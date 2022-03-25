https://ria.ru/20220325/polza-1779967284.html
Названы самые полезные продукты весной
Названы самые полезные продукты весной - РИА Новости, 25.03.2022
Названы самые полезные продукты весной
На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:15
2022-03-25T02:15
2022-03-25T02:15
общество
россия
весна
здоровье
питание
елена соломатина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Весенний рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, это поможет организму вернуть утраченный тонус, считает она. По этой причине, отметила диетолог, фруктам, овощам и ягодам следует отвести заметное место в весеннем меню.По ее словам, много витамина С содержится в квашеной капусте, даже больше, чем в свежей."Необходимую дозу витамина С можно получить, например, из порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинки болгарского перца, добрать цитрусами, которых сейчас много", — сказала Соломатина.Кроме того, диетолог предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.Ослабленный за зиму организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, продолжила она. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, нужно дополнить меню цельнозерновым хлебом, орехами, мясом, рыбой, сметаной и рядом других продуктов.Она порекомендовала также добавлять в кашу льняное семя.
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html
https://ria.ru/20220315/nutrigenomika-1777861641.html
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общество, россия, весна, здоровье, питание, елена соломатина
Названы самые полезные продукты весной
Диетолог Соломатина: весной нужно есть фрукты, овощи, ягоды, крупы и мясные продукты
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Весенний рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, это поможет организму вернуть утраченный тонус, считает она. По этой причине, отметила диетолог, фруктам, овощам и ягодам следует отвести заметное место в весеннем меню.
"Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам", —посоветовала Соломатина.
По ее словам, много витамина С содержится в квашеной капусте, даже больше, чем в свежей.
"Необходимую дозу витамина С можно получить, например, из порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинки болгарского перца, добрать цитрусами, которых сейчас много", — сказала Соломатина
.
Кроме того, диетолог предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.
Ослабленный за зиму организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, продолжила она. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, нужно дополнить меню цельнозерновым хлебом, орехами, мясом, рыбой, сметаной и рядом других продуктов.
"Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах. Витамин А — это сметана, сливочное масло, яичный желток. Витамин D, который сейчас в дефиците, — это жирная рыба, печень трески", — уточнила Соломатина.
Она порекомендовала также добавлять в кашу льняное семя.