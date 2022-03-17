https://ria.ru/20220317/egipet-1778665993.html

Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы

Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы - РИА Новости, 17.03.2022

Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы

Застрявших на Синайском полуострове российских туристов не будут штрафовать за отсутствие визы, сообщило в четверг посольство РФ в Египте. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:45

2022-03-17T15:45

2022-03-17T15:45

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КАИР, 17 мар — РИА Новости. Застрявших на Синайском полуострове российских туристов не будут штрафовать за отсутствие визы, сообщило в четверг посольство РФ в Египте."В ходе переговоров с египетской стороной нам удалось достичь договоренностей о временной отмене штрафов для росграждан за просрочку так называемого "Синайского штампа" ввиду объективных трудностей возвращения на родину", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Посольство призвало обращаться на электронную почту Cairo2007@mail.ru или по экстренному телефону +2-0128-009-50-99 в случае возникновения сложностей по данному вопросу, а также угроз для жизни, безопасности и здоровья российских граждан, требующих вмешательства сотрудников консульства.Ранее отдыхающий в Шарм-эш-Шейхе россиянин рассказал, что от вылетающих вывозным рейсом путешественников потребовали срочно сдать 30 долларов на визу, иначе им выпишут 100 долларов штрафа. Некоторые расплатились в аэропорту, так как времени на оформление документов уже не было. При этом, по его словам, туроператор при въезде в Египет объяснял, что необходимо приобрести визу лишь при пребывании больше 15 дней или желании выехать за пределы Синайского полуострова. Россиянин отметил, что ситуация осложняется блокировкой кредитных карт: сейчас единственный способ обналичить деньги – ближайший магазин, где обмен происходит по курсу от 160 до 250 рублей за доллар.

https://ria.ru/20220317/avia-1778609574.html

https://ria.ru/20220317/turisty-1778596134.html

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египет

синайский полуостров

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, синайский полуостров, туристы, туризм, виза