https://ria.ru/20220328/faktoring-1780164702.html

Эксперт ПСБ: факторинг актуален и в условиях санкций

Эксперт ПСБ: факторинг актуален и в условиях санкций - РИА Новости, 28.03.2022

Эксперт ПСБ: факторинг актуален и в условиях санкций

На протяжении последних нескольких лет факторинг переживал бурный рост, что объясняется удобством этого инструмента финансирования, его эффективностью и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:00

2022-03-28T10:00

2022-03-28T11:18

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МОСКВА, 28 марта – РИА Новости. На протяжении последних нескольких лет факторинг переживал бурный рост, что объясняется удобством этого инструмента финансирования, его эффективностью и простотой получения. Новые экономические условия придадут факторингу дополнительный импульс, уверен директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев. В складывающейся конъюнктуре рынка факторинг не только сохраняет свою эффективность, но и становится все более актуальным.Бизнес без перебоевМногие предприятия время от времени по разным причинам сталкиваются с нехваткой ресурсов, необходимых для бесперебойного ведения бизнеса. Крупные компании, как правило, легко решают эту проблему, привлекая кредит под залог своего имущества. Для малых и средних компаний получить такое финансирование зачастую сложнее, так как не всем из них подходят условия кредитования. В этом случае на помощь приходит факторинг, который дает возможность получения беззалогового финансирования компаниям, поставляющим товары и услуги на условии отсрочки платежей.В факторинговой сделке принимают участие три стороны: поставщик, фактор и заказчик (покупатель товаров или услуг). Поставщик предоставляет покупателю товары или услуги с отсрочкой платежа, в результате чего у него образуется дебиторская задолженность, которая впоследствии передается фактору. Фактор, в роли которого обычно выступает банк, оплачивает задолженность поставщику и ждет поступления средств от покупателя в течение срока, указанного в договоре.Спрос бизнеса на беззалоговое финансирование резко возрос в условиях пандемии, а последние геополитические события только обострили потребность ликвидности. В итоге у многих поставщиков появились проблемы со своевременным пополнением оборотных средств, не позволяющие ликвидировать кассовые разрывы. В этих условиях факторинг приобрел невиданную ранее актуальность, и многие банки активизировали свою деятельность в этом направлении.Просто и быстро"Поставщику заключить договор факторинга с банком достаточно просто. Для этого нужно иметь фактические отгрузки или выполненные работы в адрес покупателя на условиях отсрочки платежа и предоставить учредительные документы. Для поставщиков в федеральные торговые сети и предприятия из рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 процедура принятия решения максимально упрощена, кредитный риск держит на себе дебитор, и банк выделяет из заранее установленного лимита ту часть, которая необходима поставщику", - поясняет Соболев из ПСБ.Также важным аспектом является скорость заключения сделки. В период пандемии, по словам эксперта, ПСБ увел часть процессов в "цифровой канал", теперь более 50% решений принимается по онлайн-технологиям без участия сотрудников."Классический поставщик федеральной сети получает решение в течение 20 минут, а далее всё зависит от скорости предоставления поставщиком учредительных документов. Если они будут представлены сразу, то соглашение может быть подписано в течение 7 дней", - рассказал эксперт.Факторинг для заказчикаПо словам Соболева, одним из наиболее востребованных видов расчёта с поставщиками является механизм агентского факторинга. Специфика состоит в том, что договор заключается не с поставщиком, а с заказчиком товаров или услуг. Поставщиков может быть сколько угодно, а агент (фактор) финансирует кредиторскую задолженность перед ними."Если фактору дается поручение по оплате кредиторской задолженности, такой долг не отражается в обязательствах покупателя, что является преимуществом перед классическим кредитом", - отметил эксперт.Факторинг для банкаПонятно, что факторинг снимает головную боль у предпринимателей, но выгоден ли он самим банкам? Особенно если учитывать инфляционные процессы. Из чего же складывается прибыль банка при факторинге?Рублевая зона – не место для санкцийЗападные санкции, наложенные на крупные российские банки (в том числе и на ПСБ) не являются помехой в осуществлении трехсторонних факторинговых сделок, говорит эксперт ПСБ. Например, банки, попавшие под санкции США и Европы, могут работать по факторингу в рублевой зоне. Расчеты в национальной валюте под ограничения не попадают.Надежности факторинга способствует и то обстоятельство, что государство активно поддерживает этот сегмент финансового рынка в России, используя программы субсидирования процентной ставки для целевых отраслей, таких как машиностроение, ЖКХ, а также отраслей, участвующих в программе импортозамещения.В марте 2022 года, после введения санкций в отношении крупнейших российских банков и предприятий системно значимых отраслей, Минпромторг начал разработку инструментов и мер поддержки бизнеса. ПСБ совместно с профильными департаментами ведомства участвует в рабочих группах по выработке и дальнейшему применению этих инструментов.Растущие отраслиКак отмечает Борис Соболев, по предварительным итогам первого квартала уже видно, что отрасли, выбранные банком как стратегически важные, показывают очень позитивную динамику с точки зрения роста факторингового портфеля.Дальнейшее развитие факторинговых услуг в ПСБ идет по пути постоянной разработки новых пакетов предложений, усовершенствования цифровых каналов и усиления позиций в новых направлениях факторинга.Динамика и перспективыПо данным Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель российского рынка факторинга по итогам 2021 года вырос более чем на 40%, превысив 1,5 триллиона рублей. Российские факторы профинансировали оборотный капитал клиентов и дебиторов на сумму свыше 5,8 триллиона рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. Опрошенные Ассоциацией факторы указали, что число их активных клиентов приблизилось к 11 тысячам, увеличившись за год на 17%. При этом с января по декабрь 2021 года на факторинг было передано свыше 13 миллионов поставок, что на 15% больше, чем в 2020 году.Также позитивным моментом для рынка, по мнению большинства финансовых экспертов, будет дальнейшее развитие технологий факторинга. Среди таких технологий – создание факторинговых платформ, где сделки факторинга переводятся в цифру и стандартизируются, что облегчает доступ к этому инструменту компаний малого и среднего бизнеса.

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https://ria.ru/20220216/aktivy-1773080368.html

https://ria.ru/20220325/bank-1780006474.html

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735960219.html

https://ria.ru/20210902/bank-1748330342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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