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Таблица температуры воздуха: среднесуточные и среднегодовые показатели
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Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели
Таблица температуры воздуха: среднесуточные и среднегодовые показатели
Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели
Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:48
2022-04-30T17:48
россия
земля
всемирная метеорологическая организация
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно различаются из-за особенностей климата. Таблица температуры воздуха со среднесуточными и среднегодовыми показателями - в материале РИА Новости.Таблица температуры воздухаРоссия занимает примерно одну девятую часть суши Земли. На ее территории располагается 85 регионов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей.В стране три климатических пояса:Среднесуточная температураНа метеорологических станциях показатели температуры воздуха фиксируются каждые три часа. Соответственно, получается восемь показателей, из которых рассчитывается среднее арифметическое число, которое и определяет среднесуточную температуру.Таблица средней месячной температуры по регионамТаблица средней годовой температуры по регионамКак происходит измерениеДля измерения температуры воздуха используют автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), представляющий собой деревянную будку на высоте 2 м с установленным внутри термометром. Он обдувается воздухом с помощью специального жалюзи. Такая система исключает влияние факторов теплового излучения и обеспечивает точность измерений.Директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев объясняет: “Правила измерения температуры воздуха официально приняты Всемирной метеорологической организацией. Они предусматривают установку термометров в специальной проветриваемой будке на высоте двух метров от уровня земли. Измерительные приборы периодически проходят проверку — их показания сравнивают с эталонным газовым термометром. Таким образом удается фиксировать точные измерения температуры воздуха”.
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россия, земля, всемирная метеорологическая организация
17:48 30.04.2022
 

Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблица температуры воздуха
Таблица температуры воздуха - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно различаются из-за особенностей климата. Таблица температуры воздуха со среднесуточными и среднегодовыми показателями - в материале РИА Новости.

Таблица температуры воздуха

Россия занимает примерно одну девятую часть суши Земли. На ее территории располагается 85 регионов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей.
В стране три климатических пояса:
  • арктический: во время полярной ночи температура опускается до -50°C, а во время полярного дня достигает +4°C;
  • субарктический: летом в среднем +5°C +10°C, преобладает облачная и дождливая погода с сильными ветрами;
  • умеренный: температура зимой опускается до -15°C, а летом в среднем +23°C.
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Таблица температуры воздуха по месяцам

Месяц

t, °C

φ, %

Январь

– 11,7

81%

Февраль

– 9,6

79%

Март

– 3,2

74%

Апрель

+ 4,6

66%

Май

+ 11,5

61%

Июнь

+ 16,9

65%

Июль

+ 19

69%

Август

+ 17,7

71%

Сентябрь

+ 11,5

75%

Октябрь

+ 3,9

77%

Ноябрь

– 4,3

82%

Декабрь

– 8,9

83%

По месяцам

4

74%

Среднесуточная температура

На метеорологических станциях показатели температуры воздуха фиксируются каждые три часа. Соответственно, получается восемь показателей, из которых рассчитывается среднее арифметическое число, которое и определяет среднесуточную температуру.
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Таблица средней месячной температуры по регионам

Регионы

январь

февраль

март

апрель

Северо-Западные

– 14,1°C

– 12,5°C

– 4,8°C

+ 4,7°C

Центральные

– 7,8°C

– 7,1°C

– 1,3°C

+6,4°C

Приволжские

– 16,2°C

– 11,4°C

– 4,6°C

+4,7°C

Южные

– 5°С

– 4,6°C

+1,3°C

+10,3°C

Северо-Кавказские

+2,5°C

+2,2°C

+10,3°C

+16,3°C

Уральские

– 15,8°C

– 14,3°C

– 7,4°C

+3,9°C

Сибирские

– 17,9°C

– 15,7°C

– 7,7°C

+1,2°C

Дальневосточные

– 26°C

– 20,5°C

– 9,4°C

+3,9°C

Регионы

май

июнь

июль

август

Северо-Западные

+ 12,1°C

+18,3°C

+19,3°C

+17,1°C

Центральные

+13°C

+16,9°C

+18,7°C

+16,8°C

Приволжские

+12°C

+16,5°C

+18,6°C

+16,1°C

Южные

+16,8°C

+21,6°C

+24,6°C

+23,4°C

Северо-Кавказские

+21,7°C

+24,9°C

+24,7°C

+20,3°C

Уральские

+11,9°C

+15,9°C

+17,6°C

+15,5°C

Сибирские

+9,7°C

+15,9°C

+18,7°C

+15,3°C

Дальневосточные

+12°C

+18,1°C

+21,1°C

+18,7°C

Регионы

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Северо-Западные

+10,9°C

+4,1°C

– 5,2°C

– 11,1°C

Центральные

+11,1°C

+5,2°C

– 1,1°C

– 5,6°C

Приволжские

+10,3°C

+3,4°C

– 3,7°C

– 9,4°C

Южные

+17,2°C

+9,6°C

+2,6°C

–2,5°C

Северо-Кавказские

+14,5°C

+9,1°C

+4,8°C

–2,6°C

Уральские

+9,8°C

+1,5°C

– 6,5°C

– 14°C

Сибирские

+9°C

+1,3°C

– 8,5°C

– 15,4°C

Дальневосточные

+12,1°C

+2,3°C

– 11,6°C

– 23,2°C

Таблица средней годовой температуры по регионам

Регионы

Северо-Западные

+3,2°C

Центральные

+5,4°C

Приволжские

+3°C

Южные

+9,6°С

Северо-Кавказские

+12,6°C

Уральские

+1,5°C

Сибирские

+0,5°C

Дальневосточные

– 2,5°C

Как происходит измерение

Для измерения температуры воздуха используют автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), представляющий собой деревянную будку на высоте 2 м с установленным внутри термометром. Он обдувается воздухом с помощью специального жалюзи. Такая система исключает влияние факторов теплового излучения и обеспечивает точность измерений.
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Директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев объясняет: “Правила измерения температуры воздуха официально приняты Всемирной метеорологической организацией. Они предусматривают установку термометров в специальной проветриваемой будке на высоте двух метров от уровня земли. Измерительные приборы периодически проходят проверку — их показания сравнивают с эталонным газовым термометром. Таким образом удается фиксировать точные измерения температуры воздуха”.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТермометр на фасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
Термометр на фасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Термометр на фасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
 
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