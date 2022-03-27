https://ria.ru/20220327/mutalibov-1780371543.html
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов - РИА Новости, 27.03.2022
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:24
2022-03-27T22:24
2022-03-27T23:22
азербайджан
аяз муталибов
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БАКУ, 27 мар — РИА Новости. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ.Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991). В сентябре 1991-го его избрали президентом Азербайджана. Эту должность он занимал всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта. В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.
https://ria.ru/20220327/mutalibov-1780375059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, аяз муталибов
22:24 27.03.2022 (обновлено: 23:22 27.03.2022)
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Asan: первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер на 84-м году жизни
БАКУ, 27 мар — РИА Новости. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ.
"Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни", — передает радио Asan со ссылкой на невестку Муталибова.
Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).
В сентябре 1991-го его избрали президентом Азербайджана
. Эту должность он занимал всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта.
В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.
Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.