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США идут ва-банк

США идут ва-банк - РИА Новости, 27.03.2022

США идут ва-банк

Маски сброшены — если еще оставались, цели заявлены: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти". Так президент США Джо Байден завершил вчера вечером РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:00

2022-03-27T08:00

2022-03-27T10:49

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

уренгой-помары-ужгород (газопровод)

джо байден

словакия

восточная европа

сша

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Маски сброшены — если еще оставались, цели заявлены: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти". Так президент США Джо Байден завершил вчера вечером программную речь в Варшаве, анонсированную как "главное выступление по Украине".Начав с цитаты папы римского Иоанна Павла II, в контексте польской "Солидарности" сорокалетней давности Байден повторил историю разрушения советского блока и Советского Союза в тональности "помним молот, который разрушил Берлинскую стену". В полчаса пылкой речи — без единой запинки и с одной оговоркой (Метрополь вместо Мариуполя, но быстро поправился) — американский президент вложил всю идеологическую ярость американского крестового похода за "демократию" и "свободу", с религиозным зарядом убежденного католика.Перечисляя события 1980-х, Джо Байден не упомянул Рональда Рейгана — межпартийная конкуренция обязывает, но по части актерского исполнения и обвинений России звучал совершенно как обличитель "империи зла". Администрация Рейгана в 1982 году начала реализацию "Плана экономического и финансового уничтожения Советского Союза" и в рамках этого плана препятствовала строительству второй ветки газопровода Уренгой — Помары — Ужгород через Украину, работающего и сегодня. Экономические меры сопровождались военными и подрывными действиями, идеологической и психологической войной — в общей сложности десяток пунктов.Поэтому неудивительно, что первой задачей на пути к цели для Джо Байдена стоит энергетическая: "Европа должна покончить с зависимостью от российских углеводородов". В рамках энергетической "независимости" Европы от России не только "Северный поток — 2" не должен вступить в строй, но и первая давно действующая нить "Северного потока" прекратить работать. И давний советский Уренгой — Помары — Ужгород тоже должен опустеть. Причем Байден заранее готовит население — европейское! — к затягиванию поясов: "Это будет нелегко, за это придется заплатить".Другое важное признание американского президента касается экономических санкций: "В совокупности эти санкции представляют собой новый вид государственного экономического подхода, способного нанести урон, не уступающий урону от военной мощи".Выступление Байдена подтверждает: главная цель Вашингтона сегодня одна — "смена режима" в России, а военный конфликт на Украине служит инструментом втягивания Москвы в изнурительную войну и поводом для обвинения руководства в "военных преступлениях".Заявленная Байденом программа, без сомнения, была растолкована союзникам во время саммитов НАТО, Евросоюза и "Большой семерки", прошедших в четверг, 24 марта, в Брюсселе. Принятые там решения добавили давления на Россию в военном, экономическом, организационном и пропагандистском плане — все это задачи для реализации цели, заявленной позже, в субботу, 26 марта.В военном отношении в качестве первого шага НАТО заявила развертывание четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, в дополнение к четырем имеющимися в странах Балтии и Польше. Таким образом, боевые группы НАТО покрывают весь восточный фланг от Балтийского до Черного моря, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Эти силы НАТО дополняют 100 тысяч военных США, которые уже размещаются в Восточной Европе.В экономическом отношении введен очередной пакет санкций против российских персон и предприятий — новый шаг в рамках стратегии по нанесению урона, сопоставимого с военным. Вразрез с нормами США приняли участие в саммите Евросоюза, чтобы продиктовать свою стратегию по энергоносителям, и даже если полное замещение российского газа и нефти в Европе невозможно до 2030 года, Вашингтон будет всеми путями ускорять этот процесс.В организационном плане саммит НАТО добивался укрепления внутреннего единства — это же подтвердил и Байден в своей речи. Поддержание внутренней дисциплины будет перманентной задачей трансатлантического сообщества: в ближайшие месяцы и годы потребуется держать "угрозу" России на высоком уровне, чтобы нивелировать несогласие населения, от которого власти требуют "мерзнуть за мир" и "меньше есть против Путина". Протесты против высоких цен на газ и бензин уже идут во многих европейских странах.В плане пропагандистского обеспечения на саммите и в предшествующие дни материализовались две новые линии. Во-первых, обвинения российского руководства в "военных преступлениях" на Украине. В пятницу президент США Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником" и что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.Параллельно Белый дом настойчиво проводит пропагандистскую линию про "химическое оружие", которое Россия якобы может использовать на Украине. Это очевидная дикость из американской практики на Ближнем Востоке. Пропаганда также запугивает население "биологическим оружием" в руках Москвы. Это явный способ прикрыть ляп первого замгоссекретаря Виктории Нуланд с признанием наличия биолабораторий США на Украине. В обоих случаях речь идет о возможной инсценировке химического или биологического инцидента "под чужим флагом" — российским.Технология операций "под чужим флагом" понятна экспертам, но рядовой обыватель на Западе поверит своей власти, когда она укажет на российский флаг. Так насаждается репутация России как "безумной машины для убийства" и навязывается единственно возможный вывод: власть в стране надо менять. Наряду с химической и биологической продвигают также угрозу "тактического ядерного удара по Польше", и любое упоминание атомного удара разом воскрешает все страхи противостояния времен холодной войны.До сих пор президент Байден и члены его администрации неоднократно отрицали планы направить американские войска на Украину, объявить "бесполетную зону" и саму возможность прямого военного конфликта с Россией. Но линия пропаганды на "военные преступления" и возможное "использование оружия массового поражения" говорит о том, что позиция способна измениться. Белый дом может сказать: "Мы не хотели, сами знаете, что мы говорили это, но теперь обстоятельства изменились, Путин не оставил нам выбора".Судя по заявлениям и действиям Вашингтона и примкнувшей к нему Европы, администрация Байдена делает против России заход столь же серьезный, как и в свое время Рейган против Советского Союза. Но если тогда даже сами архитекторы плана не верили, что у них получится разрушить могучую державу, нынешние стратеги используют опыт успеха и достаточно острые инструменты для реализации плана.Россия действительно стоит сейчас перед экзистенциальной угрозой, как Советский Союз в конце 1980-х годов. Чтобы выстоять сегодня, нужны неординарные подходы, соответствующие XXI веку, а не XIX. При этом потребуется участие всех граждан в судьбе страны — люди должны считать государство "своим" и иметь личную заинтересованность в его победе. Какую систему предложит россиянам власть?

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https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

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