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Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/mirotvortsy-1780287047.html
Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину
Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 26.03.2022
Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину
Польские власти не отказываются от идеи направления миротворческой миссии НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T23:52
2022-03-26T23:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
нато
украина
польша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Польские власти не отказываются от идеи направления миротворческой миссии НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
польша
сша
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, украина, польша, сша, ситуация в днр и лнр
23:52 26.03.2022
 
Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину

Посол России Андреев: Польша не отказывается от идеи направить миротворцев НАТО на Украину

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Польские власти не отказываются от идеи направления миротворческой миссии НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияНАТОУкраинаПольшаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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