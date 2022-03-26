19:53 26.03.2022 (обновлено: 22:00 26.03.2022)
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Армия Азербайджана зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России.
"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост", — отметили в ведомстве.
Помимо этого, азербайджанские войска нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.
В Минобороны отмечают, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение.
"Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", — добавили там.
"Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", — добавили там.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.