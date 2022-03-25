https://ria.ru/20220325/ukraina-1780056787.html
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу изложил позицию Китая по ситуации на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:55
2022-03-25T13:55
2022-03-25T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
си цзиньпин
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великобритания
борис джонсон
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу изложил позицию Китая по ситуации на Украине, передает Центральное телевидение Китая."Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине", - приводит телеканал позицию китайского лидера.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов продолжать "играть конструктивную роль" по этой проблеме.
https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, великобритания, борис джонсон, украина, ситуация в днр и лнр
13:55 25.03.2022 (обновлено: 14:13 25.03.2022)
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Главы Британии Джонсон и Китая Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине