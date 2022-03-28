Рейтинг@Mail.ru
Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/ege-1780487301.html
Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов
Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.03.2022
Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов
Проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:32
2022-03-28T15:32
образование - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
дети
единый государственный экзамен (егэ)
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Никаких проблем для системы образования санкции не несут, наоборот, это окно возможностей для того, чтобы были производства в нашей стране (...) действительно, Минпромторг принял все усилия для того, чтобы бумага была и для досрочного проведения ЕГЭ, и основного периода экзамена, поэтому санкции и ситуация с бумагой никак не повлияют на проведение экзамена", - сказал Кравцов.В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями.
https://ria.ru/20220328/donbass-1780448675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_569f60e9ce16d6825c7bf5ed8fbbdf1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, дети, единый государственный экзамен (егэ), общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
15:32 28.03.2022
 
Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов

Кравцов: проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Единый госэкзамен по русскому языку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Никаких проблем для системы образования санкции не несут, наоборот, это окно возможностей для того, чтобы были производства в нашей стране (...) действительно, Минпромторг принял все усилия для того, чтобы бумага была и для досрочного проведения ЕГЭ, и основного периода экзамена, поэтому санкции и ситуация с бумагой никак не повлияют на проведение экзамена", - сказал Кравцов.
В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:07
Выпускники из Донбасса не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ
 
Образование - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаДетиЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала