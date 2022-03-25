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Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков
Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков
Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:22
2022-03-25T13:22
россия
сша
китай
министерство обороны сша
нато
следственный комитет россии (ск рф)
хантер байден
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК."Я не могу сказать, как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают работу по анализу той информации, которую мы имеем сейчас на руках по биолабораториям, и по разрабатываемым там программам. Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира – конечно, это будет интересовать многих", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос будет ли Кремль требовать объяснений от властей США по поводу причастности сына американского президента к биолабораториям на Украине, может ли ввести санкции против Хантера Байдена.Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что американцы пытаются переключить внимание, говоря об эфемерной угрозе применения Россией химического оружия, но в мире уже очень многих волнует, чем занимались американцы на Украине и что могло произойти из-за всех этих исследований."Мы уже говорили об этом. Как к попытке переключить внимание на совершенно эфемерную, якобы существующую угрозу, на фоне того скандала, который разгорается в мире с биологическими программами по химическому оружию, биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в различных странах, в том числе и на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Байдена, что НАТО даст ответ, если Россия применит химическое оружие на Украине.
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html
https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html
россия
сша
китай
украина
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россия, сша, китай, министерство обороны сша, нато, следственный комитет россии (ск рф), хантер байден, александр бастрыкин, дмитрий песков, джо байден, украина, в мире
13:22 25.03.2022
 
Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков

Песков: Россия потребует объяснений о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:32
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
"Я не могу сказать, как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают работу по анализу той информации, которую мы имеем сейчас на руках по биолабораториям, и по разрабатываемым там программам. Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира – конечно, это будет интересовать многих", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос будет ли Кремль требовать объяснений от властей США по поводу причастности сына американского президента к биолабораториям на Украине, может ли ввести санкции против Хантера Байдена.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что американцы пытаются переключить внимание, говоря об эфемерной угрозе применения Россией химического оружия, но в мире уже очень многих волнует, чем занимались американцы на Украине и что могло произойти из-за всех этих исследований.
"Мы уже говорили об этом. Как к попытке переключить внимание на совершенно эфемерную, якобы существующую угрозу, на фоне того скандала, который разгорается в мире с биологическими программами по химическому оружию, биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в различных странах, в том числе и на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Байдена, что НАТО даст ответ, если Россия применит химическое оружие на Украине.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:10
В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США
 
РоссияСШАКитайМинистерство обороны СШАНАТОСледственный комитет России (СК РФ)Хантер БайденАлександр БастрыкинДмитрий ПесковДжо БайденУкраинаВ мире
 
 
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