20:41 26.03.2022 (обновлено: 21:09 26.03.2022)
МИД предпринимает меры для деэскалации обстановки в Карабахе
МИД предпринимает меры для деэскалации обстановки в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента, сообщили в МИД РФ.
"По линии РМК (российского миротворческого контингента) во взаимодействии с обеими сторонами предпринимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
В Москве обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе, призывают стороны конфликта соблюдать трехсторонние договоренности, заявили в МИД РФ в субботу.
"Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе... Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - говорится в сообщении.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ВС Азербайджана было нанесено 4 удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.