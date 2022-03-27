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Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе - РИА Новости, 27.03.2022
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Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе
Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе - РИА Новости, 27.03.2022
Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе
Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:08
2022-03-27T19:49
в мире
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны."По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", — сообщает военное ведомство.Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.Кроме того, миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе. По два человека с каждой стороны получили ранения. "Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", — отметили в Минобороны.О том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, стало известно накануне вечером. При этом они нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В российском МИД заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/nkr-1774260869.html
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в мире, азербайджан, нагорно-карабахская республика
19:08 27.03.2022 (обновлено: 19:49 27.03.2022)
 
Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе

Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе после переговоров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий азербайджанской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны.
"По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", — сообщает военное ведомство.
Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.
Кроме того, миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе. По два человека с каждой стороны получили ранения.
"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", — отметили в Минобороны.
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О том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, стало известно накануне вечером. При этом они нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В российском МИД заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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