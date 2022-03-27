https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе

Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 27.03.2022

Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе

Москва обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:15

2022-03-27T20:15

2022-03-27T20:27

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карабах

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Москва обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента, выставив пост в селе Парух, из соседнего села Храморт армяне были вынуждены эвакуировать женщин и детей. Российский МИД выражал крайнюю озабоченность, но ситуация изменилась только после переговоров азербайджанской стороны с Минобороны России. Военное положение АрцахаВечером 26 февраля в Минобороны России заявили, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников. После этого в МИД России призвали стороны конфликта неукоснительно соблюдать договоренности, подписанные после войны 2020 года.Однако в Минобороны Азербайджана ответили, что Баку полностью выполняет пункты трехстороннего соглашения и лишь уточняет линию соприкосновения, не применяя при этом силу. Зато армянская сторона, по мнению азербайджанцев, в нарушение договора не вывела свои войска из "Карабахского региона".Больше того, в заявлении Минобороны, адресованном Москве, подчеркивается, что административно-территориальной единицы с названием "Нагорный Карабах" для них не существует. Азербайджанские власти настаивают, что теперь есть только Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы.Помимо соглашения по итогам второй карабахской войны, в Азербайджане вспомнили о Декларации о союзническом взаимодействии с Россией, подписанной 22 февраля в Москве. Как сказано в сообщении азербайджанского Минобороны, заявление их российских коллег противоречит сути этого договора.Напомним, в первом пункте документа стороны признают территориальную целостность друг друга, в третьем — обещают совместно работать над повышением глобальной и региональной безопасности, а в одиннадцатом и восемнадцатом пунктах обещают решительно бороться с сепаратистами и террористами.Тем временем власти Арцаха объявили о введении в самопровозглашенной республике военного положения и попросили президента России Владимира Путина увеличить численность миротворцев. При этом они считают необходимым расширить полномочия россиян вплоть до применения своего оружия против нарушителей перемирия.Однако азербайджанские войска, зашедшие в село Парух 24 марта, вечером 27 марта все еще оставались там. И только после переговоров с российским Минобороны азербайджанская сторона отвела подразделения. Кроме того, азербайджанская компания "Азеригаз" сообщила о том, что 28 марта она возобновит подачу газа в их населенные пункты, прервавшуюся после ЧП. Процесс газоснабжения Арцаха находится под почти полным контролем "Газпром Армении" (стопроцентной "дочки" "Газпрома"). Исключением является кусок газопровода, который проходит по территории Шуши, перешедшей под азербайджанский контроль по итогам войны. В начале марта там прогремел взрыв. Азербайджанцы долгое время не подпускали армянскую ремонтную бригаду на место происшествия, а затем заявили, что сами все починили. Поэтому в "Арцахгазе" считают, что соседи инсценировали взрыв трубопровода, чтобы установить на нем вентиль, с помощью которого можно будет манипулировать жителями самопровозглашенной республики.Кому Зангезур, а кому — СюникВ боях за Парух (азербайджанский Фурух) погибли не меньше семи человек. Азербайджанцы захватили и сам населенный пункт, и оборонительные позиции вокруг него. В Карабахе подобные события воспринимают болезненно, но без удивления. Дело в том, что противник вообще не дает армянам расслабляться.Например, в ноябре прошлого года на глазах у миротворцев снайпер убил тракториста, возделывающего землю. Через несколько дней в паре сотен метров от поста миротворцев азербайджанец расстрелял группу армянских рабочих, убив одного и ранив еще нескольких. В начале марта 2022 года отключили газ, теперь село захватили.Все это армяне воспринимают как неприкрытые акты терроризма, целью которого является их выдавливание из Карабаха.Параллельно с этим с мая по ноябрь 2021 года азербайджанские войска захватили около 40 квадратных километров территории, которую Армения считает своей. В Баку отмечают, что граница между двумя странами не установлена, переговоры буксуют, поэтому солдаты уточняют линию соприкосновения собственными силами, в соответствии с имеющимися у них картами. Речь идет о господствующих высотах и источниках воды.В частности, в Сюникской области армяне лишились Черного озера и нескольких боевых позиций, возвышающихся над трассой Ереван — Горис, единственной транспортной артерией, соединяющей Арцах с Арменией. Теперь дорога, по которой армяне в случае необходимости могут перекидывать свои войска в Степанакерт, простреливается их стратегическим противником.Кстати, Сюникская область так называется армянами, а вот азербайджанцы именуют ее "Западный Зангезур". Они планируют проложить там "Зангезурский коридор", который соединит Баку с Нахичеванью — азербайджанским эксклавом. Звучали мнения, что этот путь должен охраняться российскими или даже азербайджанскими властями, чтобы местное население не мешало транзиту товаров и людей. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев не стеснялся называть армянское озеро Севан древней святыней азербайджанского народа, которая должна быть возвращена под его контроль.Война и переговорыВ Баку регулярно подчеркивают, что никаких инцидентов на границе с Арменией и в Карабахе не будет, если армяне выполнят соглашение от 10 ноября 2020 года. С точки зрения азербайджанских властей, Арцах должен быть ликвидирован, а Ереван должен провести демилитаризацию и демаркацию совместной границы. Но расформировать свои вооруженные силы в Нагорном Карабахе армяне не хотят — им необходимо обеспечивать безопасность живущих людей.Относительное спокойствие в регионе поддерживали российские миротворцы, но с началом спецоперации на Украине пошли слухи, что миротворческий контингент в Арцахе сократился."Лично я с самого начала спецоперации говорил, что, если она продлится больше двух-трех недель, Баку воспользуется возникшим политическим вакуумом и перейдет в наступление в Карабахе. Есть мнение, что Азербайджан воспринял соглашение по итогам второй карабахской войны как завершение конфликта, на самом деле он считает его новым средством для его продолжения. Еще одно заблуждение заключается в том, что конфликт можно завершить, подавив только одну сторону. Завершить конфликт можно только после умиротворения Азербайджана", — говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.Эксперт уверен, что на территории Южного Кавказа Азербайджан вообще не хочет видеть никаких армянских государств, будь то Арцах или Армения. По мнению Микаеляна, все разговоры об уточнении границ нужны только для отвода глаз."Если спецоперация России на Украине продлится еще пару месяцев, нельзя исключать, что Азербайджан может начать "полицейскую спецоперацию" в Карабахе, целью которой будет ликвидация Арцаха. Теоретически можно добиться того, чтобы миротворцы получили право применять оружие против нарушителей перемирия, но в каждом случае это будет политическое решение, — считает Микаелян. — В свою очередь, Азербайджан всегда будет применять оружие в самый неудобный момент для России. Кроме того, нельзя забывать о Турции, без одобрения и поддержки которой Баку никогда бы не пошел на обострение. Поэтому нужно создавать факторы долгосрочного сдерживания агрессивных азербайджанских устремлений".Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде указал на то, что Баку рассматривает события после 10 ноября 2020 года как попытку законсервировать армяно-азербайджанский конфликт, а не урегулировать его."Армяне даже свои вооруженные силы из Карабаха не вывели, а Азербайджан тем временем ведет восстановительные работы и сталкивается с их сопротивлением. Причем Баку говорил об этом российским миротворцам. Нам бы хотелось, чтобы Россия следовала Декларации о союзническом взаимодействии, в которой говорится о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, совместной борьбе с террористами и сепаратистами", — подчеркнул Велизаде.По его словам, Россия должна выступать партнером Азербайджана, но вместо этого российские миротворцы позволяют "армянским отрядам" действовать в зоне своей ответственности. В связи с этим Велизаде не исключает, что в конце концов Баку может провести полицейскую спецоперацию в Карабахе.В свою очередь, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов отметил, что произошедшие в Карабахе события, бесспорно, вызывают повышенную обеспокоенность. "Подобные действия ведут к новой эскалации конфликта. В ближайшее время между Москвой и Баку будет повышено количество дипломатических контактов".Что касается Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, то она все-таки вторична по отношению к соглашению по итогам второй карабахской войны, где закрепляется функционал российских миротворцев, подчеркивает Муханов.

https://ria.ru/20220326/karabakh-1780272227.html

https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

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