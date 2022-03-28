https://ria.ru/20220328/ege-1780487301.html

Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов

Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.03.2022

Проблем с досрочным этапом ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, заявил Кравцов

Проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:32

2022-03-28T15:32

2022-03-28T15:32

образование - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

дети

единый государственный экзамен (егэ)

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблем с проведением досрочного этапа ЕГЭ из-за дефицита бумаги не наблюдается, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Никаких проблем для системы образования санкции не несут, наоборот, это окно возможностей для того, чтобы были производства в нашей стране (...) действительно, Минпромторг принял все усилия для того, чтобы бумага была и для досрочного проведения ЕГЭ, и основного периода экзамена, поэтому санкции и ситуация с бумагой никак не повлияют на проведение экзамена", - сказал Кравцов.В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями.

https://ria.ru/20220328/donbass-1780448675.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

образование - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, дети, единый государственный экзамен (егэ), общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов