https://ria.ru/20220318/vizy-1778774784.html

В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы - РИА Новости, 18.03.2022

В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:30

2022-03-18T08:30

2022-03-18T08:30

египет

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

туризм

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."Министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", - написала Догузова.Накануне глава ведомства попросила египетскую сторону о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов, в связи многочисленными жалобами от туристов."Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", - уточнила она.

https://ria.ru/20220305/egipet-1776716650.html

египет

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

египет, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова