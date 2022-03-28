https://ria.ru/20220328/bezrukov-1780508880.html
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 28.03.2022
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"
Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:30
2022-03-28T17:30
2022-03-28T17:30
культура
новости культуры
кино и сериалы
уилл смит
знаменитости
звезды
сергей безруков
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577411696_0:193:2831:1785_1920x0_80_0_0_ac4dde983348ac5f67e1afb237b15ba8.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале.Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.Ранее Джада говорила о том, что страдает от выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой. По данным телеканала ABC, после случившегося Крис Рок отказался обращаться в полицию и писать заявление на актера.
https://ria.ru/20220328/oscars-1780473541.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577411696_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e056686b3d2010425163474172f2a69c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, уилл смит, знаменитости, звезды, сергей безруков, сша, оскар (премия)
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"
Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на "Оскаре"