https://ria.ru/20220326/karabakh-1780272227.html

МИД предпринимает меры для деэскалации обстановки в Карабахе

МИД предпринимает меры для деэскалации обстановки в Карабахе - РИА Новости, 26.03.2022

МИД предпринимает меры для деэскалации обстановки в Карабахе

Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:41

2022-03-26T20:41

2022-03-26T21:09

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россия

азербайджан

нагорный карабах

армения

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента, сообщили в МИД РФ.В Москве обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе, призывают стороны конфликта соблюдать трехсторонние договоренности, заявили в МИД РФ в субботу.ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220326/obsuzhdenie-1780218485.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, москва, россия, азербайджан, нагорный карабах, армения