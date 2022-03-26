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Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780224505.html
Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму
Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2022
Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму
Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:23
2022-03-26T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Кураторы требуют от них воевать до последнего украинца", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости.По его словам, Киев на переговорах не соглашается на предложения РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также на признание Крыма российским регионом, поскольку находится в полном подчинении западных кураторов, которым выгодна эскалация конфликта. "Признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик означало бы прекращение огня на Украине и бессмысленного сопротивления. Но киевский режим не хочет этого, и причина тут не в любви к Донбассу и Крыму", - сказал спикер парламента республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, владимир константинов, республика крым
12:23 26.03.2022
 
Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму

Глава парламента Крыма Константинов: кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Кураторы требуют от них воевать до последнего украинца", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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По его словам, Киев на переговорах не соглашается на предложения РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также на признание Крыма российским регионом, поскольку находится в полном подчинении западных кураторов, которым выгодна эскалация конфликта. "Признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик означало бы прекращение огня на Украине и бессмысленного сопротивления. Но киевский режим не хочет этого, и причина тут не в любви к Донбассу и Крыму", - сказал спикер парламента республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАЕвросоюзНАТОВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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