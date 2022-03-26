https://ria.ru/20220326/mariupol-1780228671.html

В ДНР сообщили о ранении 19 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя

В ДНР сообщили о ранении 19 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022

В ДНР сообщили о ранении 19 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 19 мирных... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:06

2022-03-26T13:06

2022-03-26T13:18

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от минздрава ДНР о ранении девятнадцати мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части н.п. Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс