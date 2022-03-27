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Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов - РИА Новости, 27.03.2022
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Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов - РИА Новости, 27.03.2022
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:24
2022-03-27T23:22
азербайджан
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БАКУ, 27 мар — РИА Новости. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ.Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991). В сентябре 1991-го его избрали президентом Азербайджана. Эту должность он занимал всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта. В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.
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азербайджан, аяз муталибов
22:24 27.03.2022 (обновлено: 23:22 27.03.2022)
 
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Asan: первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер на 84-м году жизни

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкПервый президент Азербайджана Аяз Ниязи Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Ниязи Муталибов - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Первый президент Азербайджана Аяз Ниязи Муталибов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 мар — РИА Новости. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ.

"Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни", — передает радио Asan со ссылкой на невестку Муталибова.

Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).
В сентябре 1991-го его избрали президентом Азербайджана. Эту должность он занимал всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта.
В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.
Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 23:20
Биография Аяза Муталибова
 
АзербайджанАяз Муталибов
 
 
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