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Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре" - РИА Новости, 28.03.2022
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"
Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:30
2022-03-28T17:30
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале.Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.Ранее Джада говорила о том, что страдает от выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой. По данным телеканала ABC, после случившегося Крис Рок отказался обращаться в полицию и писать заявление на актера.
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новости культуры, кино и сериалы, уилл смит, знаменитости, звезды, сергей безруков, сша, оскар (премия)
17:30 28.03.2022
 
Безруков восхитился поступком Уилла Смита на "Оскаре"

Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на "Оскаре"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сергей Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на торжественном вручении премии "Оскар", своим мнением российский актер поделился в Телеграм-канале.
"Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!" — написал Безруков.
Уилл Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о ее стрижке. Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.
Ранее Джада говорила о том, что страдает от выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой.
По данным телеканала ABC, после случившегося Крис Рок отказался обращаться в полицию и писать заявление на актера.
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КультураНовости культурыКино и сериалыУилл СмитЗнаменитостизвездыСергей БезруковСШАОскар (премия)
 
 
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