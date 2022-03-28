https://ria.ru/20220328/bezrukov-1780508880.html

Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"

Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 28.03.2022

Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"

Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:30

2022-03-28T17:30

2022-03-28T17:30

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале.Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.Ранее Джада говорила о том, что страдает от выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой. По данным телеканала ABC, после случившегося Крис Рок отказался обращаться в полицию и писать заявление на актера.

https://ria.ru/20220328/oscars-1780473541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, уилл смит, знаменитости, звезды, сергей безруков, сша, оскар (премия)