https://ria.ru/20220325/shiny-1780153766.html

Летняя резина: как выбрать и когда "переобуваться", советы экспертов

Как выбрать летнюю резину для легкового автомобиля: советы по выбору шин

Летняя резина: как выбрать и когда "переобуваться", советы экспертов

Как правильно выбрать летнюю резину для легкового автомобиля: выбор шин по марке авто, как узнать типоразмер покрышек для определенной модели транспортного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:00

2022-03-25T19:00

2022-03-25T19:00

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шины

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россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Как правильно выбрать летнюю резину для легкового автомобиля: выбор шин по марке авто, как узнать типоразмер покрышек для определенной модели транспортного средства, как параметры шин влияют на управляемость, когда стоит “переобуваться” на лето - в материале РИА Новости.Как выбрать летнюю резинуВ соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 018/2011 каждый водитель обязан два раза в год менять шины на своем авто на летние или зимние. Вторые не предназначены для эксплуатации в теплое время года, они более мягкие, эластичные, тяжелые, хорошо держат сцепление с дорожным покрытием в морозы, но при плюсовой температуре быстрее изнашиваются и "едят" бензин. Летняя резина более жесткая, зимой "деревенеет", становится скользкой."Резина бывает универсальная, дождевая, спортивная, усиленная или внедорожная. Идеальный вариант для каждой машины найти нельзя, выбор шин – это всегда компромисс. Нужно учитывать приоритеты каждого водителя", - отмечает Константин Калинин, эксперт мультиплатформы по подбору услуг Raddy.Собеседник РИА Новости рассказал, как отличить покрышки по внешнему виду:Перед тем, как озаботиться приобретением новой резины, стоит определиться: брать новый комплект или можно использовать шины с прошлых сезонов. Во втором случае покрышки необходимо проверить: замерить остаточную глубину протектора (летом предельно допустимое значение для легкового авто составляет 1,6 мм), оценить равномерность износа, убедиться, что нет вздутий или порезов боковин.Подбор по автомобилюВыбор новых летних шин во многом зависит от автомобиля и целей, для которых он используется."При подборе резины важно подобрать ее под ключевые параметры, индивидуальные для каждого авто. Информацию об оптимальной ширине, высоте профиля и посадочном диаметре для конкретной машины можно узнать в руководстве по ее эксплуатации. Например, маркировка 255/30 R20 означает, что ширина покрышки составляет 255 мм, процентное соотношение высоты к ее ширине – 30%, а внутренний диаметр шины – 20 дюймов. Также маркировка включает в себя индекс скорости и нагрузки, но этот показатель важен в первую очередь владельцам премиальных спортивных автомобилей", - объясняют специалисты “СберАвто”.МаркаБольшинство интернет-магазинов предоставляют покупателю сервис по подбору шин, исходя из марки автомобиля. Это удобно для новичков и тех, кто не желает вникать в тонкости выбора. От параметров машины (типа крепежа, вылета, диаметра ступицы и пр.) зависит совместимость ее с определенными марками и размерами шин.МодельМарка и модель авто - это разные вещи (первая обычно соотносится с компанией-производителем, вторая - линейка видов авто в рамках одной марки). От модели транспортного средства также зависит типоразмер и технические характеристики резины. Лучше подбирать шины, руководствуясь заводскими параметрами машины, так как их игнорирование может привести к потере управляемости и сцепления с дорогой.Тип кузоваДля поездок по городу на хэтчбеках, минивэнах или семейных седанах подойдут экономичные универсальные шины. Динамичные спорткары лучше всего “обувать” в спортивные или дождевые шины, которые обеспечат лучшие ощущения от управления и максимальную безопасность на мокром покрытии.От типа кузова зависят и показатели допустимой нагрузки, скорости шины.Год выпускаДля любого, даже подержанного авто, необходимо покупать современную резину, так как от даты выпуска зависят качественные и эксплуатационные характеристики шин.Оптимальный срок хранения летних шин не превышает пяти лет.Подбор по параметрамПри выборе летних шин следует обратить внимание на несколько характеристик, от которых зависит управляемость автомобиля.ТипоразмерОптимальный размер резины прописан в инструкции по эксплуатации каждого транспортного средства, эти данные дублируются на лючке топливного бака, а чаще всего на дверном проеме водителя. Обычно производители указывают несколько диаметров, предоставляя автовладельцам возможность выбора. Например, для небольшой легковой машины можно выбрать размеры 185/70/14 либо 185/65/15."Установка шин, диаметр которых отличается от рекомендованного, представляет собой внесение изменений в конструкцию ТС и должна быть отражена в ПТС", - предупреждают специалисты ГК “АВТОDOM”.Типоразмер покрышки состоит из трех показателей: диаметра, ширины и высоты модели.Пример маркировки шины: 205/55 R16Диаметр дисковМонтажный диаметр диска и покрышек должен быть одинаковым. Его можно посмотреть в инструкции к автомобилю. Посадочный диаметр покрышки указан в ее маркировке. Например, 185/70/14 означает, что он составляет 14 дюймов.Ширина профиляЧем шире шина, тем больше площадь её контакта с дорогой, что улучшает курсовую устойчивость и сцепление с асфальтом."Слишком широкие покрышки помимо высокого износа из-за зацепов о колесные арки еще и тяжелые. Они ухудшают динамику и повышают расход топлива. При езде по мокрому асфальту вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой аквапланирования. А это может привести к ДТП. Низкопрофильные покрышки приведут к быстрому износу подвески и, следовательно, дорогостоящему ремонту. К тому же сам диск может быть поврежден на первом серьезном ухабе", - объясняет Алексей Рузанов.Высота профиляЧем больше высота профиля, тем прочнее шины. Она указывается в маркировке в процентах от ширины покрышки. Высокопрофильная резина подходит для езды в плохих дорожных условиях, поэтому ее можно ставить на кроссоверы, внедорожники. Она обеспечивают плавность хода, но ухудшает отклик на управляющие действия. Низкопрофильные шины улучшают управляемость, но не обеспечивают плавности хода."Важно, чтобы сумма величин разрешенных нагрузок на пару шин превышала общую массу, приходящуюся на более нагруженную ось. Нагрузка по осям приводится в табличке с VIN-номером", - объясняют специалисты пресс-службы ГК "АВТОDOM".Рисунок протектораЕще один важный фактор при выборе летних шин, – тип рисунка протектора. От него зависят и ходовые характеристики, и то, насколько шины будут защищены от повреждений в определенных условиях эксплуатации, и эффективность отвода воды из-под них (что влияет на сцепление с дорогой на мокрой поверхности).Советами при выборе протектора поделились эксперты "СберАвто":Симметричный ненаправленный рисунок — универсальный вариант. Авто на подобных шинах предсказуемо в управлении и имеет хорошее сцепление с грунтовыми покрытиями. Кроме того, шины с таким типом рисунка протектора лучше всех самоочищаются от грязи и влаги и отводят воду.Направленный симметричный рисунок — бюджетный и подходящий для любого покрытия, способствует хорошей управляемости на высоких скоростях. Такие шины эффективно отводят воду и грязь, обеспечивают уверенную езду по городской трассе, но подвержены быстрому износу, а на некоторых моделях авто могут сильно шуметь во время движения.Ассиметричный рисунок— самый дорогостоящий и инновационный вариант, который гарантирует отличное сцепление с дорожным покрытием, хорошую управляемость и качественную поперечную устойчивость автомобиля. Такие шины способны выдерживать высокие нагрузки."При ассиметричном рисунке протектор поделен на две части: одна половина для сухого покрытия, другая – для сцепления с мокрой дорогой. При установке такой покрышки нужно обращать внимание на маркировку inside/outside. Это поможет сориентироваться и понять, где внешняя, а где наружная сторона", - добавляет Алексей Рузанов.Индекс скоростиЭто параметр, обозначающий максимально допустимую скорость, на которой возможна эксплуатация покрышек. Индекс имеет буквенное обозначение, расшифровку можно посмотреть у производителя шин. Он обозначается после размера шины вместе с индексом нагрузки латинской буквой от J до Z (например 94Т).Пример маркировки:Например, если указан индекс скорости V, это значит, что на такой резине можно ездить при скорости не выше 240 км/ч. Чем легче шина, тем экономичнее будет расход топлива.Индекс нагрузкиИндекс нагрузки — это числовое выражение максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при скорости, указанной соответствующим индексом, и при определенном давлении воздуха в ней. Выбирать этот параметр стоит только сверив с рекомендацией автопроизводителя:"Индексы нагрузки и скорости должны превышать возможности конкретного авто, однако их излишний запас делает шины жесткими и тяжелыми, что отрицательно сказывается на расходе топлива", - отмечают эксперты ГК “АВТОDOM”.Конструкция каркаса шиныВ теории существуют радиальные и диагональные каркасы шин, однако в реальности легковые шины с диагональным кордом не выпускаются уже около 50 лет, поскольку все тесты показали, что технически радиальная конструкция гораздо безопаснее за счёт гибкости, а значит она более управляемая и обеспечивает равномерный износ покрышки."Для легковых автомобилей используются шины с радиальным кордом. В маркировке покрышек они обозначаются литерой R. Также существуют шины с диагональным кордом, обозначаются литерой D. Они отличаются хорошей стойкостью боковины к повреждениям, работе в тяжелых условиях, но имеют меньший срок эксплуатации, протектор склонен к быстрому изнашиванию. Диагональные покрышки устанавливают на спецтехнику", - рассказывают эксперты.ПроизводительСогласно рекомендациям Константина Калинина, можно выделить три типа летних шин в зависимости от бюджета водителя:СтоимостьПо данным “Авито-Авто”, в этом году продажи летней резины на сайте увеличились на 72% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость покрышек составила 10 550 рублей.Когда "переобуваться" на летние шиныСогласно действующим нормам, автовладельцам следует заменить зимние шины на летние не позднее 1 июня. Но лучше всего это делать как только сходит снег и среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов по Цельсию. Любые зимние шины при температуре выше этого порога утрачивают свои свойства, а потому увеличивается тормозной путь, ухудшается сцепление с дорогой и, соответственно, повышается вероятность аварий. Кроме того, поскольку зимние шины гораздо мягче летних, в жаркую погоду они могут перегреваться, это в лучшем случае чревато ускоренным износом, а в целом может негативно сказаться на безопасности поездки."Но стоит учитывать, что по утрам весной часто бывают заморозки и наледь, поэтому слишком раннее желание “переобуться” может сыграть плохую шутку", - предупреждает Алексей Рузанов.Ремонт летних шинК основным повреждениям покрышек относятся:Мнения специалистовВыполнять самостоятельную замену можно только в случае, если у автовладельца есть необходимое оборудование и технические знания для грамотного шиномонтажа. В процессе “переобувания” надо выполнить качественную балансировку колес, которую можно сделать с помощью специального станка. Если не учесть все тонкости, вероятность аварийных ситуаций на дороге возрастает."Существует мнение, что замена шин без дисков может быть вредна для них, однако на самом деле существенных эксплуатационных различий нет. Квалифицированный специалист при помощи современного оборудования может качественно “переобуть” любой автомобиль, не повредив при этом покрышки. Зато при замене колес в сборе можно сэкономить время и снизить расходы на сезонный шиномонтаж", - говорят эксперты “СберАвто”." Чтобы понять, какую именно летнюю резину выбрать, следует исходить не только из технических требований к транспортному средству, но и из привычек и потребностей водителя. Сегодня многие компании производят хорошие шины как для бюджетного, так и для люксового сегмента. Рекомендовать какой-то определенный бренд бессмысленно, при выборе тех или иных шин опирайтесь на мнение других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки и, конечно же, на мнение экспертов и результаты тест-драйвов. Помните, что в большинстве случаев можно предотвратить аварию или серьезные поломки стандартной регулярной диагностикой на станции технического обслуживания" - советует Алексей Рузанов.

https://ria.ru/20200320/1568911461.html

https://ria.ru/20190319/1551917313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, шины, общество, россия