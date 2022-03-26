Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов: кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Кураторы требуют от них воевать до последнего украинца", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости.
По его словам, Киев на переговорах не соглашается на предложения РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также на признание Крыма российским регионом, поскольку находится в полном подчинении западных кураторов, которым выгодна эскалация конфликта. "Признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик означало бы прекращение огня на Украине и бессмысленного сопротивления. Но киевский режим не хочет этого, и причина тут не в любви к Донбассу и Крыму", - сказал спикер парламента республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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