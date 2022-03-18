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В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы - РИА Новости, 18.03.2022
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:30
2022-03-18T08:30
2022-03-18T08:30
египет
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
туризм
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале."Министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", - написала Догузова.Накануне глава ведомства попросила египетскую сторону о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов, в связи многочисленными жалобами от туристов."Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", - уточнила она.
https://ria.ru/20220305/egipet-1776716650.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
В Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
Догузова: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы