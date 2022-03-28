https://ria.ru/20220328/politsiya-1780389193.html

Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита

Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита - РИА Новости, 28.03.2022

Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита

Американский комик Крис Рок отказался написать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии "Оскар" РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:56

2022-03-28T07:56

2022-03-28T07:56

культура

уилл смит

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американский комик Крис Рок отказался написать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии "Оскар" за неуместную шутку, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент ​​произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.

https://ria.ru/20220328/coda-1780386217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

уилл смит, сша