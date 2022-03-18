Рейтинг@Mail.ru
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220318/vizy-1778774784.html
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы - РИА Новости, 18.03.2022
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:30
2022-03-18T08:30
египет
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769318426_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_7f4eb605f7a152f2485bd68106ad6863.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."Министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", - написала Догузова.Накануне глава ведомства попросила египетскую сторону о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов, в связи многочисленными жалобами от туристов."Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", - уточнила она.
https://ria.ru/20220305/egipet-1776716650.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769318426_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_97943dd207deeac6532c0f86d18542d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
08:30 18.03.2022
 
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

Догузова: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх
Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале.
"Министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", - написала Догузова.
Накануне глава ведомства попросила египетскую сторону о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов, в связи многочисленными жалобами от туристов.
"Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", - уточнила она.
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:29Туризм
"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая
 
ТуризмЕгипетНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина Догузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала