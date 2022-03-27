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Биография Аяза Муталибова

Биография Аяза Муталибова - РИА Новости, 27.03.2022

Биография Аяза Муталибова

Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку в семье выходца из Шемахи, участника Великой Отечественной войны, хирурга по профессии Ниязи Муталибова и... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:20

2022-03-27T23:20

2022-03-27T23:20

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аяз муталибов

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Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку в семье выходца из Шемахи, участника Великой Отечественной войны, хирурга по профессии Ниязи Муталибова и гинеколога Кубры Муталибовой. В 1956 году окончил бакинскую среднюю школу № 189, а в 1962 году - Азербайджанский институт нефти и химии.В 1958 году Муталибов начал работать старшим техником-конструктором Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, затем - инженером конструкторского бюро, мастером цеха, начальником специального конструкторского бюро и главным инженером Бакинского завода холодильников и бытовых машин.В 1963 году вступил в КПСС, спустя три года в 1966 году стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, а в 1974-м - генеральным директором Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.В 1977 году Аяз Муталибов избирается вторым секретарем Наримановского райкома партии Баку. С 1979 по 1982 год - министр местной промышленности Азербайджанской ССР. В 1982 году назначается председателем Госплана Азербайджанской ССР и заместителем председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1989 по 1990 год - председатель Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1989 по 1991 год - народный депутат СССР. 25 января 1990 года после трагических событий в Баку на пленуме ЦК КП Азербайджанской ССР Муталибов был избран первым секретарем ЦК Компартии республики. В мае избран парламентом президентом Азербайджана. Член ЦК КПСС (1990-1991). С 13 июля 1990 по 23 августа 1991 года - член Политбюро ЦК КПСС.19 августа 1991 года, находясь с визитом в Иране, Муталибов сделал заявление о поддержке Августовского путча, публично одобряющее появление ГКЧП. После капитуляции ГКЧП, 30 августа Верховный Совет Азербайджана принял декларацию "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики".8 сентября 1991 года в Азербайджане прошли первые всеобщие президентские выборы, победу на которых с 98,5% голосов одержал Аяз Муталибов.21 декабря в Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств.6 марта 1992 года Аяз Муталибов подал в отставку.Аяз Муталибов был женат, в 1962 году у пары родился первенец - Азад (скончался в августе 2011 года от онкологического заболевания), а в 1970 году еще один сын - Заур. Аяз Муталибов имеет внука Таира и внучку Медину.27 марта 2022 года первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, медина, азербайджан, баку, аяз муталибов