https://ria.ru/20220327/mutalibov-1780371543.html

Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов - РИА Новости, 27.03.2022

Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:24

2022-03-27T22:24

2022-03-27T23:22

азербайджан

аяз муталибов

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БАКУ, 27 мар — РИА Новости. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ.Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991). В сентябре 1991-го его избрали президентом Азербайджана. Эту должность он занимал всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта. В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.

https://ria.ru/20220327/mutalibov-1780375059.html

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, аяз муталибов