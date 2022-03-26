https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников

У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников - РИА Новости, 26.03.2022

У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников

Джо Байден прилетел в Европу для встречи с союзниками. Состоялись переговоры в рамках НАТО, саммита ЕС и "Большой семерки". Цель одна: определить стратегию в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:10

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Ксения Мельникова. Джо Байден прилетел в Европу для встречи с союзниками. Состоялись переговоры в рамках НАТО, саммита ЕС и "Большой семерки". Цель одна: определить стратегию в отношении России из-за украинского кризиса. Страны Запада ввели жесткие санкции и фактически прекратили политический диалог с Москвой. С одной стороны, Вашингтон и Брюссель хотят избежать полномасштабного конфликта, с другой — усиливают военное присутствие на востоке континента.В Европу за единством и консультациями"Байден отправляется в Европу для укрепления единства, выстроенного с союзниками и партнерами, и для консультаций относительно дальнейших шагов", — рассказали в Вашингтоне о главных задачах поездки американского лидера.Основная цель — усиление давления на Москву и военная помощь Киеву. "Внимание не только на новые санкции, надо помешать их обходу со стороны других государств", — пояснили в Белом доме. Помимо этого, Байден хотел добиться "совместных действий по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа".В Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров стран Североатлантического альянса (второй за месяц), встреча в рамках "Большой семерки" и заседание Европейского совета. По итогам Байден провел пресс-конференцию. Больше всего журналистов интересовал вопрос, стоит ли Киеву идти на территориальные уступки Москве. "Это полностью прерогатива Украины, нельзя говорить о государстве без его участия. Я не считаю, что им придется так делать. Но это им решать", — заявил Байден.Он признал, что происходящее на Украине и антироссийские санкции больно ударят по многим и приведут к продовольственному кризису, поскольку обе страны были "житницами Европы".Но, несмотря на это, Байден хотел бы исключить Россию из "Большой двадцатки". Пусть и не все союзники согласны с этим решением. Да и многочисленные санкции не стали фактором сдерживания России, не отрицал Байден. И все же призвал западные страны "сохранять единый фронт".Усиление на восточном флангеГрузию и Украину в этот раз на саммит не позвали. По видеосвязи выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он просил предоставить Киеву один процент от всех самолетов и танков, имеющихся у НАТО в наличии.Как отмечает издание POLITICO, вооружениями, топливом, экипировкой или деньгами Украине помогают 25 стран, большинство — участники Североатлантического альянса. ЕС увеличил поддержку на 500 миллионов евро, еще миллиард долларов выделил Вашингтон. Выступая на саммите, Байден пообещал предоставить дополнительное оборудование, включая системы противовоздушной обороны.Впрочем, просьбу украинского президента проигнорировали. Но в итоговом заявлении обозначили планы создать четыре многонациональные группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в дополнение к уже размещенным там 40 тысячам военных. Партнерам предстоит "адаптация к более опасной стратегической реальности", поэтому следует укреплять безопасность в киберпространстве и проводить военные учения."Сорок тысяч человек дополнительного контингента — довольно существенная сила, которая останется надолго. Альянс переходит к еще более активному соперничеству с Москвой", — отмечает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Польша предлагала отправить на Украину миротворческие войска. Но в НАТО от этой идеи отказались. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "важно не допустить, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну".Особое внимание уделили "повышению готовности альянса" противодействовать биологическим, радиологическим, ядерным и химическим угрозам. Байден отметил: участие НАТО в украинском конфликте допустимо, "если Россия применит там химическое оружие". "Наш ответ будет зависеть от характера использования (оружия. — Прим. ред.)", — добавил президент.При этом в Минобороны России четко заявляли, что у задействованных в специальной операции подразделений российских вооруженных сил нет и не может быть химических боеприпасов.Однако накал заявлений такой, что всем очевидно: многие опасаются конфликта Москвы и Брюсселя. "Вряд ли до этого дойдет, но полностью такую возможность нельзя исключать, — полагает Суслов. — Речь о возможной провокации с применением химического оружия. Кроме того, после завершения украинского конфликта западные государства продолжат против Москвы гибридную войну".Нет единства в альянсеГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что страны НАТО, несмотря на жесткие ограничительные меры в отношении Москвы, занимают довольно сдержанную позицию по Украине: "Внутри альянса — разные точки зрения, нет единства позиций. Помимо этого, они избегают прямой конфронтации с Россией, для них неприемлемо участие в вооруженном конфликте".По словам политолога, сейчас Брюссель принимает новую стратегию развития Североатлантического блока, главный противник в ней — Москва. "Заявление о задачах на восточном фронте представляет дополнительные риски для России. Повышение военных бюджетов стран НАТО может привести к гонке вооружений и риску еще большей эскалации конфликта", — предупреждает Кортунов.Многие в альянсе этого не хотят, считает доктор политических наук, профессор СпбГУ Наталья Еремина. "Антироссийские санкции бьют по ЕС. Европейцы несут экономические риски. Некоторые с радостью — например, Польша и страны Балтии, — указывает политолог. — А Белый дом далеко от линии военных столкновений, не понимает сущность и причины происходящего. Американцы всегда получали преимущества от войн, продавая оружие. Оказывали финансовую помощь, шантажируя при этом государства, которые ею пользовались".Из Бельгии Байден отправится в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и американскими военнослужащими, которые занимаются гуманитарными вопросами. Как отметила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева, лидер США попытается успокоить польские власти: продемонстрировать поддержку, но при этом усмирить их порывы, чтобы не спровоцировать Россию и не допустить глобального конфликта.

https://ria.ru/20220319/usa-1778850530.html

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