10:00 28.03.2022 (обновлено: 11:18 28.03.2022)
Эксперт ПСБ: факторинг актуален и в условиях санкций
© РИА НовостиПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме
МОСКВА, 28 марта – РИА Новости. На протяжении последних нескольких лет факторинг переживал бурный рост, что объясняется удобством этого инструмента финансирования, его эффективностью и простотой получения. Новые экономические условия придадут факторингу дополнительный импульс, уверен директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев. В складывающейся конъюнктуре рынка факторинг не только сохраняет свою эффективность, но и становится все более актуальным.
Бизнес без перебоев
Многие предприятия время от времени по разным причинам сталкиваются с нехваткой ресурсов, необходимых для бесперебойного ведения бизнеса. Крупные компании, как правило, легко решают эту проблему, привлекая кредит под залог своего имущества. Для малых и средних компаний получить такое финансирование зачастую сложнее, так как не всем из них подходят условия кредитования. В этом случае на помощь приходит факторинг, который дает возможность получения беззалогового финансирования компаниям, поставляющим товары и услуги на условии отсрочки платежей.
В факторинговой сделке принимают участие три стороны: поставщик, фактор и заказчик (покупатель товаров или услуг). Поставщик предоставляет покупателю товары или услуги с отсрочкой платежа, в результате чего у него образуется дебиторская задолженность, которая впоследствии передается фактору. Фактор, в роли которого обычно выступает банк, оплачивает задолженность поставщику и ждет поступления средств от покупателя в течение срока, указанного в договоре.
Спрос бизнеса на беззалоговое финансирование резко возрос в условиях пандемии, а последние геополитические события только обострили потребность ликвидности. В итоге у многих поставщиков появились проблемы со своевременным пополнением оборотных средств, не позволяющие ликвидировать кассовые разрывы. В этих условиях факторинг приобрел невиданную ранее актуальность, и многие банки активизировали свою деятельность в этом направлении.
Просто и быстро
"Поставщику заключить договор факторинга с банком достаточно просто. Для этого нужно иметь фактические отгрузки или выполненные работы в адрес покупателя на условиях отсрочки платежа и предоставить учредительные документы. Для поставщиков в федеральные торговые сети и предприятия из рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 процедура принятия решения максимально упрощена, кредитный риск держит на себе дебитор, и банк выделяет из заранее установленного лимита ту часть, которая необходима поставщику", - поясняет Соболев из ПСБ.
Также важным аспектом является скорость заключения сделки. В период пандемии, по словам эксперта, ПСБ увел часть процессов в "цифровой канал", теперь более 50% решений принимается по онлайн-технологиям без участия сотрудников.
"Классический поставщик федеральной сети получает решение в течение 20 минут, а далее всё зависит от скорости предоставления поставщиком учредительных документов. Если они будут представлены сразу, то соглашение может быть подписано в течение 7 дней", - рассказал эксперт.
Факторинг для заказчика
По словам Соболева, одним из наиболее востребованных видов расчёта с поставщиками является механизм агентского факторинга. Специфика состоит в том, что договор заключается не с поставщиком, а с заказчиком товаров или услуг. Поставщиков может быть сколько угодно, а агент (фактор) финансирует кредиторскую задолженность перед ними.
"Если фактору дается поручение по оплате кредиторской задолженности, такой долг не отражается в обязательствах покупателя, что является преимуществом перед классическим кредитом", - отметил эксперт.
Факторинг для банка
Понятно, что факторинг снимает головную боль у предпринимателей, но выгоден ли он самим банкам? Особенно если учитывать инфляционные процессы. Из чего же складывается прибыль банка при факторинге?
"Для банков факторинг выгоден как продукт, обеспечивающий целевое использование выданных средств, так как финансирование выдается под контракт между поставщиком и покупателем. И это очень важный для банка момент. При этом прибыль банка при факторинге формируется так - комиссия за обслуживание плюс инфляционные ожидания, рассчитываемые исходя из стоимости денег на момент сделки, ее срочности и размера", - пояснил Соболев.
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Рублевая зона – не место для санкций
Западные санкции, наложенные на крупные российские банки (в том числе и на ПСБ) не являются помехой в осуществлении трехсторонних факторинговых сделок, говорит эксперт ПСБ. Например, банки, попавшие под санкции США и Европы, могут работать по факторингу в рублевой зоне. Расчеты в национальной валюте под ограничения не попадают.
Надежности факторинга способствует и то обстоятельство, что государство активно поддерживает этот сегмент финансового рынка в России, используя программы субсидирования процентной ставки для целевых отраслей, таких как машиностроение, ЖКХ, а также отраслей, участвующих в программе импортозамещения.
В марте 2022 года, после введения санкций в отношении крупнейших российских банков и предприятий системно значимых отраслей, Минпромторг начал разработку инструментов и мер поддержки бизнеса. ПСБ совместно с профильными департаментами ведомства участвует в рабочих группах по выработке и дальнейшему применению этих инструментов.
Растущие отрасли
Как отмечает Борис Соболев, по предварительным итогам первого квартала уже видно, что отрасли, выбранные банком как стратегически важные, показывают очень позитивную динамику с точки зрения роста факторингового портфеля.
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"Мы видим двукратный по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в секторах энергетики, машиностроения, транспорта, металлургии. При этом динамика в непродовольственной рознице составила плюс 25%. Очень хорошую динамику показывает сектор ИТ – здесь увеличение составило порядка 70%, и рост цен не стал основным фактором - мы смогли предложить современные технологические решения, которые привлекли в банк новых поставщиков", - отметил эксперт.
Дальнейшее развитие факторинговых услуг в ПСБ идет по пути постоянной разработки новых пакетов предложений, усовершенствования цифровых каналов и усиления позиций в новых направлениях факторинга.
"Мы будем повышать долю принятия решений в режиме онлайн, будем увеличивать долю дебиторов, не имеющих федерального статуса, то есть тех, кто работает на региональных локальных рынках. Также помимо классического факторинга мы активно развиваем факторинг в сфере commodity – финансируем цепочки поставок сырьевого сектора, а также в области ABL (Asset Basset Lending) – когда риск принимается на стоимость актива, а не на финансовое состояние клиентов. Активами может выступать и готовая продукция, и сырье для производства, которое на время переходит фактору в собственность. Механизмов работы с активами клиентов несколько, под каждый из них у нас в банке разработаны соответствующие решения", - рассказал эксперт.
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Динамика и перспективы
По данным Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель российского рынка факторинга по итогам 2021 года вырос более чем на 40%, превысив 1,5 триллиона рублей. Российские факторы профинансировали оборотный капитал клиентов и дебиторов на сумму свыше 5,8 триллиона рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. Опрошенные Ассоциацией факторы указали, что число их активных клиентов приблизилось к 11 тысячам, увеличившись за год на 17%. При этом с января по декабрь 2021 года на факторинг было передано свыше 13 миллионов поставок, что на 15% больше, чем в 2020 году.
"С учетом роста ключевой ставки, я думаю, что в целом динамика портфелей факторов будет более сдержанной в этом году, так как на первый план выходит доступность финансирования. Но вместе с тем, в связи с глобальными изменениями макроэкономической обстановки меняются сроки логистики, а значит актуальность товарных отсрочек будет расти. И именно в этой плоскости рынок факторинга имеет вполне понятные перспективы", - считает Борис Соболев.
Также позитивным моментом для рынка, по мнению большинства финансовых экспертов, будет дальнейшее развитие технологий факторинга. Среди таких технологий – создание факторинговых платформ, где сделки факторинга переводятся в цифру и стандартизируются, что облегчает доступ к этому инструменту компаний малого и среднего бизнеса.