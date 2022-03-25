https://ria.ru/20220325/polza-1779967284.html

Названы самые полезные продукты весной

Названы самые полезные продукты весной - РИА Новости, 25.03.2022

Названы самые полезные продукты весной

На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:15

2022-03-25T02:15

2022-03-25T02:15

общество

россия

весна

здоровье

питание

елена соломатина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753355799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61cdfa0394c84d861a7fbee32149f1eb.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Весенний рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, это поможет организму вернуть утраченный тонус, считает она. По этой причине, отметила диетолог, фруктам, овощам и ягодам следует отвести заметное место в весеннем меню.По ее словам, много витамина С содержится в квашеной капусте, даже больше, чем в свежей."Необходимую дозу витамина С можно получить, например, из порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинки болгарского перца, добрать цитрусами, которых сейчас много", — сказала Соломатина.Кроме того, диетолог предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.Ослабленный за зиму организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, продолжила она. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, нужно дополнить меню цельнозерновым хлебом, орехами, мясом, рыбой, сметаной и рядом других продуктов.Она порекомендовала также добавлять в кашу льняное семя.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html

https://ria.ru/20220315/nutrigenomika-1777861641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, весна, здоровье, питание, елена соломатина