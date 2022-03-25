Россия потребует объяснений о биолабораториях на Украине, заявил Песков
Песков: Россия потребует объяснений о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
"Я не могу сказать, как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают работу по анализу той информации, которую мы имеем сейчас на руках по биолабораториям, и по разрабатываемым там программам. Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира – конечно, это будет интересовать многих", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос будет ли Кремль требовать объяснений от властей США по поводу причастности сына американского президента к биолабораториям на Украине, может ли ввести санкции против Хантера Байдена.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что американцы пытаются переключить внимание, говоря об эфемерной угрозе применения Россией химического оружия, но в мире уже очень многих волнует, чем занимались американцы на Украине и что могло произойти из-за всех этих исследований.
"Мы уже говорили об этом. Как к попытке переключить внимание на совершенно эфемерную, якобы существующую угрозу, на фоне того скандала, который разгорается в мире с биологическими программами по химическому оружию, биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в различных странах, в том числе и на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Байдена, что НАТО даст ответ, если Россия применит химическое оружие на Украине.