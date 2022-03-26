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ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев - РИА Новости, 26.03.2022
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ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев - РИА Новости, 26.03.2022
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев
Армия Азербайджана зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:53
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россия
азербайджан
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Армия Азербайджана зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России. "С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост", — отметили в ведомстве.Помимо этого, азербайджанские войска нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.В Минобороны отмечают, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение."Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", — добавили там.Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220326/obsuzhdenie-1780218485.html
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россия, азербайджан
19:53 26.03.2022 (обновлено: 22:00 26.03.2022)
 
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Армия Азербайджана зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России.
"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост", — отметили в ведомстве.
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Помимо этого, азербайджанские войска нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.
В Минобороны отмечают, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение.

"Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", — добавили там.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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