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Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780056787.html
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу изложил позицию Китая по ситуации на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:55
2022-03-25T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
си цзиньпин
китай
великобритания
борис джонсон
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу изложил позицию Китая по ситуации на Украине, передает Центральное телевидение Китая."Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине", - приводит телеканал позицию китайского лидера.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов продолжать "играть конструктивную роль" по этой проблеме.
https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
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в мире, си цзиньпин, китай, великобритания, борис джонсон, украина, ситуация в днр и лнр
13:55 25.03.2022 (обновлено: 14:13 25.03.2022)
 
Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Главы Британии Джонсон и Китая Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева. 25 февраля 2022
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу изложил позицию Китая по ситуации на Украине, передает Центральное телевидение Китая.
"Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине", - приводит телеканал позицию китайского лидера.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов продолжать "играть конструктивную роль" по этой проблеме.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 17:17
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСи ЦзиньпинКитайВеликобританияБорис ДжонсонУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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