурой страны. На купюрах открытая ладонь, Каспийское море и чайки над ним, Большое Алматинское озеро, ноты гимна Казахстана, подпись Нурсултана Назарбаева. С 2006 года банкноты старого и нового образца имели параллельное хождение.
- —Четвертое поколение банкнот "Самрук" вышло в 2011 году и сейчас находится в ходу вместе с предыдущей серией. Интересно, что новые банкноты – вертикальные. На лицевой стороне размещен монумент "Қазақ Елi" ("Страна казахов") – главный символ суверенитета страны, а на задней отражены разные регионы Казахстана: река Иртыш, Каспийское море, Заилийский Алатау и памятники архитектуры Алматы, плато Устюрт, Акорда.
© Sputnik / Болат Шайхинов Банкноты 500 тенге
© Sputnik / Болат Шайхинов
Банкноты 500 тенге
Советы туристам
“В Казахстан можно спокойно отправляться с рублями и картой Сбербанка”, — говорит Анжелика Кретова, представитель туристического агентства. В крупных городах есть банкоматы этого банка, где можно снять с минимальной комиссией местную валюту. А также к оплате принимаются главные европейские и международные кредитные карточки.
Производить обмен наличных эксперт рекомендует в банках, а не у уличных менял. "При обмене обращайте внимание, чтобы при выдаче были купюры и нового образца. На сегодняшний день в республике Казахстан в ходу и новые, и старые купюры, но при обратном обмене старые могут вовсе не принять", — предупреждает эксперт. На практике к оплате принимают и доллары США и евро. В маленьких магазинах и на рынках, по словам специалиста, иногда принимают рубли.
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