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Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/egipet-1778665993.html
Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы
Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы - РИА Новости, 17.03.2022
Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы
Застрявших на Синайском полуострове российских туристов не будут штрафовать за отсутствие визы, сообщило в четверг посольство РФ в Египте. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:45
2022-03-17T15:45
туризм
новости - туризм
шарм-эш-шейх
египет
синайский полуостров
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туризм
виза
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КАИР, 17 мар — РИА Новости. Застрявших на Синайском полуострове российских туристов не будут штрафовать за отсутствие визы, сообщило в четверг посольство РФ в Египте."В ходе переговоров с египетской стороной нам удалось достичь договоренностей о временной отмене штрафов для росграждан за просрочку так называемого "Синайского штампа" ввиду объективных трудностей возвращения на родину", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Посольство призвало обращаться на электронную почту Cairo2007@mail.ru или по экстренному телефону +2-0128-009-50-99 в случае возникновения сложностей по данному вопросу, а также угроз для жизни, безопасности и здоровья российских граждан, требующих вмешательства сотрудников консульства.Ранее отдыхающий в Шарм-эш-Шейхе россиянин рассказал, что от вылетающих вывозным рейсом путешественников потребовали срочно сдать 30 долларов на визу, иначе им выпишут 100 долларов штрафа. Некоторые расплатились в аэропорту, так как времени на оформление документов уже не было. При этом, по его словам, туроператор при въезде в Египет объяснял, что необходимо приобрести визу лишь при пребывании больше 15 дней или желании выехать за пределы Синайского полуострова. Россиянин отметил, что ситуация осложняется блокировкой кредитных карт: сейчас единственный способ обналичить деньги – ближайший магазин, где обмен происходит по курсу от 160 до 250 рублей за доллар.
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новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, синайский полуостров, туристы, туризм, виза
15:45 17.03.2022
 
Застрявших в Египте туристов из России не оштрафуют за просроченные визы

Посольство: россиян, застрявших на Синае, не будут штрафовать за отсутствие визы

© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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КАИР, 17 мар — РИА Новости. Застрявших на Синайском полуострове российских туристов не будут штрафовать за отсутствие визы, сообщило в четверг посольство РФ в Египте.
"В ходе переговоров с египетской стороной нам удалось достичь договоренностей о временной отмене штрафов для росграждан за просрочку так называемого "Синайского штампа" ввиду объективных трудностей возвращения на родину", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Посольство призвало обращаться на электронную почту Cairo2007@mail.ru или по экстренному телефону +2-0128-009-50-99 в случае возникновения сложностей по данному вопросу, а также угроз для жизни, безопасности и здоровья российских граждан, требующих вмешательства сотрудников консульства.
Ранее отдыхающий в Шарм-эш-Шейхе россиянин рассказал, что от вылетающих вывозным рейсом путешественников потребовали срочно сдать 30 долларов на визу, иначе им выпишут 100 долларов штрафа. Некоторые расплатились в аэропорту, так как времени на оформление документов уже не было.
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При этом, по его словам, туроператор при въезде в Египет объяснял, что необходимо приобрести визу лишь при пребывании больше 15 дней или желании выехать за пределы Синайского полуострова. Россиянин отметил, что ситуация осложняется блокировкой кредитных карт: сейчас единственный способ обналичить деньги – ближайший магазин, где обмен происходит по курсу от 160 до 250 рублей за доллар.
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