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Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/politsiya-1780389193.html
Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита
Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита - РИА Новости, 28.03.2022
Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита
Американский комик Крис Рок отказался написать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии "Оскар" РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:56
2022-03-28T07:56
культура
уилл смит
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американский комик Крис Рок отказался написать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии "Оскар" за неуместную шутку, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент ​​произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.
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уилл смит, сша
07:56 28.03.2022
 
Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита

Ведущий церемонии "Оскар" Крис Рок отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита

© REUTERS / Mike BlakeПремия Оскар
Премия Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Mike Blake
Премия Оскар
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американский комик Крис Рок отказался написать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии "Оскар" за неуместную шутку, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
"Следователи департамента полиции Лос-Анджелеса знают об инциденте с участием двух мужчин, который произошел во время программы вручения наград Академии. Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию", - говорится в заявлении полиции, которое цитирует канал.
Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент ​​произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.
Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.
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