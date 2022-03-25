https://ria.ru/20220325/plan-1780129718.html
Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана
Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана
Правительство в ближайшее время направит в Госдуму еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:31
2022-03-25T17:31
2022-03-25T17:31
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россия
правительство рф
михаил мишустин
госдума рф
санкции
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшее время направит в Госдуму еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На встрече с фракцией "Новые люди" премьер напомнил, что был сформирован план первоочередных действий, в который включены меры по стабилизации ситуации."Государственная Дума уже приняла 20 федеральных законов. А в ближайшее время в Государственную Думу поступят еще более 30 законопроектов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин, госдума рф, санкции
Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана
Мишустин: правительство направит более 30 проектов в Госдуму в рамках антикризисного плана
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшее время направит в Госдуму еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с фракцией "Новые люди" премьер напомнил, что был сформирован план первоочередных действий, в который включены меры по стабилизации ситуации.
"Государственная Дума уже приняла 20 федеральных законов. А в ближайшее время в Государственную Думу поступят еще более 30 законопроектов", - сказал Мишустин.