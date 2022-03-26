https://ria.ru/20220326/ukraina-1780224505.html

Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму

Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2022

Кураторы Киева требуют воевать до последнего украинца, заявили в Крыму

Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:23

2022-03-26T12:23

2022-03-26T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

евросоюз

нато

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Зарубежные кураторы киевского режима требуют от него воевать до последнего украинца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Кураторы требуют от них воевать до последнего украинца", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости.По его словам, Киев на переговорах не соглашается на предложения РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также на признание Крыма российским регионом, поскольку находится в полном подчинении западных кураторов, которым выгодна эскалация конфликта. "Признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик означало бы прекращение огня на Украине и бессмысленного сопротивления. Но киевский режим не хочет этого, и причина тут не в любви к Донбассу и Крыму", - сказал спикер парламента республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

украина

сша

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, евросоюз, нато, владимир константинов, республика крым