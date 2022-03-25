https://ria.ru/20220325/laboratorii-1780048886.html

Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков

Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022

Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков

Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:22

2022-03-25T13:22

2022-03-25T13:22

россия

сша

китай

министерство обороны сша

нато

следственный комитет россии (ск рф)

хантер байден

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК."Я не могу сказать, как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают работу по анализу той информации, которую мы имеем сейчас на руках по биолабораториям, и по разрабатываемым там программам. Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира – конечно, это будет интересовать многих", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос будет ли Кремль требовать объяснений от властей США по поводу причастности сына американского президента к биолабораториям на Украине, может ли ввести санкции против Хантера Байдена.Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что американцы пытаются переключить внимание, говоря об эфемерной угрозе применения Россией химического оружия, но в мире уже очень многих волнует, чем занимались американцы на Украине и что могло произойти из-за всех этих исследований."Мы уже говорили об этом. Как к попытке переключить внимание на совершенно эфемерную, якобы существующую угрозу, на фоне того скандала, который разгорается в мире с биологическими программами по химическому оружию, биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в различных странах, в том числе и на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Байдена, что НАТО даст ответ, если Россия применит химическое оружие на Украине.

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html

россия

сша

китай

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, китай, министерство обороны сша, нато, следственный комитет россии (ск рф), хантер байден, александр бастрыкин, дмитрий песков, джо байден, украина, в мире