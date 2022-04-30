https://ria.ru/20220430/temperatura-1786352938.html

Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели

Таблица температуры воздуха: среднесуточные и среднегодовые показатели

Температура воздуха в России: среднесуточные и среднегодовые показатели

Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:48

2022-04-30T17:48

2022-04-30T17:48

россия

земля

всемирная метеорологическая организация

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Измерения температуры воздуха помогают установить, какой месяц в году был самым теплым и какой самым холодным. Средние годовые показатели по регионам сильно различаются из-за особенностей климата. Таблица температуры воздуха со среднесуточными и среднегодовыми показателями - в материале РИА Новости.Таблица температуры воздухаРоссия занимает примерно одну девятую часть суши Земли. На ее территории располагается 85 регионов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей.В стране три климатических пояса:Среднесуточная температураНа метеорологических станциях показатели температуры воздуха фиксируются каждые три часа. Соответственно, получается восемь показателей, из которых рассчитывается среднее арифметическое число, которое и определяет среднесуточную температуру.Таблица средней месячной температуры по регионамТаблица средней годовой температуры по регионамКак происходит измерениеДля измерения температуры воздуха используют автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), представляющий собой деревянную будку на высоте 2 м с установленным внутри термометром. Он обдувается воздухом с помощью специального жалюзи. Такая система исключает влияние факторов теплового излучения и обеспечивает точность измерений.Директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев объясняет: “Правила измерения температуры воздуха официально приняты Всемирной метеорологической организацией. Они предусматривают установку термометров в специальной проветриваемой будке на высоте двух метров от уровня земли. Измерительные приборы периодически проходят проверку — их показания сравнивают с эталонным газовым термометром. Таким образом удается фиксировать точные измерения температуры воздуха”.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/konditsioner-1740490703.html

https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/temperatura-1769255818.html

россия

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, земля, всемирная метеорологическая организация