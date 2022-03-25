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Япония вводит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 25.03.2022
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Япония вводит новый пакет антироссийских санкций
Япония вводит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 25.03.2022
Япония вводит новый пакет антироссийских санкций
Япония вводит новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России, сообщение об этом распространил японский МИД. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:33
2022-03-25T09:25
санкции в отношении россии
в мире
япония
токио
россия
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Япония вводит новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России, сообщение об этом распространил японский МИД.В списке оказались взрослые дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов и его родственники, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сын спецпредставителя президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, совладелец банка "Россия" Николай Шамалов и его сын Кирилл, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван, родственники президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева и предпринимателей Ротенбергов.Среди компаний, в отношении которых введены санкции, — Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, Ярославский судостроительный завод, завод "Красное Сормово", судоремонтный завод "Звездочка", Северная верфь в Санкт-Петербурге, предприятие "Российские космические системы", "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем", производители электроники "Байкал Электроникс", "Крокус Нано" и другие.Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Ранее Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, официального представителя МИД Марию Захарову, экс-супругу Игоря Сечина, заместителей министра обороны России, бизнесмена Сулеймана Керимова, начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игоря Костюкова, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, замруководителя администрации Дмитрия Козака, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу Чечни Рамзана Кадырова, предпринимателей Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, журналиста Владимира Соловьева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме того, ранее экспортные санкции ввели для компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех" и других. В санкционном списке значится Центробанк, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также сообщалось, что будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. Под санкции попали также "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Роснефть Аэро", НПО Высотокоточные комплексы, ПАО "Курганмашзавод", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО НПК "Уралвагонзавод", судостроительное предприятие "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
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санкции в отношении россии, в мире, япония, токио, россия
03:33 25.03.2022 (обновлено: 09:25 25.03.2022)
 
Япония вводит новый пакет антироссийских санкций

МИД Японии: страна вводит новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Япония вводит новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России, сообщение об этом распространил японский МИД.
В списке оказались взрослые дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов и его родственники, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сын спецпредставителя президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, совладелец банка "Россия" Николай Шамалов и его сын Кирилл, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван, родственники президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева и предпринимателей Ротенбергов.
Среди компаний, в отношении которых введены санкции, — Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, Ярославский судостроительный завод, завод "Красное Сормово", судоремонтный завод "Звездочка", Северная верфь в Санкт-Петербурге, предприятие "Российские космические системы", "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем", производители электроники "Байкал Электроникс", "Крокус Нано" и другие.
Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.
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Ранее Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, официального представителя МИД Марию Захарову, экс-супругу Игоря Сечина, заместителей министра обороны России, бизнесмена Сулеймана Керимова, начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игоря Костюкова, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, замруководителя администрации Дмитрия Козака, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу Чечни Рамзана Кадырова, предпринимателей Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, журналиста Владимира Соловьева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.
Кроме того, ранее экспортные санкции ввели для компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех" и других. В санкционном списке значится Центробанк, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также сообщалось, что будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.
Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. Под санкции попали также "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Роснефть Аэро", НПО Высотокоточные комплексы, ПАО "Курганмашзавод", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО НПК "Уралвагонзавод", судостроительное предприятие "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
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