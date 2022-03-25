Летняя резина: как выбрать и когда "переобуваться", советы экспертов
Как выбрать летнюю резину
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Как правильно выбрать летнюю резину для легкового автомобиля: выбор шин по марке авто, как узнать типоразмер покрышек для определенной модели транспортного средства, как параметры шин влияют на управляемость, когда стоит “переобуваться” на лето - в материале РИА Новости.
Как выбрать летнюю резину
В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 018/2011 каждый водитель обязан два раза в год менять шины на своем авто на летние или зимние. Вторые не предназначены для эксплуатации в теплое время года, они более мягкие, эластичные, тяжелые, хорошо держат сцепление с дорожным покрытием в морозы, но при плюсовой температуре быстрее изнашиваются и "едят" бензин. Летняя резина более жесткая, зимой "деревенеет", становится скользкой.
"Шины смогут обеспечить максимальную безопасность на дороге только тогда, когда используются в соответствующих условиях. Чтобы понять, какую летнюю резину выбрать, необходимо исходить из рекомендаций автопроизводителя, стиля вождения, климатической зоны проживания", - говорит Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
"Резина бывает универсальная, дождевая, спортивная, усиленная или внедорожная. Идеальный вариант для каждой машины найти нельзя, выбор шин – это всегда компромисс. Нужно учитывать приоритеты каждого водителя", - отмечает Константин Калинин, эксперт мультиплатформы по подбору услуг Raddy.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник автоцентра в Москве производит шиномонтаж
Сотрудник автоцентра в Москве производит шиномонтаж
Собеседник РИА Новости рассказал, как отличить покрышки по внешнему виду:
- 1Спортивные шины - гладкие. У них крупный и неглубокий сглаженный протектор. Они плохо отводят жидкости, но обеспечивают прекрасное сцепление с поверхностью на ровном покрытии.
- 2Дождевые шины имеют уникальный глубокий протектор, хорошо отводящий воду. Чаще всего такие модели низкопрофильные, что снижает уровень комфорта, однако при определенных погодных условиях такая резина – лучший вариант.
- 3Внедорожные шины предназначены для тяжеловесных моделей авто. Они обладают повышенными сцепными качествами, имеют широкие протекторы, жесткий каркас. Их использование удобно в условиях бездорожья. При езде в городских условиях получается высокий износ покрышек и возникает повышенная опасность передвижения по мокрым поверхностям.
- 4Универсальные (всесезонные) шины – демисезонный вариант, использование которого допускается и зимой, и летом. На ощупь такие модели чуть мягче, чем летние, имеют более глубокий протектор, что обеспечивает неплохое вождение на мокром или заснеженном дорожном покрытии. Однако такие покрышки не подходят для регионов с широким климатическим диапазоном, имеют слабую маневренность.
Перед тем, как озаботиться приобретением новой резины, стоит определиться: брать новый комплект или можно использовать шины с прошлых сезонов. Во втором случае покрышки необходимо проверить: замерить остаточную глубину протектора (летом предельно допустимое значение для легкового авто составляет 1,6 мм), оценить равномерность износа, убедиться, что нет вздутий или порезов боковин.
Подбор по автомобилю
Выбор новых летних шин во многом зависит от автомобиля и целей, для которых он используется.
"При подборе резины важно подобрать ее под ключевые параметры, индивидуальные для каждого авто. Информацию об оптимальной ширине, высоте профиля и посадочном диаметре для конкретной машины можно узнать в руководстве по ее эксплуатации. Например, маркировка 255/30 R20 означает, что ширина покрышки составляет 255 мм, процентное соотношение высоты к ее ширине – 30%, а внутренний диаметр шины – 20 дюймов. Также маркировка включает в себя индекс скорости и нагрузки, но этот показатель важен в первую очередь владельцам премиальных спортивных автомобилей", - объясняют специалисты “СберАвто”.
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Марка
Большинство интернет-магазинов предоставляют покупателю сервис по подбору шин, исходя из марки автомобиля. Это удобно для новичков и тех, кто не желает вникать в тонкости выбора. От параметров машины (типа крепежа, вылета, диаметра ступицы и пр.) зависит совместимость ее с определенными марками и размерами шин.
Модель
Марка и модель авто - это разные вещи (первая обычно соотносится с компанией-производителем, вторая - линейка видов авто в рамках одной марки). От модели транспортного средства также зависит типоразмер и технические характеристики резины. Лучше подбирать шины, руководствуясь заводскими параметрами машины, так как их игнорирование может привести к потере управляемости и сцепления с дорогой.
Тип кузова
Для поездок по городу на хэтчбеках, минивэнах или семейных седанах подойдут экономичные универсальные шины. Динамичные спорткары лучше всего “обувать” в спортивные или дождевые шины, которые обеспечат лучшие ощущения от управления и максимальную безопасность на мокром покрытии.
"Кроссоверам могут подойти разные – от универсальных до усиленных или внедорожных, поэтому в случае с ними стоит в первую очередь принимать во внимание тип и качество дорожного покрытия, по которому предстоит передвигаться весь теплый сезон", - советуют эксперты.
От типа кузова зависят и показатели допустимой нагрузки, скорости шины.
Год выпуска
Для любого, даже подержанного авто, необходимо покупать современную резину, так как от даты выпуска зависят качественные и эксплуатационные характеристики шин.
"Информация о том, когда произведена шина, обычно размещается на ее боковой стороне в овальном штампе. Там указываются четыре цифры: неделя и год выпуска. (например: 1520 - 15 неделя 2020 г.)", - отмечает Алексей Рузанов.
Оптимальный срок хранения летних шин не превышает пяти лет.
Шиномонтажный сезон в Москве
Подбор по параметрам
При выборе летних шин следует обратить внимание на несколько характеристик, от которых зависит управляемость автомобиля.
Типоразмер
Оптимальный размер резины прописан в инструкции по эксплуатации каждого транспортного средства, эти данные дублируются на лючке топливного бака, а чаще всего на дверном проеме водителя. Обычно производители указывают несколько диаметров, предоставляя автовладельцам возможность выбора. Например, для небольшой легковой машины можно выбрать размеры 185/70/14 либо 185/65/15.
"Установка шин, диаметр которых отличается от рекомендованного, представляет собой внесение изменений в конструкцию ТС и должна быть отражена в ПТС", - предупреждают специалисты ГК “АВТОDOM”.
Типоразмер покрышки состоит из трех показателей: диаметра, ширины и высоты модели.
Пример маркировки шины: 205/55 R16
- —205 – ширина в мм;
- —55 – высота профиля (расстояние от конца обода до края шины);
- —R – тип конструкции (она почти всегда радиальная);
- —16 – посадочный размер диска.
Диаметр дисков
Монтажный диаметр диска и покрышек должен быть одинаковым. Его можно посмотреть в инструкции к автомобилю. Посадочный диаметр покрышки указан в ее маркировке. Например, 185/70/14 означает, что он составляет 14 дюймов.
"Помните, что нужно использовать шины только подходящих размеров. Например, если диаметр установленной резины больше указанного заводом производителя, то колесо будет цепляться о колесные арки, а при высокой скорости такая шина и вовсе может соскочить с диска и привести к ДТП", - объясняет Алексей Рузанов.
Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю
Ширина профиля
Чем шире шина, тем больше площадь её контакта с дорогой, что улучшает курсовую устойчивость и сцепление с асфальтом.
"Ширина шины должна соответствовать диску, установленному на автомобиле. Если диск шире, чем резина, покрышка садится “домиком”, если уже — “грибом”. Это увеличивает риск самопроизвольного разбортирования", - говорят эксперты “Авито-Авто”.
"Слишком широкие покрышки помимо высокого износа из-за зацепов о колесные арки еще и тяжелые. Они ухудшают динамику и повышают расход топлива. При езде по мокрому асфальту вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой аквапланирования. А это может привести к ДТП. Низкопрофильные покрышки приведут к быстрому износу подвески и, следовательно, дорогостоящему ремонту. К тому же сам диск может быть поврежден на первом серьезном ухабе", - объясняет Алексей Рузанов.
Высота профиля
Чем больше высота профиля, тем прочнее шины. Она указывается в маркировке в процентах от ширины покрышки. Высокопрофильная резина подходит для езды в плохих дорожных условиях, поэтому ее можно ставить на кроссоверы, внедорожники. Она обеспечивают плавность хода, но ухудшает отклик на управляющие действия. Низкопрофильные шины улучшают управляемость, но не обеспечивают плавности хода.
"Важно, чтобы сумма величин разрешенных нагрузок на пару шин превышала общую массу, приходящуюся на более нагруженную ось. Нагрузка по осям приводится в табличке с VIN-номером", - объясняют специалисты пресс-службы ГК "АВТОDOM".
"Высота шины напрямую влияет на ее прочность – низкий профиль может привести к повреждению боковины при поездках на неровных дорогах. Покрышки с низким профилем больше подходят для спорткаров. Для легкового автомобиля подойдут шины обычного профиля (70-82%). Они обеспечивают достаточную устойчивость на дороге, способны демпфировать небольшие неровности, что придает плавность хода. Аббревиатура SUV на резине означает, что она предназначена для кроссоверов. Такие шины являются более прочными", - говорят эксперты "Авито-Авто".
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Рисунок протектора
Еще один важный фактор при выборе летних шин, – тип рисунка протектора. От него зависят и ходовые характеристики, и то, насколько шины будут защищены от повреждений в определенных условиях эксплуатации, и эффективность отвода воды из-под них (что влияет на сцепление с дорогой на мокрой поверхности).
Советами при выборе протектора поделились эксперты "СберАвто":
Симметричный ненаправленный рисунок — универсальный вариант. Авто на подобных шинах предсказуемо в управлении и имеет хорошее сцепление с грунтовыми покрытиями. Кроме того, шины с таким типом рисунка протектора лучше всех самоочищаются от грязи и влаги и отводят воду.
Направленный симметричный рисунок — бюджетный и подходящий для любого покрытия, способствует хорошей управляемости на высоких скоростях. Такие шины эффективно отводят воду и грязь, обеспечивают уверенную езду по городской трассе, но подвержены быстрому износу, а на некоторых моделях авто могут сильно шуметь во время движения.
Ассиметричный рисунок— самый дорогостоящий и инновационный вариант, который гарантирует отличное сцепление с дорожным покрытием, хорошую управляемость и качественную поперечную устойчивость автомобиля. Такие шины способны выдерживать высокие нагрузки.
"При ассиметричном рисунке протектор поделен на две части: одна половина для сухого покрытия, другая – для сцепления с мокрой дорогой. При установке такой покрышки нужно обращать внимание на маркировку inside/outside. Это поможет сориентироваться и понять, где внешняя, а где наружная сторона", - добавляет Алексей Рузанов.
Индекс скорости
Это параметр, обозначающий максимально допустимую скорость, на которой возможна эксплуатация покрышек. Индекс имеет буквенное обозначение, расшифровку можно посмотреть у производителя шин. Он обозначается после размера шины вместе с индексом нагрузки латинской буквой от J до Z (например 94Т).
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Пример маркировки:
- —L – до 120 км/ч;
- —M – до 130 км/ч;
- —N – до 140 км/ч;
- —P – до 150 км/ч;
- —Q – до 160 км/ч;
- —R – до 170 км/ч;
- —S – до 180 км/ч;
- —T – до 190 км/ч;
- —U – до 200 км/ч;
- —H – до 210 км/ч;
- —V – до 240 км/ч;
- —W – до 270 км/ч;
- —Y – до 300 км/ч;
- —Z – от 300 км/ч.
Например, если указан индекс скорости V, это значит, что на такой резине можно ездить при скорости не выше 240 км/ч. Чем легче шина, тем экономичнее будет расход топлива.
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки — это числовое выражение максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при скорости, указанной соответствующим индексом, и при определенном давлении воздуха в ней. Выбирать этот параметр стоит только сверив с рекомендацией автопроизводителя:
- —70 – 335 кг;
- —75 – 387 кг;
- —80 – 450 кг;
- —85 – 515 кг;
- —90 – 600 кг;
- —95 – 690 кг;
- —100 – 800 кг;
- —105 – 925 кг;
- —110 – 1060 кг;
- —115 – 1215 кг;
- —120 – 1400 кг.
"Расшифровку цифрового индекса можно посмотреть в таблице производителя шин. Например, наименьший индекс, допустимый для покрышек легкового автомобиля, — 75. Встречается у шин с посадочным диаметром 13 дюймов. Это означает, что шина способна выдержать нагрузку 387 кг. Для покрышек с посадочным диаметром R20 коэффициент нагрузки может доходить до 120. При выборе покрышек нужно учитывать, что максимальная разрешенная масса автомобиля не должна превышать показатель максимальной нагрузки, умноженный на 4 (по количеству шин)", - объясняют эксперты.
"Индексы нагрузки и скорости должны превышать возможности конкретного авто, однако их излишний запас делает шины жесткими и тяжелыми, что отрицательно сказывается на расходе топлива", - отмечают эксперты ГК “АВТОDOM”.
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Конструкция каркаса шины
В теории существуют радиальные и диагональные каркасы шин, однако в реальности легковые шины с диагональным кордом не выпускаются уже около 50 лет, поскольку все тесты показали, что технически радиальная конструкция гораздо безопаснее за счёт гибкости, а значит она более управляемая и обеспечивает равномерный износ покрышки.
"Покрышки бывают усиленными с маркировкой С (Cargo) или LT (Light Truck). Обычно усиленные шины используют для минивэнов, фургонов и легких грузовых автомобилей", - объясняет Алексей Рузанов.
"Для легковых автомобилей используются шины с радиальным кордом. В маркировке покрышек они обозначаются литерой R. Также существуют шины с диагональным кордом, обозначаются литерой D. Они отличаются хорошей стойкостью боковины к повреждениям, работе в тяжелых условиях, но имеют меньший срок эксплуатации, протектор склонен к быстрому изнашиванию. Диагональные покрышки устанавливают на спецтехнику", - рассказывают эксперты.
Производитель
Согласно рекомендациям Константина Калинина, можно выделить три типа летних шин в зависимости от бюджета водителя:
- 1Бюджетный сегмент: Sava, Кumho, "Нижнекамскшина".
- 2Средний класс: Yokohama, TOYO ТIRES, Nitto.
- 3Премиум сегмент: Goodyear, Michelin, Continental, Dunlop Tires и подобные.
Стоимость
По данным “Авито-Авто”, в этом году продажи летней резины на сайте увеличились на 72% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость покрышек составила 10 550 рублей.
Когда "переобуваться" на летние шины
Работа шиномонтажной мастерской
Согласно действующим нормам, автовладельцам следует заменить зимние шины на летние не позднее 1 июня. Но лучше всего это делать как только сходит снег и среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов по Цельсию. Любые зимние шины при температуре выше этого порога утрачивают свои свойства, а потому увеличивается тормозной путь, ухудшается сцепление с дорогой и, соответственно, повышается вероятность аварий. Кроме того, поскольку зимние шины гораздо мягче летних, в жаркую погоду они могут перегреваться, это в лучшем случае чревато ускоренным износом, а в целом может негативно сказаться на безопасности поездки.
"Но стоит учитывать, что по утрам весной часто бывают заморозки и наледь, поэтому слишком раннее желание “переобуться” может сыграть плохую шутку", - предупреждает Алексей Рузанов.
Ремонт летних шин
К основным повреждениям покрышек относятся:
- —Прокол. Если до автосервиса доехать проблематично, можно взяться за ремонт самостоятельно. Способ быстрый, но недолговечный: использование ремкомплекта с жгутиками. Отверстие зачищается и в него вставляется жгут, промазанный клеем, хвостики которого потом обрезаются. Но через некоторое время жгут может рассохнуться и начать пропускать воздух. В гараже прокол можно заклеить специальным пластырем, который с помощью вулканизатора прочно приклеивается к резине в месте повреждения. Специалисты автосервиса могут предложить ремонт кордовым грибком - надежный вариант избавления от прокола.
- —Порез, пробой. Такие варианты повреждения шин обычно не ремонтируются, так как при них нарушается целостность каркаса. При определенных условиях в автосервисе могут на время их устранить, но использовать такое ослабленное колесо не рекомендуется.
- —Вздутие. Появляется после наезда на препятствие на скорости. Любая "грыжа" на поверхности резины - признак нарушения целостности каркаса. В том случае, если она появилась на протекторе, в автосервисе ее могут устранить с помощью кордового пластыря, вздутия на боковой поверхности колеса не поддаются ремонту. Лучший выход - замена покрышки.
Летняя резина
Мнения специалистов
Выполнять самостоятельную замену можно только в случае, если у автовладельца есть необходимое оборудование и технические знания для грамотного шиномонтажа. В процессе “переобувания” надо выполнить качественную балансировку колес, которую можно сделать с помощью специального станка. Если не учесть все тонкости, вероятность аварийных ситуаций на дороге возрастает.
"Существует мнение, что замена шин без дисков может быть вредна для них, однако на самом деле существенных эксплуатационных различий нет. Квалифицированный специалист при помощи современного оборудования может качественно “переобуть” любой автомобиль, не повредив при этом покрышки. Зато при замене колес в сборе можно сэкономить время и снизить расходы на сезонный шиномонтаж", - говорят эксперты “СберАвто”.
" Чтобы понять, какую именно летнюю резину выбрать, следует исходить не только из технических требований к транспортному средству, но и из привычек и потребностей водителя. Сегодня многие компании производят хорошие шины как для бюджетного, так и для люксового сегмента. Рекомендовать какой-то определенный бренд бессмысленно, при выборе тех или иных шин опирайтесь на мнение других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки и, конечно же, на мнение экспертов и результаты тест-драйвов. Помните, что в большинстве случаев можно предотвратить аварию или серьезные поломки стандартной регулярной диагностикой на станции технического обслуживания" - советует Алексей Рузанов.