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Застрявшие в Египте: что происходит с россиянами на курортах Красного моря

Застрявшие в Египте: что происходит с россиянами на курортах Красного моря - РИА Новости, 28.03.2022

Застрявшие в Египте: что происходит с россиянами на курортах Красного моря

Более 90 процентов находящихся за рубежом организованных российских туристов, около 83 тысяч человек, вернулись на родину. Самостоятельным путешественникам... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:00

2022-03-28T08:09

туризм

туризм

проблемы - туризм

зарина догузова

россия

краснодар

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Более 90 процентов находящихся за рубежом организованных российских туристов, около 83 тысяч человек, вернулись на родину. Самостоятельным путешественникам сложнее: приходится искать даты, когда билеты стоят хоть немногим менее 200 тысяч рублей. И это цены на вылет из Египта, где сейчас около 4000 россиян. О том, что происходит на курортах Красного моря, как вывозят людей и как живут те, кто решил пока остаться, — в материале РИА Новости.Хоть куда, главное — в Россию"Мы в Москву должны были улететь 13 марта, перенесли на 23-е, потом прислали билеты на 28-е. Гиду сказали: отвезите хоть куда, главное — в Россию, а там сами доберемся без проблем", — пишут в сообществе "Застрявшие в Египте" в "Телеграме".Там же предлагают обменять фунты на рубли, выкладывают фотографии, как сделать окрошку из ассортимента шведского стола, отдают подгузники.Некоторые компании предлагают клиентам подтвердить согласие взять на себя "все расходы, связанные с проездом от аэропорта прибытия в России до места жительства". Домой вернули, но деньги не возвращают"У нас три семьи, решили отдохнуть вместе, — рассказывает Александр Курлыков из Москвы. — Сначала первая полетела на разведку. Мы волновались, как пускают в страну из-за коронавируса, какие бумаги нужны, сертификаты о прививках, QR-коды".Опасались и украинских туристов. "Ехали с детьми, не хотелось скандалов. Нас успокоили: тишина, все довольны", — продолжает собеседник РИА Новости. В итоге друзья встретились на курорте, но отдыхали недолго — два дня. Часть туристов об эвакуации оповестил гид. Александру же пришлось связываться с турагентом в России, чтобы узнать хоть что-то.Им повезло: вернули в город вылета — Москву, а не в Сочи или Минеральные Воды.Но деньги не возвращают. "Две семьи отправили заявление, ждут ответа, — говорит Александр. — Прошло уже более десяти дней, туроператор тянет".По его словам, деньги лежат на депозите и в компании объяснили, что их можно использовать для туров по России, например, поехать в Крым. "Нам такой тур не нужен, у нас собственная недвижимость на полуострове, — уточняет Александр. — Но, если ребятам деньги не вернут, я пойму, что вариантов нет, и, может, слетаю в Сочи в сентябре-октябре, пока там тепло"."Мы тут уже месяц отдыхаем"Некоторые самостоятельные путешественники до сих пор не торопятся на родину. Их можно понять: обратный рейс отменили, а новые билеты стоят баснословно."Мы тут уже месяц, — рассказывает фотограф Александр Андреев. — В день вылета, 1 марта, уже было понятно, что возможны проблемы. Но кроме трех футболок и нескольких карточек я с собой, как обычно, ничего и не взял". На выходные, с 5 по 8 марта, прилетел друг — собирались отметить его день рождения. "Обратные билеты у нас были на один рейс. Как только он вышел из самолета, авиакомпания "Победа" объявила, что рейс отменили. Деньги вернут. По экстренному контактному телефону посоветовали: "Обращайтесь в МИД или на Госуслуги".В Египте эти сайты открывались с большим трудом, да и никакой конкретной информации там не было: "Оставьте заявку, с вами свяжутся"."Друг сразу купил билет на Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Ближайшая дата, когда он стоил дешевле 200 тысяч, — 12 марта, — продолжает Александр. — Мне же спешить было некуда. Решил задержаться в Египте до тех пор, пока обстановка не прояснится. Перебрался в Шарм-эш-Шейх, обустроился".Быстрого урегулирования ситуации не ждет. "Как отбирают людей для вывозных рейсов, мне лично непонятно. В чатах я уже встречал желающих купить чье-то место на ближайшие даты", — добавляет он.Египтяне переживают больше всегоЗастрявшим в Египте непросто: неясно, где взять наличные, многие прилетели на неделю, и деньги давно закончились. Еще одна проблема — нестабильный интернет, а он необходим и для поиска информации, и для бронирования билетов.Особенно раздражает неопределенность: надо ли платить штраф за просрочку визы, нужен ПЦР на пересадку и т. д.Восемнадцатого марта министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов. Но это касается "синайского штампа", который действует лишь на этом полуострове — 15 дней. В других регионах визу оформляют в аэропорту — на 30 дней."Визу продляют на три месяца, дальше чуть сложнее, но тоже можно. Жить тут совсем не дорого", — отмечает Александр Андреев.Но нужны наличные доллары, евро или карта Union Pay. Visa и Mastercard заблокированы, и, по словам еще одного туриста, застрявшего в Шарм-эш-Шейхе, "единственный способ обналичить деньги — ближайший магазин, где меняют по курсу от 160 до 250 рублей за доллар".Но в целом, по отзывам путешественников, россиян поддерживают, местные сильно огорчены тем, что все так сложилось, и спрашивают, чем помочь."Египтянин, хозяин шале, где я жил в Хургаде, даже предложил не платить ему, если вдруг у меня плохо с деньгами, а перевести позже, когда будет возможность, — вспоминает Александр. — Подарил местную симку на всякий случай, если вдруг на моей закончатся деньги"."Многие еще до конца не осознали, что произошло: огромные рестораны, магазины, торговые туристические улицы открыты, но в них практически нет посетителей. В одном из кафе, рассчитанном на пару сотен человек, я полдня сидел один", — говорит фотограф.Туристы вернутся: и в Россию, и в ЕгипетВ четверг и пятницу состоялись вывозные рейсы компаний "Азимут" и Red Wings, скоро подключатся "Уральские авиалинии". По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 23 марта туристов вывозят из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды. Также организуют несколько рейсов в Махачкалу."Думаю, многие давно улетели бы за свой счет, если бы знали, насколько все затянется, — добавляет Александр. — Другие же, наоборот, отказываются от Сочи".При этом у авиакомпаний уже есть планы на апрель. Так что те, кто решил задержаться, вероятно, смогут вернуться "регуляркой". "Россия" сообщила о рейсах в Каир через транзитный хаб в Сочи с 7 апреля на самолетах SSJ100. "Азимут" получила допуски Росавиации на ежедневные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, а также в Каир — из Сочи. Да и туристы лететь готовы — если обстановка стабилизируется.

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https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html

https://ria.ru/20220318/vizy-1778774784.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

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Лана Баева

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