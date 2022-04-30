https://ria.ru/20220430/temperatura-1786352938.html
Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели
Таблица температуры воздуха: среднесуточные и среднегодовые показатели
Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели
Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:48
2022-04-30T17:48
2022-04-30T17:48
россия
земля
всемирная метеорологическая организация
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно различаются из-за особенностей климата. Таблица температуры воздуха со среднесуточными и среднегодовыми показателями - в материале РИА Новости.Таблица температуры воздухаРоссия занимает примерно одну девятую часть суши Земли. На ее территории располагается 85 регионов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей.В стране три климатических пояса:Среднесуточная температураНа метеорологических станциях показатели температуры воздуха фиксируются каждые три часа. Соответственно, получается восемь показателей, из которых рассчитывается среднее арифметическое число, которое и определяет среднесуточную температуру.Таблица средней месячной температуры по регионамТаблица средней годовой температуры по регионамКак происходит измерениеДля измерения температуры воздуха используют автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), представляющий собой деревянную будку на высоте 2 м с установленным внутри термометром. Он обдувается воздухом с помощью специального жалюзи. Такая система исключает влияние факторов теплового излучения и обеспечивает точность измерений.Директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев объясняет: “Правила измерения температуры воздуха официально приняты Всемирной метеорологической организацией. Они предусматривают установку термометров в специальной проветриваемой будке на высоте двух метров от уровня земли. Измерительные приборы периодически проходят проверку — их показания сравнивают с эталонным газовым термометром. Таким образом удается фиксировать точные измерения температуры воздуха”.
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россия, земля, всемирная метеорологическая организация
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно различаются из-за особенностей климата. Таблица температуры воздуха со среднесуточными и среднегодовыми показателями - в материале РИА Новости.
Таблица температуры воздуха
Россия занимает примерно одну девятую часть суши Земли
. На ее территории располагается 85 регионов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей.
В стране три климатических пояса:
—арктический: во время полярной ночи температура опускается до -50°C, а во время полярного дня достигает +4°C;
—субарктический: летом в среднем +5°C +10°C, преобладает облачная и дождливая погода с сильными ветрами;
—умеренный: температура зимой опускается до -15°C, а летом в среднем +23°C.
Таблица температуры воздуха по месяцам
Месяц
t, °C
φ, %
Январь
– 11,7
81%
Февраль
– 9,6
79%
Март
– 3,2
74%
Апрель
+ 4,6
66%
Май
+ 11,5
61%
Июнь
+ 16,9
65%
Июль
+ 19
69%
Август
+ 17,7
71%
Сентябрь
+ 11,5
75%
Октябрь
+ 3,9
77%
Ноябрь
– 4,3
82%
Декабрь
– 8,9
83%
По месяцам
4
74%
Среднесуточная температура
На метеорологических станциях показатели температуры воздуха фиксируются каждые три часа. Соответственно, получается восемь показателей, из которых рассчитывается среднее арифметическое число, которое и определяет среднесуточную температуру.
Таблица средней месячной температуры по регионам
Регионы
январь
февраль
март
апрель
Северо-Западные
– 14,1°C
– 12,5°C
– 4,8°C
+ 4,7°C
Центральные
– 7,8°C
– 7,1°C
– 1,3°C
+6,4°C
Приволжские
– 16,2°C
– 11,4°C
– 4,6°C
+4,7°C
Южные
– 5°С
– 4,6°C
+1,3°C
+10,3°C
Северо-Кавказские
+2,5°C
+2,2°C
+10,3°C
+16,3°C
Уральские
– 15,8°C
– 14,3°C
– 7,4°C
+3,9°C
Сибирские
– 17,9°C
– 15,7°C
– 7,7°C
+1,2°C
Дальневосточные
– 26°C
– 20,5°C
– 9,4°C
+3,9°C
Регионы
май
июнь
июль
август
Северо-Западные
+ 12,1°C
+18,3°C
+19,3°C
+17,1°C
Центральные
+13°C
+16,9°C
+18,7°C
+16,8°C
Приволжские
+12°C
+16,5°C
+18,6°C
+16,1°C
Южные
+16,8°C
+21,6°C
+24,6°C
+23,4°C
Северо-Кавказские
+21,7°C
+24,9°C
+24,7°C
+20,3°C
Уральские
+11,9°C
+15,9°C
+17,6°C
+15,5°C
Сибирские
+9,7°C
+15,9°C
+18,7°C
+15,3°C
Дальневосточные
+12°C
+18,1°C
+21,1°C
+18,7°C
Регионы
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Северо-Западные
+10,9°C
+4,1°C
– 5,2°C
– 11,1°C
Центральные
+11,1°C
+5,2°C
– 1,1°C
– 5,6°C
Приволжские
+10,3°C
+3,4°C
– 3,7°C
– 9,4°C
Южные
+17,2°C
+9,6°C
+2,6°C
–2,5°C
Северо-Кавказские
+14,5°C
+9,1°C
+4,8°C
–2,6°C
Уральские
+9,8°C
+1,5°C
– 6,5°C
– 14°C
Сибирские
+9°C
+1,3°C
– 8,5°C
– 15,4°C
Дальневосточные
+12,1°C
+2,3°C
– 11,6°C
– 23,2°C
Таблица средней годовой температуры по регионам
Регионы
Северо-Западные
+3,2°C
Центральные
+5,4°C
Приволжские
+3°C
Южные
+9,6°С
Северо-Кавказские
+12,6°C
Уральские
+1,5°C
Сибирские
+0,5°C
Дальневосточные
– 2,5°C
Как происходит измерение
Для измерения температуры воздуха используют автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), представляющий собой деревянную будку на высоте 2 м с установленным внутри термометром. Он обдувается воздухом с помощью специального жалюзи. Такая система исключает влияние факторов теплового излучения и обеспечивает точность измерений.
Директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев объясняет: “Правила измерения температуры воздуха официально приняты Всемирной метеорологической организацией
. Они предусматривают установку термометров в специальной проветриваемой будке на высоте двух метров от уровня земли. Измерительные приборы периодически проходят проверку — их показания сравнивают с эталонным газовым термометром. Таким образом удается фиксировать точные измерения температуры воздуха”.