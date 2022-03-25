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Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником" - РИА Новости, 25.03.2022
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Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"
Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником" - РИА Новости, 25.03.2022
Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"
Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", и предположил, что его личное мнение не будет... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:06
2022-03-25T20:24
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире."Самое для нас важное - это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", - сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу."И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого", - добавил он.Госдепартамент США ранее обнародовал формальное заключение о том, что "представители российских сил совершают военные преступления на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден
20:06 25.03.2022 (обновлено: 20:24 25.03.2022)
 
Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"

Президент США Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.
Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию
"Самое для нас важное - это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", - сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу.
"И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого", - добавил он.
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 23:43
"Байден хочет войны". В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса
Госдепартамент США ранее обнародовал формальное заключение о том, что "представители российских сил совершают военные преступления на Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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