https://ria.ru/20220326/mirotvortsy-1780287047.html

Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину

Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 26.03.2022

Посол России: Польша все еще намерена направить миротворцев НАТО на Украину

Польские власти не отказываются от идеи направления миротворческой миссии НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T23:52

2022-03-26T23:52

2022-03-26T23:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Польские власти не отказываются от идеи направления миротворческой миссии НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, украина, польша, сша, ситуация в днр и лнр