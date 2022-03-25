https://ria.ru/20220325/bayden-1780165021.html

Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"

Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником" - РИА Новости, 25.03.2022

Байден вновь заявил, что считает Путина "военным преступником"

Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", и предположил, что его личное мнение не будет... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:06

2022-03-25T20:06

2022-03-25T20:24

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире."Самое для нас важное - это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", - сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу."И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого", - добавил он.Госдепартамент США ранее обнародовал формальное заключение о том, что "представители российских сил совершают военные преступления на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден