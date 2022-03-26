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В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения - РИА Новости, 26.03.2022
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В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения
В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения - РИА Новости, 26.03.2022
В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:06
2022-03-26T22:00
в мире
армения
азербайджан
россия
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, сообщается в Telegram-канале официального инфоцентра НКР."Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения", - говорится в сообщении.Согласно указу, ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые чреваты прекращением или приостановлением деятельности организаций.Кроме того, "приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах".Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и Службу национальной безопасности непризнанной республик.Ранее в минобороны непризнанной НКР заявили, что 24 марта подразделения ВС Азербайджана, "грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября, вторглись в зону ответственности миротворческого контингента РФ, взяв под свой контроль село Парух Аскеранского района и близлежащие позиции". В ведомстве заявили также о гибели пяти азербайджанских военных и трех карабахских военнослужащих в результате перестрелки 25 марта. В свою очередь азербайджанское минобороны заявило в четверг, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220326/granitsa-1780266693.html
https://ria.ru/20220324/shoygu-1779948689.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, нагорный карабах
20:06 26.03.2022 (обновлено: 22:00 26.03.2022)
 
В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения

В НКР ограничили права и свободы в условиях объявленного военного положения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Город Степанакерт
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ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, сообщается в Telegram-канале официального инфоцентра НКР.
"Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения", - говорится в сообщении.
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Вчера, 19:53
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев
Согласно указу, ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые чреваты прекращением или приостановлением деятельности организаций.
Кроме того, "приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах".
Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и Службу национальной безопасности непризнанной республик.
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Ранее в минобороны непризнанной НКР заявили, что 24 марта подразделения ВС Азербайджана, "грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября, вторглись в зону ответственности миротворческого контингента РФ, взяв под свой контроль село Парух Аскеранского района и близлежащие позиции". В ведомстве заявили также о гибели пяти азербайджанских военных и трех карабахских военнослужащих в результате перестрелки 25 марта. В свою очередь азербайджанское минобороны заявило в четверг, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияНагорный Карабах
 
 
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