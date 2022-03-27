https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине

Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине - РИА Новости, 27.03.2022

Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к финансированию разработок биооружия на... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:17

2022-03-27T14:17

2022-03-27T14:53

в мире

украина

хантер байден

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джо байден

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к финансированию разработок биооружия на Украине причастен сын действующего президента США. Признаться, новость удивила.Хантер Байден? Серьезно? Тяжелый наркоман, запойный алкоголик, убежденный взяточник, современный художник, на всю голову больной извращенец? Да он вообще выглядит полусумасшедшим. Сомнительно, что он левую руку от правой отличает. Какие серьезные дела ему можно доверять?"Вы все врете, это русская пропаганда!" — хором залились западные СМИ в ответ на заявление Кириллова. Однако американская New York Post и британская Daily Mail опубликовали по теме новые материалы с личного ноутбука Байдена-младшего. Они резко меняют всю картину.Легендарный лэптоп был то ли потерян Хантером по пьяни, то ли украден оппонирующими Байденам спецслужбистами США еще в 2020 году. Во всяком случае, содержание его — скандальное до безобразия — было верифицировано, часть — опубликована. Хантер даже написал целую книжку, каясь за грехи молодости.Так вот, в ноутбуке сына президента США нашлось множество интереснейших материалов, проливающих дополнительный свет на то, чем занимался Хантер на Украине. Оказывается, он там не только брал взятки и окормлял девушек легкого поведения. Теперь все выглядит так, что бардак, который он устраивал шумно и напоказ, был ширмой для гораздо более серьезных преступлений.В 2014 году папаша Байден был вице-президентом США и американским "смотрящим" на Украине. Сразу после Майдана он засылает туда Хантера. Официально его берут на синекуру в газовую компанию Burisma и платят по пятьдесят тысяч долларов в месяц просто за то, что он сын вице-президента США.Но, честно говоря, эти деньги для Хантера — мелочовка. Годами он торговал доступом к телу своего высокопоставленного папы, зарабатывая на этом миллионы. Нет, под прикрытием сотрудничества с Burisma он занимается совсем другими делами.Уже в апреле 2014 года фонд Rosemont Seneca Partners (Хантер создал его с другим мажором — Кристофером Хайнцем, приемным сыном Джона Керри и наследником миллиардов корпорации Heinz) получает электронное письмо от вице-президента американской компании Metabiota Мэри Гутьери. Та благодарит Хантера за встречу и просит инвестиций. Гутьери обещает, что Metabiota сумеет сделать все, чтобы "укрепить культурную и экономическую независимость Украины от России и интегрировать ее в западное общество".Metabiota годами работала на Black and Veatch — крупнейшего подрядчика Министерства обороны США, занимающегося на Украине строительством и оборудованием биолабораторий для работы с опаснейшими патогенами. Сфера деятельности Metabiota — опасные, вызывающие пандемии заболевания, которые могут использоваться как биологическое оружие. Поневоле напрашивается вопрос: ну и как компания собиралась укреплять независимость Украины от России? С помощью смертельно опасных вирусов?Хантер немедленно развивает бурную деятельность по обеспечению Metabiota деньгами. За несколько месяцев 2014 года он собрал для них больше 25 миллионов. Полмиллиона долларов инвестировал в компанию его фонд. В дополнение Хантер лично проводил питчинги. Инвесторы послушно несли Metabiota десятки миллионов — поди откажись, когда деньги собирает сын вице-президента США!Среди крупнейших спонсоров Metabiota — банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Хантер подключает к делу и компанию Burisma: она переводит сотни тысяч долларов на счета Rosemont Seneca, а там уже переправляют деньги Metabiota. Вместе Burisma и Metabiota даже затевают некий научный проект Science Ukraine. От Burisma проектом занимался Вадим Пожарский.Хантер с вашингтонскими друзьями поднимают и свои связи в Министерстве обороны США. Поток денег оттуда возобновляется. Только в 2014-2016 годах Metabiota получает из Пентагона больше 18 миллионов долларов, из которых 307 тысяч были направлены на некие научные исследования на Украине.Что это были за исследования? Принесли ли они прибыль частным инвесторам или это был чисто военный проект? Чем конкретно занимается Metabiota? Вопросы остаются открытыми. Офис компании располагается в Киеве, но деятельность ее глубоко засекречена.Из открытых источников видим только, что в октябре 2016-го вице-президент Metabiota Мэри Гутьери едет во Львов, где происходит трехсторонняя встреча представителей оборонных ведомств США, Польши и Украины. Военные обсуждают вопрос распространения опасных зоонотических инфекций. Среди них птичий грипп, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз, бруцеллез.Ждет расшифровки и загадочный мэйл Эрика Шверина, одного из основателей Rosemont Seneca, направленный в мае 2014 года Хантеру Байдену: "После того как ты навел меня на эту мысль, просматриваются возможные синергетические взаимодействия между тем, что делает муж Сяоинь в CDC, и деятельностью Metabiota".Непонятно, что это за "муж Сяоинь", но зато нетрудно расшифровать "CDC". Это Центр по контролю и профилактике заболеваний США. В его лабораториях ведутся работы с возбудителями опаснейших болезней — от оспы до чумы. Совместно с Харьковским институтом ветеринарной медицины и тбилисским Национальным центром по контролю заболеваний CDC исследовал, как опасные патогены могут передаваться от летучих мышей к человеку. Натурально, опыты проводились на территориях Украины и Грузии — местных жителей было не жалко.Глава компании Эрик Рубин давно сотрудничает с Питером Дашаком. Metabiota — официальный партнер его EcoHealth Alliance. Но ведь именно Дашак на деньги Минобороны США экспериментировал в Уханьском институте вирусологии с летучими мышами и редактировал коронавирус — причем аккурат накануне пандемии.Еще в 2014 году исследователи из Metabiota, EcoHealth Alliance и Уханьского института опубликовали совместную научную работу. В ней исследовались механизмы передачи особо опасных заболеваний от летучих мышей к людям. Вероятно, работа показалась перспективной американским военным и политикам. Недаром с 2014 года на Metabiota пролился настоящий золотой дождь."Понятно, что российская пропаганда сейчас пытается воспользоваться всем этим, но это не отменяет того факта, что здесь нужно разбираться, — сокрушается в интервью Daily Mail бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Сэм Фэддис. — Зачем вообще Хантер <…> свел вместе украинскую газовую компанию и фирму по производству биооружия? Позиция нашего Минобороны такова, что здесь ничего особенного, это просто научная работа по предотвращению пандемии. Но мы не понимаем, что там творится".Простые люди на Украине давно призывали свои власти проверить, что происходит в американских биолабораториях, и закрыть их к чертовой матери. На сайте президента страны размещены петиции перепуганных граждан. В них упоминаются сотни случаев заболеваний редкими и давно побежденными заболеваниями на территории Украины, десятки случаев смертей от них.Президенту Украины на все эти петиции было наплевать с высокой точки. Как же, его взяли в элиту. Белые люди позволили ему порулить территорией Ukraine. Натурально, он смотрел на своих соотечественников как на быдло, для которого большая честь, если белые господа будут испытывать на нем модные болезни.Американские военные с помощью сотрудников Metabiota занимались опытами с биооружием на земле Украины. Опыты курировал сын нынешнего президента США. Папа прикрывал сынулю от всех возможных неудобных вопросов. А идеальной ширмой для этих преступлений против человечества служил имидж Хантера — бабника, кокаиниста, скандалиста, типичного мажора. В деле был и дядя Хантера, брат президента — Джеймс Байден. В общем, типичная семейка военных преступников.Если бы их "научные опыты" увенчались успехом, опасность заражения смертельными болезнями грозила бы не только несчастным украинцам. Зона поражения биооружия — весь мир. Прав сотрудник ЦРУ, во всем этом надо разбираться, причем на самом высоком уровне. Наверное, и наш Следственный комитет мог бы начать свое расследование.И Джо, и Джеймс Байден вполне могут не дожить до суда, они уже старенькие. А вот Хантер, такое впечатление, уже сейчас усиленно косит под невменяемого. Впрочем, вряд ли это спасет его от ответственности.

https://ria.ru/20220327/ssha-1780295747.html

https://ria.ru/20220326/dokazatelstva-1780280390.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html

https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

https://ria.ru/20220324/laboratoriya-1779912086.html

https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778697926.html

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