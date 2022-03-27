https://ria.ru/20220327/azerbaydzhan-1780356361.html

Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе

Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе - РИА Новости, 27.03.2022

Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе

Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:08

2022-03-27T19:08

2022-03-27T19:49

в мире

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны."По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", — сообщает военное ведомство.Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.Кроме того, миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе. По два человека с каждой стороны получили ранения. "Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", — отметили в Минобороны.О том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, стало известно накануне вечером. При этом они нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В российском МИД заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/nkr-1774260869.html

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780178910.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, нагорно-карабахская республика