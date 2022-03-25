https://ria.ru/20220325/plan-1780129718.html

Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана

Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана - РИА Новости, 25.03.2022

Правительство направит более 30 проектов в ГД в рамках антикризисного плана

Правительство в ближайшее время направит в Госдуму еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:31

2022-03-25T17:31

2022-03-25T17:31

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

госдума рф

санкции

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшее время направит в Госдуму еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На встрече с фракцией "Новые люди" премьер напомнил, что был сформирован план первоочередных действий, в который включены меры по стабилизации ситуации."Государственная Дума уже приняла 20 федеральных законов. А в ближайшее время в Государственную Думу поступят еще более 30 законопроектов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин, госдума рф, санкции